«Усатый нянь»: воспитатель-мужчина рассказал о хейте и работе с детьми

В Барнауле в детском саду №11 работает единственный в городе воспитатель-мужчина. Владиславу Воропаеву 21 год, и он еще учится в педагогическом университете. Молодой человек рассказал в интервью порталу «Страсти» о том, почему он решил выбрать эту профессию.

Воспитатель признается: в вуз на дошкольное направление попал совершенно случайно.

«Я ни дня не ходил в детский сад и никогда не думал, что стану воспитателем. Перед поступлением, я сел смотреть направления в вузы и выбрал два направления в Алтайском педуниверситете: начальное и дошкольное образование. В итоге поступил на первое, сыграл случай. Я в тот момент был занят и не сильно понимал разницу между этими двумя направлениями, а когда позвонили из приемной комиссии, я машинально сказал: «выбираю дошкольное»», — рассказывает Владислав.

После второго курса Владислав проходил практику в детском саду. Поначалу он боялся, что дети его не полюбят, не примут, но «усатый нянь» им понравился.

Под конец практики Владиславу позвонила тетя, которая работает в детском саду №11 в Барнауле и сообщила племяннику, что в учреждении освободилась ставка. Недолго думая, студент-педагог согласился.

Поначалу родители детей удивлялись, что с их детьми работает мужчина-воспитатель, но позже привыкли. Столкнулся Владислав и с хейтом в свой адрес — барнаульцы писали, что с таким воспитателем нельзя оставлять детей. Но на все нападки молодой человек реагирует философски и продолжает заниматься тем, что ему нравится.

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