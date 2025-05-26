«Мне ставили бесплодие»: Надежда Ангарская о материнстве, похудении и пластике
© Фото из личного архива Надежды Ангарской
Актриса, стендап-комик, телеведущая, певица, продюсер спектакля «Свидание вслепую» Надежда Ангарская запомнилась зрителям яркими образами в КВН и Comedy Woman. Она не боится перемен и пробует себя в разных жанрах. А ее номера в шоу перевоплощений «Один в один» вызывают восторг у звезд и телезрителей.
В интервью сайту «Страсти» Надежда откровенно рассказала о своем пути: как похудела на 30 килограммов и развелась, что думает о пластических операциях и как совмещает карьеру с материнством.
Вы родились в Мирном, потом жили в Нерюнгри — как Якутия повлияла на ваш характер?
Якутия – это суровый регион. Не будешь двигаться – замерзнешь (смеется). В прямом и в переносном смысле. Поэтому там мне всегда хотелось больше движения. Когда я слышу от людей, что там нечего делать, я, честно говоря, изумляюсь. Потому что мне всегда было что делать. Было много работы и увлечений – музыкальная школа, учеба, потом институт, КВН и работа в ресторане, плюс летом еще в лагере работала воспитателем. Даже была две недели директором лагеря, чем тоже очень горжусь.
А вообще Якутия многому меня научила. Я не люблю, когда люди что-то говорят за спиной. Если уж есть какой-то вопрос, скажи в глаза, давай это решим, чтобы всем было комфортно. Поэтому я и не люблю людей, которые дают слово, а потом заверяют обратное, с надменными глазами смотрят на тебя и говорят: «Я такого не говорил или не говорила». Вот это не могу понять.
Вы начали заниматься творчеством с самого детства. Помните свою первую «звездную» роль?
Конечно, помню. Я с этой звездной ролью попала в КВН («Клуб веселых и находчивых», – прим. ред.). Это было в 6 или 7 классе. Нас собрали в актовом зале, где мы должны были смешно отвечать на вопросы. Я смешно ответила и получила звездочку. Тех, у кого они были, приглашали в школьную команду КВН. Но я не пошла, потому что ходила в музыкальную школу и общеобразовательную, где, кстати, училась хорошо, практически на все пятерки. Мне некогда было заниматься еще и КВНом.
Потом ко мне пришли с ролью и позвали в команду. Меня это зацепило и поразило. Первая роль, от которой вся школа лежала, это была роль пупса, ребеночка из рекламы подгузников «Я пью и писаю», костюм – простыня и чепчик. Всем было очень смешно, вся школа обо мне узнала.
Еще в школьном КВНе играла роль Линды. Хотя я вообще на нее не была похожа, просто там была смешная песня. А потом уже все пошло само собой.
Вы рассказывали, что в детстве давали отпор хулиганам. Часто ли сталкивались с негативом от детей? С чем это было связано?
Дети жестокие, а я сильно выделялась из толпы, была выше всех и больше, но самая младшая в школе и в институте. Все очевидно, на самом деле. Если у тебя есть очки, то ты очкарик, если лишний вес – жирный, кривые ноги, то кривоногий и так далее. Дети всегда найдут к чему придраться.
Не скажу, что у меня со всеми были такие отношения, нет. Но все было из-за лишнего веса. У меня была прекрасная учительница, которая дала мне дельный совет. Не знаю, можно ли его писать (смеется).
После школы вы приехали в Москву и хотели стать актрисой, даже прошли отборочные испытания, но вернулись домой и стали дипломированным техническим специалистом – почему так резко поменяли свое решение?
Я действительно хотела поступать в театральное. Папа сказал: «Либо ты будешь актрисой, либо ты вернешься и станешь агрономом». Уже в Москве я общалась с абитуриентами, когда проходили еще даже не вступительные экзамены, а только прослушивания. Я была в шоке, мне показалось, что они все сумасшедшие. Подумала, ну нет, я не такая, это не по мне. Кто-то поступал в третий раз, кто-то в пятый. А мне хотелось все и сразу. Должна была найти себе другой путь. Может быть, я была права, а, может, нет. Не знаю.
Мой руководитель, директор и дирижер старшего концертного хора детской музыкально-хоровой школы «Соловушка» переехал из Нерюнгри в Москву и сказал мне: «Надя, оставайся, мы тебя подтянем, будешь поступать в консерваторию, у тебя все получится». Но я не поверила его словам и вернулась. Надо было ехать на поезде шесть дней, все вступительные экзамены прошли. Было два направления – открытые горные разработки или прикладная математика. Выбрала математику, так как не представляла себя в оранжевой каске с фонариком и под землей. Я поступила, что оказалось тоже не мое, но получила высшее образование.
Вы стали звездой КВН, а когда он стал для вас чем-то большим, чем просто хобби?
КВН всегда был для меня хобби, потому что за это не платят денег. Это было тогда, когда мы в него играли. Когда мы уже попали в высшую лигу, то почувствовали ответственность за город, за республику и за себя. Мы сами ездили, пробились. Для нас это было что-то вроде премии «Оскар», потому что все радовались и в городе знали, что команда Нерюнгри попала в высшую лигу.
Тогда мы понимали, что КВН перестал быть просто хобби, а стал вкладом в будущее. Но какое будущее, мы еще не особо понимали. Не все этим воспользовались, может, кому-то просто не представилась такая возможность, не улыбнулась удача. А мне улыбнулась.
Что дал вам Comedy Woman, кроме узнаваемости? Расскажите о плюсах и минусах этой программы. Были ли в женском коллективе конфликты?
Конфликты и противоречия есть в любом коллективе, не только в женском, но и в мужском. Безусловно, было недопонимание. Но благодаря Comedy Woman я переехала в Москву, заработала узнаваемость, дергающийся глаз, бессонницу. Еще шоу благодарен мой психолог. Она все девять лет была обеспечена работой, каждые полгода летала в Турцию. Это, кстати, отрывок из моего стендапа.
Это огромный проект, после которого говорят – Надежда Ангарская Comedy Woman. До сих пор помнят, хотя шоу не снимают уже практически шесть лет. У него был очень большой успех.
Мы трудились над своим будущим. Много ли я заработала за то время? Не могу так сказать. Но выживать и творить я научилась. Очень благодарна этому проекту.
Вы не только актриса, но и певица. А с кем бы спели дуэтом?
Певицей меня можно было бы назвать, если бы у меня были сольные альбомы, хиты и так далее. А я больше зарабатываю актерством. Пение – это хобби и творчество, которое пока не приносит денег.
Я бы хотела работать в оперной истории, от которой когда-то отказалась. Дуэтом спела бы с Лолитой.
Правда, что в начале своего пути вы зарабатывали пением в ресторанах?
Да, с 18 лет я работала в ресторане. До того момента, пока не уехала в Москву. Время было прекрасное, но опасное. Публика была разная. Были ситуации, когда мне приходилось уворачиваться от тарелок, потому что какой-то боксер напился и подумал, что я его вчера побила на ринге.
В этих суровых 2000-х я ходила пешком, чтобы не платить за такси и экономить. В час заканчивала, в два была дома, а в семь утра вставала на учебу. Сложно было, но интересно, и здоровье позволяло.
Сложно ли вам было быть артисткой плюс-сайз в мире, где столько критики и худых коллег-девушек рядом? С какого момента вы задумались о том, чтобы похудеть?
Я могу сказать, что у плюс-сайзов всегда свои плюсы (улыбается). Нас легко запомнить, идентифицировать и не забыть. А вот на худеньких ветер подул, и она улетела. Шучу, конечно.
Любой женщине хочется слышать комплименты, ловить восторженные взгляды мужчин. Когда ты становишься девушкой, ты расцветаешь. Я как будто начала расцветать лет в 30, гораздо позже, чем мои сверстники.
Я задумалась о похудении, когда впервые услышала от доктора диагноз «бесплодие» и увидела свои анализы. С этим нужно было что-то делать. Хотя и желание носить яркую одежду тоже было.
Сейчас очень многое изменилось. Есть исследования, которые говорят о том, что 70% женщин нашей страны имеют лишний вес, и не только женщин. Это большая проблема, с которой можно бороться, но это личное дело каждого. Я выбираю здоровье.
Как относитесь к критике поклонников по поводу приема препаратов для похудения?
У меня нет критики. Я же не заставляю никого делать то же самое, просто рассказываю один из путей, по которому можно пройти.
Если бы это был мой первый опыт, о котором я вдруг начала рассказывать, я просто раньше этого не говорила, чтобы не напугать. Это было очень ответственно, препараты тогда только вышли на рынок. Семь лет назад я пользовалась другим препаратом, это был мой первый опыт, в тот момент у меня был очень высокий инсулин. Тогда эндокринологи меня просто спасли от диабета второго типа, за что я им очень благодарна.
Но это были не только препараты, а еще спорт и диета. Все сработало в комплексе. Препараты нам только помогают, ни в коем случае не замещают терапию, которую сам человек может себе позволить, чтобы улучшить качество своей жизни.
Недавно вы говорили об угрозе диабета из-за лишнего веса, как сейчас обстоят дела со здоровьем?
Слава Богу, что сейчас у меня все слава Богу.
К сожалению, я отношусь к тем людям, которые всю жизнь будут иметь склонность к лишнему весу. Срыв – ты прибавляешь килограмм. Месяц обычного питания, так как тебе хочется, ты уже прибавил пятерку. Набирать вес для меня – проще простого, терять – тяжело.
Я узнала о себе то, что диабет будет угрожать мне всегда. Надо быть готовым бороться. Наследственность тоже дает о себе знать, она у меня нехорошая.
Вам ставили диагноз бесплодие, как вы поняли, что дело было в лишнем весе?
Мне просто откровенно сказали об этом в глаза. Хороший специалист объяснил, как все это работает, почему дальше будет только хуже и чем это грозит. На фоне инсулина – он просто помещает яйцеклетку в скорлупу, а сперматозоид не может ее пробить. Пока ты не похудеешь, не снизится инсулин, диагноз не пройдет. Все проще, чем мы думаем.
Какая роль или номер в карьере были для вас настоящим вызовом?
Для меня вызовом были песни, которые надо было петь в 10 утра на моторе во время записи номеров. В два часа заканчивалась репетиция, в три я ложилась спать дома, в шесть утра уже была на гриме, а в 10 утра мы выходили на площадку, и я пела живьем. Каждый раз это был мой вызов. До сих пор не понимаю, почему нельзя было петь под плюс. Чтобы это звучало, и ты не отрывал связки, не умирал, иногда даже со стыда, от бессилия. Ни один вокалист не будет писаться в 10 утра в студии, в театре, не дай Бог давать какие-то сольные концерты.
Вы пережили сложный развод. Что было не так в первом браке и что помогло не сломаться после развода?
Я не хотела говорить о разводе, но кто-то опубликовал все наши данные на сайте суда, и кто-то про это рассказал. Интересная схема получилась (смеется).
Есть легкие разводы – это когда все договорились, все надоели и хотят разойтись мирно. Но, когда один человек хочет остаться в браке, а другой решил, что этого больше не будет, то с этим надо заканчивать. Что помогло не сломаться? Наверное, мой характер. Я же из Якутии, и ломаться – это не в моей стихии. Если говорить о том, что было не так в браке – ревность. Назову это ревностью и неоправданными претензиями. А еще я поняла, все неудачи в моей карьере так странно были связаны с неудачами в браке. Как только я избавилась от моральной плиты, то все пошло в гору.
Чем отличаются отношения со вторым мужем Николаем Федчуком от первого брака с иорданцем Раедом Бани?
Отличаются пониманием, умением слушать, поддерживать, контролировать свои эмоции и разговаривать со мной на одном языке. Вы сами правильно говорите, иорданец, мы разговаривали на разных языках во всех смыслах.
Что изменилось в вас после рождения второго ребенка?
После рождения второго захотелось третьего. Но я понимаю, что мне уже 42 года. Осталось не так много времени, чтобы успеть сделать ребенка. Вроде как карьерой надо заниматься, планы, амбиции. Мы не молодеем и немного теряем в своих силах.
Но есть желание творить, вот я и натворила спектакль «Свидание вслепую». Пока я была беременна, писался стендап «Я худею». Это мой первый сольный стендап-концерт. Дети дают женщине пинок, назовем это так, заряд творить и достигать.
Может, хочется дочку?
Хочется дочку, но, если будет не дочка, слава Богу, будет сыночек. Три пацана, ну и прекрасно.
Недавно вы столкнулись с телефонными мошенниками, но раскусили их, дайте совет людям, как быть начеку и не попадаться на их уловки?
Они так часто мне звонят, что их слова уже можно рассекретить. Я сразу говорю: «Что-то вам продиктовать, какой-то пароль?», они в ответ: «Да пошла ты» и немного мата. Я понимаю, что все это возвращается к ним обратно.
Самый главный совет – любой пароль, который приходит вам на телефон, нельзя говорить звонящим людям, не надо ничего произносить. Я всегда отвечаю: «Хорошо, давайте я приеду и вам лично скажу, где вы находитесь?». Это всегда работает.
Вы участвовали в шоу «Последний герой», что было самым сложным на проекте? Готовы были бы совершить какой-нибудь экстремальный поступок?
Вот с парашютом я бы не прыгнула. А самым сложным на проекте были люди и то, что нужно совладать со своими страхами. Но человеческий фактор – это самое большое испытание. В принципе, по жизни у нас тоже испытания людьми. Мы встречаемся с кем-то, чувствуем негатив, отвечаем негативном или позитивом, пытаемся разрешить ситуацию. У каждого из нас есть острые углы, которые кого-то цепляют. Вот так все обостряется.
Вы занимались разработкой собственной коллекции одежды для женщин размеров плюс-сайз. До сих пор этим занимаетесь? И готовы ли шить одежду для похудевших?
Это приносило хорошие плоды, пока я была вовлечена и сама этим занималась. Сейчас я занимаюсь этим в пассивной форме. Я готова шить одежду для статных женщин, нестандартного размера, универсального фасона. Хочется придумать такое, чтобы любая женщина посмотрела и сказала: «Мне хочется это купить».
Скорее всего, это будет индивидуальный пошив из коллекции Модного дома Ангарская&Белоусова. Белоусова – это дизайнер из Екатеринбурга, с которой мы сейчас работаем над идеей. У нас в коллекции уже есть шубы, костюмы, футболки... Получается, у нас много чего есть (улыбается). Но надо выходить на массовые продажи. Впереди будут классные примеры.
Вы похудели и столкнулись с критикой от подписчиков в соцсетях. А сами довольны своим отражением в зеркале?
С критикой я не сталкивалась, это больше хейтеры. А хейтеры – это не критика, а злые люди. Я довольна собой, но не настолько, чтобы ходить в раздельных купальниках. Хочу похудеть на 15 кг, это было бы идеально. Вообще, можно на 10 кг и сделать операцию. У меня есть это в мыслях, совместить рождение третьего ребенка и операцию, но как, это вопрос.
Как вы относитесь к пластической хирургии и делали ли операции?
Я отношусь положительно, если это не чересчур и не под копирку, когда все одинаковые. Девчонки, конечно, если хочется подкачать губки, делайте, но подходите с умом, не утиные губы или огромная грудь.
Когда есть на это показания, то операция спасает многих женщин. Это эмоциональный и психологический подъем. Я бы себе сделала операцию, и впереди мне это предстоит. Как только сделаю, то расскажу. Это точно будет абдоминопластика (прим. ред. - объемное оперативное вмешательство, осуществляемое с целью восстановления эстетических пропорций живота), диастаз надо сшить. Но опять же – рожать хочется.
В шоу «Один в один» вы перевоплощались в разных артистов. Какой образ был самым любимым? А какой самым трудным для преображения и почему?
Мой любимый образ – это певица Жанна Агузарова. Как-то с легкостью он получился, я ею прониклась, хотя внешне мы с ней совершенно не похожи. Было удивительно.
Самое трудное было изобразить Машу Распутину, за которую я получила единицу. Это был мой первый опыт, первый шаг, он получился несуразным и странным.
Есть ли у вас друзья из мира шоу-бизнеса? Правда ли, что в шоу-бизнесе сложно найти искреннего человека для дружбы?
Все артисты постоянно работают и гастролируют, поэтому дружат, в основном, с теми, кто рядом. Вот у нас в спектакле «Свидание вслепую» сначала сложились дружеские отношения, а потом уже творческий союз. Полтора года успешно совмещаем и работу, и дружбу — слава Богу, получается.
Еще со времен работы в ресторане у меня есть правило: не дружить с начальством и коллегами. Так проще избежать конфликтов и неловких ситуаций.
С Наташей Медведевой, например, мы по-настоящему сблизились уже после ее ухода из Comedy Woman. Конечно, встречаемся нечасто — обе семейные, с детьми, графики плотные. Но когда выпадает возможность — вместе отдыхаем, ходим в гости.
Открытием для меня стала Клава Кока. Мне всегда она нравилась, а когда я узнала ее лично, то поняла, что не ошиблась. На съемках шоу «Один в один» познакомилась с Николаем Басковым. Он – прекрасный человек, не с большой буквы Человек, а ЧЕЛОВЕК – всеми большими буквами можно написать.
Юрий Стоянов прекрасен, хоть я не могу сказать, что он прямо позитив. Он может обратиться с критикой, но не обидно, не задевает. Он будто даже хвалит тебя в этот момент.
У меня много друзей, надеюсь (смеется). Да и с коллегами могу поболтать на какие-то нерабочие темы. Готова всегда выслушать, если надо, и помочь, если это в моих силах.
Наш портал называется «Страсти», а что для вас «Страсть»?
Для меня страсть – это сцена. Когда-то я начинала с ресторана, это было из-за денег. Я любила петь, но нужда привела меня в ресторан. Благодаря пению я попала в КВН, в Comedy Woman. Потом оказалось, что я и актриса неплохая, и продюсер из меня неплохой получился.
У меня есть спектакль «Свидание вслепую», после которого люди выходят с желанием любить, жить и творить, дарить тепло и радость. Наш спектакль с современным юмором, с тем, что откликается каждому человеку. Я работаю с людьми, с которыми у меня сходятся взгляды и планы, а это – вдвойне успех.
Стендап тоже моя страсть, хоть это и другой жанр. Но там я выхожу из зоны комфорта, между мной и зрителем нет стены, ты можешь и должен импровизировать, отходить от текста и общаться с людьми. Еще пение, но я нахожусь в поиске своей песни, которой буду гордиться.
Все выше, что я назвала, уходит в семью. Мой муж очень много работает, чтобы у нас получилось построить баню, сделать ремонт, свозить родителей отдыхать, детям что-то купить и себя не обидеть. Хочу сказать спасибо свекрови, свекру и маме за поддержку, понимание и терпение.