«Меня начали называть крысой»: Анатолий Цой о затяжной депрессии, дружбе с Джиганом и новой тактике в реалити

Певца Анатолия Цоя (TSOY) легко можно назвать человеком, который не боится перемен. В 2013 году он бросил все в родном Казахстане, где уже был известен, и переехал в Москву. Артист прошел тернистый путь к славе, выступал в составе бойз-бэнда и пять лет назад снова перевернул очередную главу жизни, став сольным исполнителем. Но на этом таланты звезды не ограничиваются: он активно участвует в юмористических проектах и реалити-шоу, доказывая, что удача любит смелых. В интервью сайту «Страсти» Анатолий рассказал о затяжной депрессии, друзьях в российском шоу-бизнесе, причинах распада прославившей его группы MBAND и о том, как справился с хейтом в шоу «Большой куш. Бангкок».

Анатолий, вы приехали в Москву, когда были уже известным исполнителем в Казахстане. В одном из интервью вы признавались, что этот шаг стал одним из самых сложных в вашей карьере. Почему решили покорить российскую столицу? Какие трудности возникли на пути к славе?

Я много чем занимался, но музыка всегда оставалась для меня на первом месте. После участия в «Х-факторе» я собрал свою группу — кавер-бэнд, и начал писать песни. Хотя мои композиции тогда были не очень хорошими, коллектив быстро набрал популярность. В основном мы выступали в Алма-Ате и работали на корпоративных мероприятиях. Среди более чем 50 кавер-групп мы, без преувеличения, были номером один. В модных ресторанах даже начали продавать билеты на наши выступления. За семь лет существования нашего бэнда, будучи еще совсем молодым, я купил квартиру и менял машины каждый год на все более лучшие модели. Отказаться от всего этого было очень сложно, но я понимал, что моя мечта осталась далеко позади. Семь лет я не мог никуда продвинуться и стал заложником группы.

Переезд стал серьезным моментом в моей жизни, после которого я начал сомневаться в правильности своих решений. Уехать в страну, где тебя никто не знает и не ждет, где нет гарантии стабильного заработка и успеха — это рискованно. У меня было много сомнений: стабильность и комфорт удерживали меня. Когда всё идет хорошо, не хочется ничего менять. Но в итоге я все-таки улетел. Наверное, такой затяжной депрессии у меня никогда не было. Целый год я страдал — у меня постоянно заканчивались деньги, ничего не получалось, а я, преодолевая усталость и нежелание, ездил на кастинги и пробы, но меня никуда не брали.

К концу года наступила новогодняя пора с множеством корпоративов, и мне срочно нужно было вернуться в Казахстан, чтобы подзаработать. Но я не хотел видеть людей, которые говорили мне, что у меня ничего не получится, когда я уезжал в Москву.

Я тайно вернулся в Казахстан и устроился работать в один очень дорогой ресторан. Это было шикарное заведение, куда не ходили мои друзья, поэтому я мог не беспокоиться о том, что меня кто-то опознает. Ресторатор, зная мою историю, предложила мне петь под минусовки за хорошую зарплату. Я стал выступать для богатых гостей, которые наслаждались ужином из лобстеров и других деликатесов. Так я проработал несколько месяцев, возвращаясь домой по ночам, чтобы меня никто не видел (смеется — прим. «Страсти»), пока ждал новый сезон «Голоса» в России… И тут мне звонит один известный продюсер из Казахстана и говорит: «Ты слышал, что идет кастинг в продюсерском центре Константина Меладзе на новое шоу?». Я, не думая, отправил туда заявку, прошел отборочный тур, и снова улетел в Москву. Продолжение вы знаете.

После участия в проекте «Хочу к Меладзе» вы стали участником группы MBAND, в составе которой выступали на протяжении шести лет. Почему коллектив распался?

MBAND — это большая история, которая навсегда останется со мной: счастливые шесть лет, душа в душу и с продюсером, и с ребятами. Очень сильно нас подвел TikTok. С появлением этой соцсети в России появилось огромное количество поющих блогеров и популярность нашей группы быстро пошла вниз. Ко всему прочему, у каждого в команде появились личные амбиции, поэтому общим решением было принято, что мы уходим в сольное плаванье.

Что вдохновляет вас на написание новых песен и создание музыки? Есть ли какие-то новые музыкальные эксперименты, над которыми вы работаете?

Меня всегда вдохновляют искренние чувства. Муза приходит неожиданно — порой это всплеск эмоций, который толкает меня к написанию новой песни. В данный момент я работаю над интересным экспериментом, хотя не уверен, могу ли уже об этом говорить. Но мы создаем целый альбом с одним потрясающим человеком, и это станет настоящей неожиданностью для всех. Для меня это будет новое направление, так как стиль отличается от того, что я обычно делаю. А для моего соавтора это будет возможность показать слушателям его новую, талантливую сторону.