«Увидеть последний раз, он сильно болен»: в СПЧ прокомментировали жалобу матери маньяка Пичушкина

«Что касается отдаленного содержания этого маньяка, оно было совершенно оправданно. И выбор колонии, я думаю, что это как раз то, что было в соответствии с тяжестью, жестокостью совершенных им преступлений. Людям психологически легче думать, что такой маньяк находится на краю света. И он находился на краю света, в самом суровом краю. Это действительно крайне тяжелые условия. Там бывает тепло несколько дней в году, вечная мерзлота, серость.

И когда-то, как рассказывают из той колонии, где он сейчас содержится, это очень давно было, якобы кто-то совершил побег, но не смог пробежать очень долго, съел своего подельника, с которым бежал, потому что в этом краю вечной мерзлоты было голодно и холодно. Но не знаю, насколько это байка или легенда, в любом случае, побегов в современной России никогда не было, потому что там и копать даже невозможно. Ну и сейчас там такие меры безопасности.

Поэтому, если мы говорим с точки зрения интересов общества и государства, они соответствуют тому, чтобы он был там. Если мы говорим с точки зрения матери, если она хочет его увидеть, то могла бы это раньше показать. В любом случае, она имеет право так же, как суд имеет право отказать. Ну, не увидит она его. А скольких сыновей и дочерей, которых убил Пичушкин, не увидят их близкие? Это полсотни людей. Поэтому что тут скажешь. Не особенно хочется говорить что-то про права матери», - заключила Меркачева.