Топ-3 абсолютных противопоказаний к пластике: в каких случаях врач может отказать в операции
Хирург Алексанян перечислил абсолютные противопоказания к пластике.
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Пластические операции могут быть эффективным способом изменить внешний вид, улучшить самооценку. Но они имеют свои противопоказания, о которых необходимо знать заранее. О том, в каких случаях врач откажет в пластике, портал «Страсти» спросил у известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
Пластическая операция, проводимая в эстетических целях, требует от пациента хорошего здоровья. Упоминание о любых проблемах до процедуры важно для того, чтобы избежать каких-либо факторов риска.
Некоторые люди думают, что пластическая хирургия ничем не отличается от других медицинских вмешательств, но правда в том, что она гораздо сложнее. Важно понимать, что затрачивается большое количество времени и усилий на операцию. Например, абдоминопластика требует от врача удаления до 2 кг ткани из области с многочисленными кровеносными сосудами. Еще одной сложной операцией является структурная ринопластика, которая включает в себя манипуляции с костями и хрящами. Это серьезное вмешательство в организм, поэтому важно, чтобы перед операцией пациент прошел все необходимые обследования и не имел противопоказаний. Это позволит хирургу принять обоснованное решение относительно операции. Важно еще на первую консультацию с врачом взять с собой медицинскую карту.
Тигран Алексанян
Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор
Заболевания
Прежде чем решиться на пластическую операцию, важно оценить все существующие проблемы со здоровьем. В ряде случаев хирурги отказывают в проведении пластики, и даже незначительные хирургические вмешательства могут быть запрещены. Каким заболеваниям пластические хирурги уделяют приоритетное внимание:
— Сахарный диабет
— Гипертония
— Злокачественные новообразования
— Коронарные заболевания
— Ожирение
— Заболевания иммунной системы
— Аномальный уровень холестерина
— Острые и хронические инфекции
— Нарушения свертываемости крови
— Тяжелые аллергии
Иногда операция откладывается или отменяется из-за некоторых заболеваний и состояний, выявленных в ходе предоперационного обследования. Повышенное артериальное давление, вирусная инфекция — распространенные причины, из-за которых хирургическое вмешательство может быть отложено. Врач обычно советует пациенту дождаться полного выздоровления, прежде чем приступать к операции.
Никаких инъекций и пластики во время беременности
Беременность — это время, когда следует избегать многих косметических процедур, включая инъекционные (биоревитализация, мезотерапия, ботокс, контурная пластика губ). Они могут нарушить целостность кожи, привести к пигментации, другим осложнениям. Никакие препараты, используемые для инъекционных процедур, не были протестированы на беременных или кормящих женщинах.
Во время беременности изменение гормонального фона, повышенная чувствительность кожи, повышенный болевой порог могут затруднить прогнозирование того, как организм отреагирует на лечение.
Пластическая хирургия и возрастные ограничения
В России пластические операции запрещены для лиц моложе 18 лет, потому, что их органы еще только формируются. Единственным исключением является отопластика — хирургическая коррекция ушных раковин, которая рекомендуется детям 6−8 лет, когда формируется хрящевая ткань.
Не следует проводить пластические операции людям 65 лет и старше, так как в этом возрасте трудно найти человека без хронических заболеваний, а регенерация тканей значительно снижена. Конечно, если нет противопоказаний и человек абсолютно здоров, то можно проводить операцию и людям зрелого возраста, однако это скорее исключение и лучше поберечь свой организм от таких нагрузок.
При принятии решения о проведении пластической операции необходимо учитывать все возможные риски и нежелательные последствия для здоровья. Консультация с квалифицированным врачом является неотъемлемым этапом перед проведением подобных процедур. Не забывайте, что самое главное — это забота о своем здоровье и безопасность.
Тигран Алексанян
Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор