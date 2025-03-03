«Устраивала закрытые вечеринки с любимчиками»: выпускница школы искусств обвинила педагога в растлении детей

Бывшая учащаяся московской школы искусств рассказала о развращении детей в стенах учебного заведения. По словам девушки, когда ей было 14 лет, одна из преподавательниц заставляла подростков участвовать в тренингах с поцелуями, а также в спектаклях, в которых поднимались откровенные темы. Подробности узнал портал «Страсти».

Выпускница студии призналась, что училась в ней с шести лет и первое время все было хорошо. Странности она начала замечать, когда стала старше.

«Когда нам было 13−14, режиссер начала выбирать из класса любимчиков. Они в последствии остались в 9 классе школы до настоящего времени, то есть в школе учатся совершеннолетние, им от 20 до 28 лет. Именно в тот период от педагога начали проскальзывать странные шутки и задания, например, „стриптиз министра“. Мы редко обращали на такое внимание, так как всем ученикам хотелось занять место любимчиков и работать во взрослых спектаклях», — рассказала девушка.

В 14 лет собеседница сайта «Страсти» сама обратилась к режиссеру студии и попросила взять ее в труппу. Педагог предложила ей походить на тренинги, в которых участвовали старшие дети. По словам девушки, одним из заданий было танцевать откровенные танцы по парам с телесным контактом.

«14 октября 2019 года я увидела, как в кабинете в кругу стояла группа лиц от 14 до 21 года и преподавательница. Она забеспокоилась и попросила меня покинуть кабинет. Через некоторое время я поговорила со своим 14-летним одноклассником, который участвовал в данном тренинге. Он сказал, что педагог дала ученикам задание целоваться взасос с каждым по кругу», — поделилась выпускница школы.

Девушка также указала, что в студии несколько лет показывают спектакли с эпизодами, в которых развращают несовершеннолетних. По ее словам, она сама участвовала в постановке, где ее били по ягодицам и ругали, что она недостаточно соблазнительно просыпается. Кроме того, экс-студентка рассказала, что педагог упрекала ее за просвечивающее белье и грозилась выпустить ее на сцену совсем без него.

«Еще в стенах школы педагог устраивала закрытые вечеринки, куда приглашала круг своих любимчиков. Так, на Новый год после окончания всех занятий мы сидели большой компанией, где были несовершеннолетние, и на глазах у преподавателей они распивали алкоголь и приставали к девочкам. Никто это не пресекал», — отметила девушка.

Из школы студентка ушла в 2020 году. После этого, как она утверждает, педагог обвинила ее в распаде коллектива. Собеседница «Страстей» подчеркнула — учительница до сих пор работает с детьми. В студии обвинения отрицают. Бывшие одноклассники девушки, их родители и директор заверили, что она все придумала.

Экс-учащаяся школы искусств обратилась в полицию. По ее данным, сейчас ведутся следственные мероприятия.

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