«Никогда не жалела о том, кем стала»: Лариса Долина о 53-х годах на сцене, молодых артистах и таланте внучки
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Народная артистка России Лариса Долина уже 53 года радует поклонников своим творчеством и не перестает удивлять. Звезда джаза идет в ногу со временем, экспериментируя, записывая дуэты с молодыми исполнителями и помогая начинающим вокалистам становиться настоящими профессионалами. 9 и 10 декабря в Доме музыки состоялись концерты Ларисы Александровны, на которых она представила программу «Лучшее. Любимое». Портал «Страсти» пообщался с Ларисой Долиной и выяснил, как она подбирает свои образы для шоу и поддерживает красоту в 69 лет, собирается ли ее внучка Александра идти по стопам знаменитой бабушки, и не жалеет ли она о том, что выбрала профессию певицы, несмотря на запреты матери.
— Лариса Александровна, у вас состоялись концерты в Доме музыки, было ли волнение или же за годы работы на сцене уже не переживаете перед выступлениями?
— Я много лет на сцене. Вот 53-й год уже в профессии, и не было ни одного концерта, перед которым я бы не испытывала волнения. Конечно, оно связано со многими вещами. Это и ответственность, и желание, чтобы все прошло как по маслу, и чтобы голос звучал, и чтобы он не подводил. Ну и такое волнение, оно со знаком плюс, потому что связано еще со встречей в зрительном зале с людьми, которых я вижу. И да, конечно, мои старшие товарищи всегда, когда я была еще совсем молоденькой девушкой, говорили, что артист, который не волнуется перед выходом на сцену - это не артист. Это абсолютно нормально. Но как только ты перешагнул порог сцены, все волнение должно уйти, иначе оно тебе просто будет плохим помощником и сослужит не очень хорошую службу. Поэтому волнение за кулисами и абсолютная уверенность на сцене.
— А помните свое самое сложное выступление? Бывало ли, что волнение мешало вам и создавало проблемы?
— Да, такое бывало. Но это было в самом начале моей карьеры, когда я не могла избавиться от волнения, и от этого мои выступления были не очень качественными. Все приходит с опытом — и уверенность, и отсутствие страха появляются, когда у тебя больше опыта. Поэтому я и студентов своих учу этому и даю им возможность не только получать знания в теоретическом виде, но и практиковаться.
— Ваши сценические образы заслуживают особого внимания, ведь они никогда не повторяются. Расскажите, как подбираете их?
— Я всегда очень тщательно их подбираю. У меня их очень много, потому что я понимаю, что есть зрители, которые их запоминают. Если я второй раз появлюсь в одинаковом костюме, это будет воспринято не очень хорошо. Я умею и люблю удивлять.
К костюмам всегда относилась очень и очень с таким пиететом. Хотя считаю, что костюм не должен быть отдельно от артиста. Но это уже совсем другая история.
— У вас сейчас все чаще появляются дуэты с молодыми артистами. Комфортно ли вам работать вместе? Нет ли конфликта поколений?
— Да, мне очень удобно и комфортно записывать дуэты с молодыми артистами. Они очень мною уважаемые. Их творчество меня привлекает, потому и создаются эти дуэты. Важно, чтобы это было все очень органично, поэтому я тщательно выбираю тех, с кем буду записывать дуэты. Мне очень нравится Артем Качер, Мари Краймбрери, Mary Gu, Анна Асти. И в них есть то, что меня привлекает. И талант, и энергия нужная, и материал музыкальный очень и очень хороший.
— Были ли у вас дуэты на концерте в Доме музыки? И кого в шоу-бизнесе вы можете назвать своими друзьями?
— Нет, в Доме музыки не было. Они будут 10 сентября 2025 года в Кремле. Друзей у меня в общем-то много, со многими приятельствую и всегда со всеми очень хорошие отношения есть. И были, и будут.
— В прошлом году ваша внучка Александра выступила с вами на сцене шоу «Две звезды». Как сейчас у нее дела, не передумала быть артисткой после опыта телевизионных съемок?
— Она очень мотивирована. Она очень творчески заряженный человек и очень взрослая для своих 13 лет. Да, она определенно на сегодняшний день хочет быть в творчестве, хочет быть артисткой. Но все может измениться за 4 года. Она сейчас в 7 классе, и у нее еще очень успешно идет математика. Поэтому мы на нее с мамой не давим, решение будет только за ней, куда она отправится после окончания школы. Главное, что мы будем с ней рядом. Но я думаю, что даже если она выберет математический ВУЗ, то от творчества все равно ей далеко уйти будет невозможно. Она родилась в семье музыкантов, и это у нее с рождения. Она уже набралась опыта для своих 13 лет. У нее есть очень такой мотив для того, чтобы состояться в творчестве.
— А не расстроились, что Вера Алдонина поступила во ВГИК, а не к вам? Как считаете, она еще вернется к музыке или погрузится в актерство?
— Конечно, я, с одной стороны, расстроилась, что Верочка поступила не ко мне, но это ее решение, я на нее не давила. Я просто предложила ей. Возможно, она захочет еще одно образование получить, потому что она идет по стезе мюзикла, и у нее в этом смысле очень хорошие результаты. И она очень способная ко многим жанрам. Поскольку у меня сейчас в институте открылась кафедра мюзикла, конечно, я бы очень хотела, чтобы она там училась. Но, повторяю, это ее решение.
— За годы в шоу-бизнесе не пожалели, что выбрали быть певицей, несмотря на то, что ваша мама не считала это профессией?
— Я никогда не жалела о том, кем стала. Потому что не я выбирала профессию, а профессия выбрала меня. Это было совершенно неизбежно, и другого пути не могло быть. А то, что мама не поддерживала меня, я об этом очень много говорила. Но мамы они все, в общем-то, боятся за своих детей. И мама на меня всячески, конечно, давила, но все равно решение было за мной. Я доказала ей через много лет, что я неслучайно выбрала свой путь, и он выбрал меня.
— А как поддерживаете свой голос? Сколько времени в день тратите на репетиции и есть ли какие-то особенные ритуалы?
— С голосом у меня очень хорошие отношения. Я его за многие годы сумела подчинить себе, и он меня практически никогда не подводит. Бывают, конечно, ситуации страшные, когда вот в этом году дважды болела бронхитом очень сложным и очень тяжелым. Конечно, это очень сильно влияет на связки голосовые. Приходилось принимать самые действенные меры для того, чтобы избавиться от этого, потому что ни один концерт я не могу отменить, и это мое правило по жизни. В крайних случаях за кулисами всегда дежурит фониатр.
— Есть ли у вас песня, которую вы еще не успели спеть? О чем она?
— Каждый уважающий себя артист, который выходит на сцену, конечно, всегда думает, что его песня еще не спета. Возможно, и у меня такая песня будет. Пока не знаю. У меня очень много нового материала, очень хорошего и качественного. Я очень надеюсь, я оптимист по своей природе, что такая песня у меня должна появиться обязательно.
— Студенты часто называют вас строгим педагогом. А вы сами считаете, что иногда перегибаете палку, слишком требовательны к ученикам?
— Нет, я никогда не перегибаю палку в отношении с моими студентами на занятиях. Ругаю только по делу и хвалю тоже по делу. Если есть за что хвалить - всегда хвалю. Никогда не оставлю это без внимания, потому что студентов надо поддерживать. Да, конечно, я слишком требовательна к студентам. Но я прежде всего требовательна к самой себе, потому что если мы себе будем давать поблажки, то ничего не получится. Наша профессия - это очень сложный организм, и здесь нужна абсолютная честность. А честность - это работа. Работа ежедневная, ежеминутная, ежесекундная. Мои студенты это понимают.
— А талант сильно важен или же можно добиться успеха потом и кровью?
— Талант важен, но талант - это только одна часть айсберга, к которому мы прикасаемся в течение своей жизни и творческой карьеры. Талант - это алмаз, не ограненный, и для того, чтобы он засверкал всеми гранями и стал настоящим бриллиантом, нужно много работать. Одним талантом ты не покоришь зрительскую аудиторию.
— Не могу не отметить, как вы отлично выглядите! Как ухаживаете за собой? Есть ли своя диета?
— Спасибо вам за то, что обратили внимание на мою внешность. Да, это серьезная работа, это тяжелый физический труд. Так я привыкла отвечать на такие вопросы в шутливой форме. Нельзя расслабляться, надо всегда выглядеть, потому что сцена всегда увеличивает в размерах, особенно когда речь идет о телевидении. Экраны широкие, и, если лишние два килограмма в тебе есть, экран сразу это показывает. Поэтому, конечно, у меня интервальное голодание. Оно длится от 18 до 20 часов. Я мало ем, хотя, в общем-то, по своей природе люблю поесть. Но приходится чем-то жертвовать.
— Наш сайт называется «Страсти». А что является страстью для вас?
— Моя страсть - это моя любовь к профессии. Страстная любовь к профессии, на которую я никогда ничего не променяю. Знаете, меня иногда называют животным от сцены. Это и есть страсть. Поэтому вот ответ на мой вопрос.