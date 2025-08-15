«Искать блох в чужой постели»: депутат Останина прокомментировала инициативу штрафовать супругов за измену
© Freepik
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести в России штрафы за измены супругам. Сумма может составить от 15 до 20 тыс. рублей. Кроме того, автор инициативы считает необходимым взимать по 50 тысяч за каждого брошенного ребенка в результате развода.
«Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — пояснил общественный деятель.
Однако депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» напомнила, что отношения между супругами регулирует Семейный кодекс, а решение о разводе принимается добровольно. Порядок раздела имущества и выплаты алиментов определяет суд. И никаких дополнительных санкций при этом не предусмотрено.
«Сегодня мы не может обязать наших правоохранителей заглядывать в чужую постель. Если сам Бородин со своей общественной организацией готов заходить в спальни к людям и считать, сколько раз кто кому изменил, чтобы определять сумму штрафов, пусть избирается в Госдуму и вносит законодательную инициативу. Но мне кажется, что его потому там и нет, что подобного рода инициативы не направлены ни на укрепление института семьи, ни на решение проблем демографии», — объяснила Нина Александровна.
Кроме того, Останина призвала воспитывать детей с сада, чтобы в дальнейшем молодежь была готова к созданию семьи и ответственности за нее.
«Общее падение морали нельзя урегулировать законодательно. Для этого необходимо воспитывать наших детей, начиная с детского сада, школы, вуза. Чтобы наша молодежь понимали, что семья — это прежде всего ответственность за человека, которого ты позвал идти вместе рука об руку по жизни», — подчеркнула депутат.
Кроме того, добавляет Останина, есть такая нравственная категория, как любовь. Но к сожалению, она не всегда сохраняется до конца брака.
«И если такое происходит, то никаким юридическим документом, никаким штрафом ты не заставишь человека отказаться от решения развестись. Поэтому, мне кажется, изобретение подобного рода юридических норм, это как искать блох в чужих постелях. А такие вброшенные в общество идеи оскорбляют и женщин, и мужчин», — заключила парламентарий.