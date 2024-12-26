«Уважаемый человек в шоу-бизнесе и не только там»: почему Лариса Долина не смогла заменить Пугачеву

Алла Пугачева долгие годы считалась одной из главных певиц России. И даже после ее отъезда из страны пока не нашлось артистки, кто смог бы ее заменить. Одной из претенденток на звание новой Примадонны называют Ларису Долину. Но, как считает продюсер Сергей Дворцов, ей это не нужно.

В беседе с порталом «Страсти» продюсер заявил — если бы Долина захотела, то легко заменила бы Пугачеву на эстраде. Впрочем, она и без этого одна из лучших певиц.

«Лариса Александровна — уважаемый человек в шоу-бизнесе и не только там. Замена Пугачевой, конечно, найдется, но я не думаю, что это нужно Ларисе Долиной», - заявил Дворцов.

Несмотря на то, что Долина уже больше 50-ти лет на сцене, она по-прежнему очень востребована. Продюсер отметил, что от недостатка корпоративов она не страдает.

«Ее очень любят приглашать на закрытые мероприятия и корпоративы. Гонорары у нее выше среднего — от 2 млн рублей за выступление», - подчеркнул Сергей Дворцов.

Ранее портал «Страсти» взял интервью у Ларисы Долиной. Читайте его на нашем сайте.