Усиливаются морщины, появляется двойной подбородок: как состояние зубов влияет на этап старения
© Freepik
Между состоянием зубного ряда и молодостью лица существует прямая связь. Зачастую попытки решить проблемы старения кожи только косметологическим путем дают недолговечный результат. Почему так происходит и для чего важно всегда следить за состоянием зубов, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.
Общие возрастные изменения
Предположим, что с зубами у человека все замечательно, его ничего не беспокоит. Что происходит с течением времени? Даже если все зубные единицы без кариеса и проблем, то с возрастными изменениями у всех случается стираемость. Вследствие этого процесса теряется высота прикуса.
«На первый взгляд, это некритично: зубы просто становятся более плоскими, в принципе, с ними вполне можно жить. Однако есть один немаловажный нюанс: из-за истираемости меняются пропорции лица, усиливаются морщины. Пережевывание пищи становится некачественным, в результате чего процесс утраты красоты зацикливается – кожа становится только хуже. Еще один момент, связанный с ухудшением пережевывания: мышцы начинают работать более усиленно, таким образом, нагрузка на зубы дополнительно растет. В связи с этим может изменяться внешний облик мышц, усиливаются головные, мышечные, суставные боли. Все это вполне может вести за собой патологии височно-челюстного сустава, которые очень часто развиваются с возрастом».
Артур Тумашевич
Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург
Вместе с истиранием зубов происходит перемещение нижней челюсти назад, так называемая дистализация. И возникает еще одна проблема с внешностью – второй или третий подбородок. Люди пытаются решить ее в первую очередь косметологическим путем, в то время как задача прежде всего стоматологическая. Эстетика здесь уже сильно нарушается, и приходиться заниматься вопросом тотально.
Процесс истираемости зубов может начать развиваться и в 30, и в 40 лет, а с нашим современным рационом и избытком мягкой пищи процесс постоянно усугубляется. Вот почему так важно регулярно проходить осмотры у стоматолога.
Изменения, которые возникают, если есть проблемы с зубами
Допустим, у человека развивался кариес, но он запустил процесс, зуб раскололся, был потерян, его удалили и забыли. Соседние зубы начинают двигаться, происходит так называемое «центростремительное смещение». Если передний зуб отсутствует, то расположенные рядом обычно наклоняются. Но это не относится к седьмым зубам или зубам мудрости.
В месте отсутствующей зубной единицы появляется эффект Попова-Годона, то есть денто-альвеолярное выдвижение, когда антагонист на противоположной челюсти в эту «дырку» постепенно погружается. Соседние зубы, находящиеся рядом с отверстием, будут наклоняться к нему. А вместе с этим происходит эффект домино: начинает рушиться вся зубочелюстная система в целом. Конечно, механика жевательной нагрузки за месяц или за год не даст такого полноценного результата, но большая часть людей после 40 лет имеет все эти проблемы.
Почему важен комплексный подход?
На молодость кожи и внешний вид в целом влияют проблемы с зубами, а также состояние желудочно-кишечного тракта – это все взаимосвязано.
Поражение ЖКТ провоцирует появление как эндокринологических, так иммунологических или аутоимунных процессов. На фоне негативных изменений в желудочно-кишечном тракте нередко развивается парадонтит. Зубы могут стачиваться, либо они сохраняют свой внешний вид, но на фоне заболевания происходит потеря костной ткани. К этому добавляется неприятный запах изо рта, кровоточивость десен и постоянное развитие микроорганизмов в ротовой полости. Все это опять «забрасывается» в ЖКТ и усугубляет работу его более глубоких отделов. Результат проявляется в ухудшении состояния зубов, кожи и выраженных аллергических реакциях. Получается своеобразный круговорот. Поэтому специалисты всегда советуют одновременно лечить кишечник и полость рта! А многие обращают внимание на ЖКТ, но игнорируют состояние зубов. В итоге ситуация повторяется и усугубляется.
«Поэтому из-за проблем с зубами мы можем, с одной стороны, получить эстетико-функциональные проблемы полости рта, фонетические проблемы, а с другой – косметологические, внешние проблемы, связанные с нагрузкой мышц, изменением симметрии или асимметрии лица, появлением двойного подбородка, увеличением количества морщин на лице».
Артур Тумашевич
Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург
Подходите к проблеме комплексно – и будьте здоровы и красивы.
Ранее мы писали о том, какие три случая являются абсолютным противопоказанием к пластике.