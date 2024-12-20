«Никогда не жалела о том, кем стала»: Лариса Долина о 53-х годах на сцене, молодых артистах и таланте внучки

— Ваши сценические образы заслуживают особого внимания, ведь они никогда не повторяются. Расскажите, как подбираете их?

— Я всегда очень тщательно их подбираю. У меня их очень много, потому что я понимаю, что есть зрители, которые их запоминают. Если я второй раз появлюсь в одинаковом костюме, это будет воспринято не очень хорошо. Я умею и люблю удивлять.

К костюмам всегда относилась очень и очень с таким пиететом. Хотя считаю, что костюм не должен быть отдельно от артиста. Но это уже совсем другая история.

— У вас сейчас все чаще появляются дуэты с молодыми артистами. Комфортно ли вам работать вместе? Нет ли конфликта поколений?

— Да, мне очень удобно и комфортно записывать дуэты с молодыми артистами. Они очень мною уважаемые. Их творчество меня привлекает, потому и создаются эти дуэты. Важно, чтобы это было все очень органично, поэтому я тщательно выбираю тех, с кем буду записывать дуэты. Мне очень нравится Артем Качер, Мари Краймбрери, Mary Gu, Анна Асти. И в них есть то, что меня привлекает. И талант, и энергия нужная, и материал музыкальный очень и очень хороший.

— Были ли у вас дуэты на концерте в Доме музыки? И кого в шоу-бизнесе вы можете назвать своими друзьями?

— Нет, в Доме музыки не было. Они будут 10 сентября 2025 года в Кремле. Друзей у меня в общем-то много, со многими приятельствую и всегда со всеми очень хорошие отношения есть. И были, и будут.

— В прошлом году ваша внучка Александра выступила с вами на сцене шоу «Две звезды». Как сейчас у нее дела, не передумала быть артисткой после опыта телевизионных съемок?

— Она очень мотивирована. Она очень творчески заряженный человек и очень взрослая для своих 13 лет. Да, она определенно на сегодняшний день хочет быть в творчестве, хочет быть артисткой. Но все может измениться за 4 года. Она сейчас в 7 классе, и у нее еще очень успешно идет математика. Поэтому мы на нее с мамой не давим, решение будет только за ней, куда она отправится после окончания школы. Главное, что мы будем с ней рядом. Но я думаю, что даже если она выберет математический ВУЗ, то от творчества все равно ей далеко уйти будет невозможно. Она родилась в семье музыкантов, и это у нее с рождения. Она уже набралась опыта для своих 13 лет. У нее есть очень такой мотив для того, чтобы состояться в творчестве.

— А не расстроились, что Вера Алдонина поступила во ВГИК, а не к вам? Как считаете, она еще вернется к музыке или погрузится в актерство?

— Конечно, я, с одной стороны, расстроилась, что Верочка поступила не ко мне, но это ее решение, я на нее не давила. Я просто предложила ей. Возможно, она захочет еще одно образование получить, потому что она идет по стезе мюзикла, и у нее в этом смысле очень хорошие результаты. И она очень способная ко многим жанрам. Поскольку у меня сейчас в институте открылась кафедра мюзикла, конечно, я бы очень хотела, чтобы она там училась. Но, повторяю, это ее решение.