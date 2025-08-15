«Искать блох в чужой постели»: депутат Останина прокомментировала инициативу штрафовать супругов за измену

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести в России штрафы за измены супругам. Сумма может составить от 15 до 20 тыс. рублей. Кроме того, автор инициативы считает необходимым взимать по 50 тысяч за каждого брошенного ребенка в результате развода.

«Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — пояснил общественный деятель.

Однако депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» напомнила, что отношения между супругами регулирует Семейный кодекс, а решение о разводе принимается добровольно. Порядок раздела имущества и выплаты алиментов определяет суд. И никаких дополнительных санкций при этом не предусмотрено.