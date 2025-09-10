«Меня начали называть крысой»: Анатолий Цой о затяжной депрессии, дружбе с Джиганом и новой тактике в реалити
Певца Анатолия Цоя (TSOY) легко можно назвать человеком, который не боится перемен. В 2013 году он бросил все в родном Казахстане, где уже был известен, и переехал в Москву. Артист прошел тернистый путь к славе, выступал в составе бойз-бэнда и пять лет назад снова перевернул очередную главу жизни, став сольным исполнителем. Но на этом таланты звезды не ограничиваются: он активно участвует в юмористических проектах и реалити-шоу, доказывая, что удача любит смелых. В интервью сайту «Страсти» Анатолий рассказал о затяжной депрессии, друзьях в российском шоу-бизнесе, причинах распада прославившей его группы MBAND и о том, как справился с хейтом в шоу «Большой куш. Бангкок».
Анатолий, вы приехали в Москву, когда были уже известным исполнителем в Казахстане. В одном из интервью вы признавались, что этот шаг стал одним из самых сложных в вашей карьере. Почему решили покорить российскую столицу? Какие трудности возникли на пути к славе?
Я много чем занимался, но музыка всегда оставалась для меня на первом месте. После участия в «Х-факторе» я собрал свою группу — кавер-бэнд, и начал писать песни. Хотя мои композиции тогда были не очень хорошими, коллектив быстро набрал популярность. В основном мы выступали в Алма-Ате и работали на корпоративных мероприятиях. Среди более чем 50 кавер-групп мы, без преувеличения, были номером один. В модных ресторанах даже начали продавать билеты на наши выступления. За семь лет существования нашего бэнда, будучи еще совсем молодым, я купил квартиру и менял машины каждый год на все более лучшие модели. Отказаться от всего этого было очень сложно, но я понимал, что моя мечта осталась далеко позади. Семь лет я не мог никуда продвинуться и стал заложником группы.
Переезд стал серьезным моментом в моей жизни, после которого я начал сомневаться в правильности своих решений. Уехать в страну, где тебя никто не знает и не ждет, где нет гарантии стабильного заработка и успеха — это рискованно. У меня было много сомнений: стабильность и комфорт удерживали меня. Когда всё идет хорошо, не хочется ничего менять. Но в итоге я все-таки улетел. Наверное, такой затяжной депрессии у меня никогда не было. Целый год я страдал — у меня постоянно заканчивались деньги, ничего не получалось, а я, преодолевая усталость и нежелание, ездил на кастинги и пробы, но меня никуда не брали.
К концу года наступила новогодняя пора с множеством корпоративов, и мне срочно нужно было вернуться в Казахстан, чтобы подзаработать. Но я не хотел видеть людей, которые говорили мне, что у меня ничего не получится, когда я уезжал в Москву.
Я тайно вернулся в Казахстан и устроился работать в один очень дорогой ресторан. Это было шикарное заведение, куда не ходили мои друзья, поэтому я мог не беспокоиться о том, что меня кто-то опознает. Ресторатор, зная мою историю, предложила мне петь под минусовки за хорошую зарплату. Я стал выступать для богатых гостей, которые наслаждались ужином из лобстеров и других деликатесов. Так я проработал несколько месяцев, возвращаясь домой по ночам, чтобы меня никто не видел (смеется — прим. «Страсти»), пока ждал новый сезон «Голоса» в России… И тут мне звонит один известный продюсер из Казахстана и говорит: «Ты слышал, что идет кастинг в продюсерском центре Константина Меладзе на новое шоу?». Я, не думая, отправил туда заявку, прошел отборочный тур, и снова улетел в Москву. Продолжение вы знаете.
После участия в проекте «Хочу к Меладзе» вы стали участником группы MBAND, в составе которой выступали на протяжении шести лет. Почему коллектив распался?
MBAND — это большая история, которая навсегда останется со мной: счастливые шесть лет, душа в душу и с продюсером, и с ребятами. Очень сильно нас подвел TikTok. С появлением этой соцсети в России появилось огромное количество поющих блогеров и популярность нашей группы быстро пошла вниз. Ко всему прочему, у каждого в команде появились личные амбиции, поэтому общим решением было принято, что мы уходим в сольное плаванье.
Что вдохновляет вас на написание новых песен и создание музыки? Есть ли какие-то новые музыкальные эксперименты, над которыми вы работаете?
Меня всегда вдохновляют искренние чувства. Муза приходит неожиданно — порой это всплеск эмоций, который толкает меня к написанию новой песни. В данный момент я работаю над интересным экспериментом, хотя не уверен, могу ли уже об этом говорить. Но мы создаем целый альбом с одним потрясающим человеком, и это станет настоящей неожиданностью для всех. Для меня это будет новое направление, так как стиль отличается от того, что я обычно делаю. А для моего соавтора это будет возможность показать слушателям его новую, талантливую сторону.
Обрести популярность вам помогло не только музыкальное творчество, но и участие в различных шоу. Какое из них и чем запомнилось наиболее всего?
Не могу выделить какое-то одно реалити-шоу, потому что каждое из них было уникальным, интересным и отличалось своими правилами и нюансами. Однако участие в некоторых из них далось мне труднее. Например, «Звезды в Африке» стали для меня самым тяжелым испытанием, поскольку там действительно приходилось сталкиваться с голодом и есть то, что мне совершенно не нравится — это моя настоящая фобия, не приемлю всякую дрянь.
Проект «Сокровища императора» был безумно интересным и захватывающим. Атмосфера там всегда была сумасшедшей — нужно было постоянно куда-то бежать, не понимая, куда именно и одновременно пытаться наладить контакт с людьми, которые не говорили на одном с тобой языке.
«Большой Куш» — совершенно другая история. Это больше детективный проект, требующий моральной стойкости. Ты находишься с другими участниками практически 24/7, и постоянно нужно разрабатывать стратегию, чтобы оставаться на шаг впереди. Изначально я хотел быть на десять шагов впереди, но обстоятельства менялись очень быстро: участники меняли мнения, команды и коалиции. Поэтому приходилось постоянно перестраивать свою стратегию на ходу, что было и сложно, и невероятно интересно.
В шоу «Большой куш. Бангкок» вы изменили тактику игры и стали проявлять больше хитрости. С чем связаны такие перемены? На что были готовы ради победы? Насколько психологически сложно было участвовать в «Большом куше»?
В этот раз я пришел в шоу с намерением «играть», а не просто стараться быть хорошим, как всегда. В какой-то момент меня даже начали называть крысой из-за нашей стратегии. Однако, если посмотреть на сезон от начала до финала нашего участия, становится очевидно, почему я принимал те или иные решения. Честно говоря, мне было действительно непросто: я практически не спал, так как ночью продумывал свои ходы на 10 шагов вперед, чтобы достичь желаемого результата.
С кем из участников «Большого куша» вы подружились больше всего, а в ком, наоборот, разочаровались? Чья тактика игры показалась наиболее неправильной или нечестной?
Практически всех участников «Большого Куша» я знал до проекта, но после стал еще дружнее с Женей Искандаровой. Открытием для меня стали Джиган и Оксана. Дважды Оксана помогала мне разоблачить людей, за что я ей очень благодарен. Это замечательное человеческое качество — умение говорить правду.
С Джиганом мы давно знакомы, но на проекте как-то особенно подружились и проводили много времени вместе в спортзале. У них с Оксаной очень добрая и веселая семья. Так же моя напарница Кайя стала для меня открытием. Мы не были близки до проекта, но общие испытания сблизили нас так, что теперь мы всегда будем друзьями. Вместе мы прошли через множество событий, и, на мой взгляд, иногда для того, чтобы узнать друг друга так глубоко, может понадобиться целая жизнь.
Как вы отнеслись к хейту в свою сторону со стороны участников шоу и зрителей, обвинивших вас в двойной игре?
К хейту у меня уже выработалась броня, ведь я в шоубизнесе 11 лет, и за это время столкнулся с множеством критики. Поэтому негативные комментарии меня не трогают. Я понимаю, что это манипуляции со стороны тех, кто хочет продолжить игру и остаться в проекте. С необоснованной критикой нужно уметь справляться или просто не реагировать.
Что касается обвинений в двойной игре, я уверен, что зрители не глупы. Я читаю комментарии в соцсетях и вижу: они понимают, что происходит. На этом проекте нет ни одного человека, который бы не был замешан в двойной игре или не испытывал колебаний. Это касается абсолютно всех участников — нет ни одной «святой» пары, которая бы придерживалась своей линии от начала до конца.
Вспомните свой самый первый внушительный гонорар. На что его потратили?
В 14 лет я заработал свои первые семь тысяч долларов (560 тыс. рублей по текущему курсу — прим. «Страсти») — выиграл большой международный конкурс «Золотой соловей» в Москве, где в жюри был Иосиф Давыдович Кобзон. Я взял там третье место и номинацию «Приз зрительских симпатий». После победы на призовые я купил маме машину.
В мае случился пожар в вашем доме. Как произошло возгорание? Насколько существенный урон был нанесен имуществу?
Все произошло стремительно и, как обычно и бывает, внезапно. Загорелась проводка в бане, и, по какой-то причине, не сработала пожарная сигнализация. Хорошо, что мы вовремя это заметили и успели вывести всех из дома. Сгорел весь предбанник и часть бассейна, поэтому ремонт пришлось проводить капитальный — потратил больше миллиона рублей на восстановление. На данный момент все практически завершено, и результат мне очень нравится.
Вы записывали дуэты со многими звездами российской эстрады. С кем бы еще хотели сделать совместный трек?
Конечно, у меня есть артисты, с которыми хотелось бы записать совместные треки. В планах много интересных коллабораций, и я надеюсь, что они обязательно осуществятся в будущем. Музыка в этом году у меня в приоритете, как и всегда. Недавно у нас вышел совместный сингл «Радио» с замечательной белорусской певицей Анной Трубецкой. Однажды она показала мне эту песню, и мы сразу поняли, что это именно то, что нужно. Работа над треком шла быстро: мы в кратчайшие сроки все записали и выпустили — я остался очень доволен результатом. «Пусть этот трек звучит в твоём радио, и в машине включен на максимум…», как говорится в одной из строчек композиции.
С кем вы наиболее дружны в российском шоу-бизнесе? Есть артисты, на которых вы можете опереться в трудную минуту?
В российском шоу-бизнесе у меня есть настоящие друзья, с которыми я дружу уже много лет. Это артисты с большой буквы: Григорий Лепс, Любовь Успенская, Диана Арбенина, Анита Цой, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Сосо Павлиашвили. В моем сердце всегда остается Константин Меладзе — человек, который открыл мне путь в большой шоубизнес и поверил в меня.
Кроме того, я в хороших дружеских отношениях с Натаном и Брендоном Стоуном. Я также дружу с множеством комиков, ведь я сам по натуре веселый человек и очень ценю юмор и людей, которые умеют шутить.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Хороший вопрос! Для меня страсть — это некая одержимость чем-то. Это как навязчивая мелодия, которая крутится в голове и не отпускает. Она всегда с тобой, словно преследует и управляет твоими мыслями и действиями. Страсть — это та энергия, которая вдохновляет и движет вперед, заставляя стремиться к новым вершинам.