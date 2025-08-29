«Увидеть последний раз, он сильно болен»: в СПЧ прокомментировали жалобу матери маньяка Пичушкина
© DIMITAR DILKOFF/AFP/East News
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала жалобу матери маньяка Александра Пичушкина на невозможность посещать сына в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Также она подтвердила, что самый опасный из всех маньяков сильно болен.
«Это невероятно далеко, путь туда занимает много времени. Это очень дорого и очень сложно, но она действительно ни разу не приезжала и не заявляла желания. Возможно, сейчас она скажет, что это потому, что далеко и дорого. Такой аргумент я не исключаю, но в любом случае человек, который заботится о своем сыне, хотя бы один раз мог приехать. По моей информации, не было ни одного раза.
Следующий момент, почему она могла активизироваться, это состояние его болезни. Я думаю, что это может быть правдой. По моей информации, он действительно сильно болен. И действительно, возможно, это стало поводом для нее добиться перевода, чтобы если он будет поближе, приехать и увидеть в последний раз», - сказала Меркачева.
Член СПЧ назвала выбор колонии для Пичушкина оправданным – по ее словам, место заключения соответствует тяжести и жестокости совершенных им преступлений.
«Что касается отдаленного содержания этого маньяка, оно было совершенно оправданно. И выбор колонии, я думаю, что это как раз то, что было в соответствии с тяжестью, жестокостью совершенных им преступлений. Людям психологически легче думать, что такой маньяк находится на краю света. И он находился на краю света, в самом суровом краю. Это действительно крайне тяжелые условия. Там бывает тепло несколько дней в году, вечная мерзлота, серость.
И когда-то, как рассказывают из той колонии, где он сейчас содержится, это очень давно было, якобы кто-то совершил побег, но не смог пробежать очень долго, съел своего подельника, с которым бежал, потому что в этом краю вечной мерзлоты было голодно и холодно. Но не знаю, насколько это байка или легенда, в любом случае, побегов в современной России никогда не было, потому что там и копать даже невозможно. Ну и сейчас там такие меры безопасности.
Поэтому, если мы говорим с точки зрения интересов общества и государства, они соответствуют тому, чтобы он был там. Если мы говорим с точки зрения матери, если она хочет его увидеть, то могла бы это раньше показать. В любом случае, она имеет право так же, как суд имеет право отказать. Ну, не увидит она его. А скольких сыновей и дочерей, которых убил Пичушкин, не увидят их близкие? Это полсотни людей. Поэтому что тут скажешь. Не особенно хочется говорить что-то про права матери», - заключила Меркачева.
Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН о переводе в колонию Мордовии и ссылался на невозможность общаться с матерью. Член СПЧ рассказывала, что маньяк общается с родственницей по телефону, а других желающих приезжать к нему в колонию нет.