Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач хотел бы, чтобы его узнавали не только благодаря ролям в кино, но и за счет достижений в музыке. Об этом 17-летний артист рассказал в интервью сайту «Страсти».

Леон принял участие в XXVI Санкт-Петербургском международном Контент Форуме, на котором российские кинокомпании представили свои новые проекты. Кемстач сняли в двух заявленных картинах: «(НЕ)Искусственный интеллект» и «Лукоморье».

Съемки в кино — это не единственное, чем занимается молодой человек. С таким же большим интересом он увлекается музыкой. В прошлом году у Леона вышел дебютный альбом «Дневник любви», а этим летом артист выпустил клип, записанный с рэпером Konfuz, на песню «Как звучит любовь». Кемстачу хотелось бы добиться успеха в качестве исполнителя и чтобы о нем узнавали не только из сериалов и фильмов.

«Успех — если меня буду знать не только благодаря кино, но и благодаря музыке. Для меня самое классное — отдача людей. Действительно, собрать концерт, большой концертный зал — это было бы круто. Если много людей знают твои песни и они подвергнуты огласке, то это очень здорово», — рассказал Леон.

В нем молодой артист рассказал об отношении к ИИ и русской классике, поступлении в британский вуз, о желании влюбиться и отпраздновать совершеннолетие на озере Комо.