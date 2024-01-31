Усиливаются морщины, появляется двойной подбородок: как состояние зубов влияет на этап старения

Вместе с истиранием зубов происходит перемещение нижней челюсти назад, так называемая дистализация. И возникает еще одна проблема с внешностью – второй или третий подбородок. Люди пытаются решить ее в первую очередь косметологическим путем, в то время как задача прежде всего стоматологическая. Эстетика здесь уже сильно нарушается, и приходиться заниматься вопросом тотально.

Процесс истираемости зубов может начать развиваться и в 30, и в 40 лет, а с нашим современным рационом и избытком мягкой пищи процесс постоянно усугубляется. Вот почему так важно регулярно проходить осмотры у стоматолога.

Изменения, которые возникают, если есть проблемы с зубами

Допустим, у человека развивался кариес, но он запустил процесс, зуб раскололся, был потерян, его удалили и забыли. Соседние зубы начинают двигаться, происходит так называемое «центростремительное смещение». Если передний зуб отсутствует, то расположенные рядом обычно наклоняются. Но это не относится к седьмым зубам или зубам мудрости.

В месте отсутствующей зубной единицы появляется эффект Попова-Годона, то есть денто-альвеолярное выдвижение, когда антагонист на противоположной челюсти в эту «дырку» постепенно погружается. Соседние зубы, находящиеся рядом с отверстием, будут наклоняться к нему. А вместе с этим происходит эффект домино: начинает рушиться вся зубочелюстная система в целом. Конечно, механика жевательной нагрузки за месяц или за год не даст такого полноценного результата, но большая часть людей после 40 лет имеет все эти проблемы.

Почему важен комплексный подход?

На молодость кожи и внешний вид в целом влияют проблемы с зубами, а также состояние желудочно-кишечного тракта – это все взаимосвязано.

Поражение ЖКТ провоцирует появление как эндокринологических, так иммунологических или аутоимунных процессов. На фоне негативных изменений в желудочно-кишечном тракте нередко развивается парадонтит. Зубы могут стачиваться, либо они сохраняют свой внешний вид, но на фоне заболевания происходит потеря костной ткани. К этому добавляется неприятный запах изо рта, кровоточивость десен и постоянное развитие микроорганизмов в ротовой полости. Все это опять «забрасывается» в ЖКТ и усугубляет работу его более глубоких отделов. Результат проявляется в ухудшении состояния зубов, кожи и выраженных аллергических реакциях. Получается своеобразный круговорот. Поэтому специалисты всегда советуют одновременно лечить кишечник и полость рта! А многие обращают внимание на ЖКТ, но игнорируют состояние зубов. В итоге ситуация повторяется и усугубляется.