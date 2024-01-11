Топ-3 абсолютных противопоказаний к пластике: в каких случаях врач может отказать в операции

Заболевания

Прежде чем решиться на пластическую операцию, важно оценить все существующие проблемы со здоровьем. В ряде случаев хирурги отказывают в проведении пластики, и даже незначительные хирургические вмешательства могут быть запрещены. Каким заболеваниям пластические хирурги уделяют приоритетное внимание:

— Сахарный диабет

— Гипертония

— Злокачественные новообразования

— Коронарные заболевания

— Ожирение

— Заболевания иммунной системы

— Аномальный уровень холестерина

— Острые и хронические инфекции

— Нарушения свертываемости крови

— Тяжелые аллергии

Иногда операция откладывается или отменяется из-за некоторых заболеваний и состояний, выявленных в ходе предоперационного обследования. Повышенное артериальное давление, вирусная инфекция — распространенные причины, из-за которых хирургическое вмешательство может быть отложено. Врач обычно советует пациенту дождаться полного выздоровления, прежде чем приступать к операции.

Никаких инъекций и пластики во время беременности

Беременность — это время, когда следует избегать многих косметических процедур, включая инъекционные (биоревитализация, мезотерапия, ботокс, контурная пластика губ). Они могут нарушить целостность кожи, привести к пигментации, другим осложнениям. Никакие препараты, используемые для инъекционных процедур, не были протестированы на беременных или кормящих женщинах.

Во время беременности изменение гормонального фона, повышенная чувствительность кожи, повышенный болевой порог могут затруднить прогнозирование того, как организм отреагирует на лечение.

Пластическая хирургия и возрастные ограничения

В России пластические операции запрещены для лиц моложе 18 лет, потому, что их органы еще только формируются. Единственным исключением является отопластика — хирургическая коррекция ушных раковин, которая рекомендуется детям 6−8 лет, когда формируется хрящевая ткань.

Не следует проводить пластические операции людям 65 лет и старше, так как в этом возрасте трудно найти человека без хронических заболеваний, а регенерация тканей значительно снижена. Конечно, если нет противопоказаний и человек абсолютно здоров, то можно проводить операцию и людям зрелого возраста, однако это скорее исключение и лучше поберечь свой организм от таких нагрузок.