«Усиленно поднимается благодаря маме»: что известно о 18-летнем сыне-рэпере Татьяны Булановой

18-летний сын певицы Татьяны Булановой Никита решил начать музыкальную карьеру. Правда, выбрал направление, не в котором выступает его мама, а рэп. Треков молодой человек написал уже на целый альбом, но пока аудитория у него небольшая. Впрочем, как заверил продюсер Сергей Дворцов, это ненадолго. Подробностями он поделился с порталом «Страсти».

Продюсер рассказал, что Никита сможет стать успешным на эстраде благодаря звездной фамилии. Он считает, что Татьяна сделает все, чтобы продвинуть младшего сына на сцену.

«Пока что он популярен незначительно. Молодой человек начинает только свой творческий путь. И, конечно, он усиленно поднимается благодаря маме. Таня безумно его любит, она сделает для него все, чтобы он был мегапопулярным. Как правило, дети в шоу-бизнесе продвигаются очень часто за счёт имен своих родителей. Это естественно», - рассказал Сергей Дворцов.

Не исключил продюсер, что сын Булановой станет популярнее своей матери. Предположительно, пока он, если и получает, то минимальные гонорары – 100-150 тысяч рублей. Но через время доход может увеличиться.

«Думаю, он даже, возможно, где-то переплюнет собственную мать. В плане популярности. Как правило, ученик часто превосходит своего учителя. Здесь может быть такая ситуация. Хотя репертуары разные. Уверен, что он какие-то минимальные гонорары уже получать начинает», - поделился Дворцов.

К слову, многие в Сети осуждают Никиту за его творчество, так как в его треках присутствует ненормативная лексика. Но мама его полностью поддерживает. Она также заявляла, что не помогала ему в написании композиций.

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