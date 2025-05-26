«Мне ставили бесплодие»: Надежда Ангарская о материнстве, похудении и пластике

Актриса, стендап-комик, телеведущая, певица, продюсер спектакля «Свидание вслепую» Надежда Ангарская запомнилась зрителям яркими образами в КВН и Comedy Woman. Она не боится перемен и пробует себя в разных жанрах. А ее номера в шоу перевоплощений «Один в один» вызывают восторг у звезд и телезрителей.

В интервью сайту «Страсти» Надежда откровенно рассказала о своем пути: как похудела на 30 килограммов и развелась, что думает о пластических операциях и как совмещает карьеру с материнством.

Вы родились в Мирном, потом жили в Нерюнгри — как Якутия повлияла на ваш характер?

Якутия – это суровый регион. Не будешь двигаться – замерзнешь (смеется). В прямом и в переносном смысле. Поэтому там мне всегда хотелось больше движения. Когда я слышу от людей, что там нечего делать, я, честно говоря, изумляюсь. Потому что мне всегда было что делать. Было много работы и увлечений – музыкальная школа, учеба, потом институт, КВН и работа в ресторане, плюс летом еще в лагере работала воспитателем. Даже была две недели директором лагеря, чем тоже очень горжусь.

А вообще Якутия многому меня научила. Я не люблю, когда люди что-то говорят за спиной. Если уж есть какой-то вопрос, скажи в глаза, давай это решим, чтобы всем было комфортно. Поэтому я и не люблю людей, которые дают слово, а потом заверяют обратное, с надменными глазами смотрят на тебя и говорят: «Я такого не говорил или не говорила». Вот это не могу понять.

Вы начали заниматься творчеством с самого детства. Помните свою первую «звездную» роль?

Конечно, помню. Я с этой звездной ролью попала в КВН («Клуб веселых и находчивых», – прим. ред.). Это было в 6 или 7 классе. Нас собрали в актовом зале, где мы должны были смешно отвечать на вопросы. Я смешно ответила и получила звездочку. Тех, у кого они были, приглашали в школьную команду КВН. Но я не пошла, потому что ходила в музыкальную школу и общеобразовательную, где, кстати, училась хорошо, практически на все пятерки. Мне некогда было заниматься еще и КВНом.

Потом ко мне пришли с ролью и позвали в команду. Меня это зацепило и поразило. Первая роль, от которой вся школа лежала, это была роль пупса, ребеночка из рекламы подгузников «Я пью и писаю», костюм – простыня и чепчик. Всем было очень смешно, вся школа обо мне узнала.

Еще в школьном КВНе играла роль Линды. Хотя я вообще на нее не была похожа, просто там была смешная песня. А потом уже все пошло само собой.

Вы рассказывали, что в детстве давали отпор хулиганам. Часто ли сталкивались с негативом от детей? С чем это было связано?

Дети жестокие, а я сильно выделялась из толпы, была выше всех и больше, но самая младшая в школе и в институте. Все очевидно, на самом деле. Если у тебя есть очки, то ты очкарик, если лишний вес – жирный, кривые ноги, то кривоногий и так далее. Дети всегда найдут к чему придраться.

Не скажу, что у меня со всеми были такие отношения, нет. Но все было из-за лишнего веса. У меня была прекрасная учительница, которая дала мне дельный совет. Не знаю, можно ли его писать (смеется).

После школы вы приехали в Москву и хотели стать актрисой, даже прошли отборочные испытания, но вернулись домой и стали дипломированным техническим специалистом – почему так резко поменяли свое решение?

Я действительно хотела поступать в театральное. Папа сказал: «Либо ты будешь актрисой, либо ты вернешься и станешь агрономом». Уже в Москве я общалась с абитуриентами, когда проходили еще даже не вступительные экзамены, а только прослушивания. Я была в шоке, мне показалось, что они все сумасшедшие. Подумала, ну нет, я не такая, это не по мне. Кто-то поступал в третий раз, кто-то в пятый. А мне хотелось все и сразу. Должна была найти себе другой путь. Может быть, я была права, а, может, нет. Не знаю.

Мой руководитель, директор и дирижер старшего концертного хора детской музыкально-хоровой школы «Соловушка» переехал из Нерюнгри в Москву и сказал мне: «Надя, оставайся, мы тебя подтянем, будешь поступать в консерваторию, у тебя все получится». Но я не поверила его словам и вернулась. Надо было ехать на поезде шесть дней, все вступительные экзамены прошли. Было два направления – открытые горные разработки или прикладная математика. Выбрала математику, так как не представляла себя в оранжевой каске с фонариком и под землей. Я поступила, что оказалось тоже не мое, но получила высшее образование.

Вы стали звездой КВН, а когда он стал для вас чем-то большим, чем просто хобби?

КВН всегда был для меня хобби, потому что за это не платят денег. Это было тогда, когда мы в него играли. Когда мы уже попали в высшую лигу, то почувствовали ответственность за город, за республику и за себя. Мы сами ездили, пробились. Для нас это было что-то вроде премии «Оскар», потому что все радовались и в городе знали, что команда Нерюнгри попала в высшую лигу.

Тогда мы понимали, что КВН перестал быть просто хобби, а стал вкладом в будущее. Но какое будущее, мы еще не особо понимали. Не все этим воспользовались, может, кому-то просто не представилась такая возможность, не улыбнулась удача. А мне улыбнулась.

Что дал вам Comedy Woman, кроме узнаваемости? Расскажите о плюсах и минусах этой программы. Были ли в женском коллективе конфликты?

Конфликты и противоречия есть в любом коллективе, не только в женском, но и в мужском. Безусловно, было недопонимание. Но благодаря Comedy Woman я переехала в Москву, заработала узнаваемость, дергающийся глаз, бессонницу. Еще шоу благодарен мой психолог. Она все девять лет была обеспечена работой, каждые полгода летала в Турцию. Это, кстати, отрывок из моего стендапа.

Это огромный проект, после которого говорят – Надежда Ангарская Comedy Woman. До сих пор помнят, хотя шоу не снимают уже практически шесть лет. У него был очень большой успех.

Мы трудились над своим будущим. Много ли я заработала за то время? Не могу так сказать. Но выживать и творить я научилась. Очень благодарна этому проекту.

Вы не только актриса, но и певица. А с кем бы спели дуэтом?

Певицей меня можно было бы назвать, если бы у меня были сольные альбомы, хиты и так далее. А я больше зарабатываю актерством. Пение – это хобби и творчество, которое пока не приносит денег.

Я бы хотела работать в оперной истории, от которой когда-то отказалась. Дуэтом спела бы с Лолитой.

Правда, что в начале своего пути вы зарабатывали пением в ресторанах?

Да, с 18 лет я работала в ресторане. До того момента, пока не уехала в Москву. Время было прекрасное, но опасное. Публика была разная. Были ситуации, когда мне приходилось уворачиваться от тарелок, потому что какой-то боксер напился и подумал, что я его вчера побила на ринге.

В этих суровых 2000-х я ходила пешком, чтобы не платить за такси и экономить. В час заканчивала, в два была дома, а в семь утра вставала на учебу. Сложно было, но интересно, и здоровье позволяло.

Сложно ли вам было быть артисткой плюс-сайз в мире, где столько критики и худых коллег-девушек рядом? С какого момента вы задумались о том, чтобы похудеть?

Я могу сказать, что у плюс-сайзов всегда свои плюсы (улыбается). Нас легко запомнить, идентифицировать и не забыть. А вот на худеньких ветер подул, и она улетела. Шучу, конечно.

Любой женщине хочется слышать комплименты, ловить восторженные взгляды мужчин. Когда ты становишься девушкой, ты расцветаешь. Я как будто начала расцветать лет в 30, гораздо позже, чем мои сверстники.

Я задумалась о похудении, когда впервые услышала от доктора диагноз «бесплодие» и увидела свои анализы. С этим нужно было что-то делать. Хотя и желание носить яркую одежду тоже было.

Сейчас очень многое изменилось. Есть исследования, которые говорят о том, что 70% женщин нашей страны имеют лишний вес, и не только женщин. Это большая проблема, с которой можно бороться, но это личное дело каждого. Я выбираю здоровье.