«С детьми каждый день не похож на предыдущий»: зачем российские мужчины идут работать в детские сады и школы
Российские мужчины рассказали, зачем идут работать в детские сады и школы.
© Фото: Екатерина Шахова
Мы привыкли видеть в качестве воспитателей и учителей преимущественно женщин. С мужским полом скорее ассоциируются профессии, требующие серьезного физического труда. Но все меняется, и тренды становятся другими. Все больше представителей сильной половины человечества идут работать в садики и школы. Сайт «Страсти» поговорил с мужчинами об их выборе, взаимодействии с детьми и трудностях, с которыми они сталкиваются.
«Усатый нянь»: как живет единственный в Барнауле воспитатель-мужчина
«Владислав Михайлович, меня Аня ударила!» — кричит плачущий малыш на площадке возле детского сада №11. Воспитатель идет разбираться в ситуации и успокаивает ребенка. «Очень печально, с ней я поговорю», — обратился он к воспитаннику.
Его называют «усатый нянь», он любит детей, а они без ума от него. 21-летний Владислав Воропаев уже год работает в детском саду №11. Он — единственный воспитатель-мужчина в Барнауле, и молодой человек горд этим статусом.
Воспитатель признается: в вуз на дошкольное направление попал совершенно случайно.
«Я ни дня не ходил в детский сад и никогда не думал, что стану воспитателем. Перед поступлением, я сел смотреть направления в вузы и выбрал два направления в Алтайском педуниверситете: начальное и дошкольное образование. В итоге поступил на первое, сыграл случай. Я в тот момент был занят и не сильно понимал разницу между этими двумя направлениями, а когда позвонили из приемной комиссии, я машинально сказал: «выбираю дошкольное»», — рассказывает Владислав.
Учеба Владиславу сразу понравилась, он понял, что двигается в правильном направлении. Но теория — это хорошо, но юноше, который учился на «отлично», на тот момент не хватало практики, и после второго курса он впервые встретился с детьми.
«Мы пошли с одногруппницей на практику в детский сад, — говорит молодой воспитатель. — Она сразу же начала взаимодействовать с детьми, общаться, а у меня возник страх: «Вдруг они меня не примут?» Даже не знал, как с ними разговаривать. Я к ним подсел и говорю: «Здравствуйте, меня Влад зовут». И все, их было больше от меня не оторвать»».
Под конец практики Владиславу позвонила тетя, которая работает в детском саду №11 в Барнауле и сообщила племяннику, что в учреждении освободилась ставка. Недолго думая, студент-педагог согласился. И совсем не пожалел о своем выборе. Молодой человек поначалу немного смущался, что выбрал такую нетипичную для мужчины профессию — его друзья учились на врачей, экономистов, политологов. Но сейчас эти мысли в прошлом. Зато ему всегда есть, что рассказать о работе, где каждый день происходит что-то новое.
«Меня многие отговаривали, пугали, что зарплата маленькая, а ответственность очень большая, но я получаю хорошую стипендию, поэтому решил пойти работать в детский сад, — объясняет «усатый нянь». — Очень было тяжело совмещать с учебой — с 08.00 до 13.00 я был на парах, после сразу бежал на работу. Но уверяю — в своем выборе точно не разочаровался. С детьми каждый день не похож на предыдущий. Даже если прихожу к ним в плохом настроении, уныние сразу проходит, так как у ребят всегда положительная энергетика».
Родители детей не сразу восприняли воспитателя-мужчину, но позже привыкли и очень полюбили «усатого няня». Столкнулся Владислав и с хейтом в свой адрес. После того, как о нем узнали барнаульцы, появились в адрес воспитателя негативные комментарии. Некоторые считали, что с воспитателем-мужчиной нельзя оставлять своего ребенка. Но он не переживает по этому поводу и лишь напоминает, что изначально профессия педагога и воспитателя — мужская, поэтому все насмешки абсолютно бессмысленны.
Отдача воспитателя заметна сразу — дети от него не отходили на прогулке, постоянно что-то спрашивали. А на вопрос: «Любите ли вы Владислава Михайловича?», гордо отвечают: «Да!».
«Мы у тети Феклы ели борщ из свеклы»: история учителя начальных классов, собравших миллионы просмотров в «ТикТок»
27-летний Алексей Шабатько родом из Новосибирска, но семь лет назад он переехал в Москву, где сейчас работает учителем начальных классов в школе №1164.
Молодой учитель прославился, благодаря своему блогу в «ТикТок», куда он выкладывает развлекательные и познавательные видео. В 2021 году ролик Алексея про свеклу победил в номинации «Лучший познавательный видеоролик» Всероссийского конкурса #УчителяТикТок. Сейчас у это видео набрало более 14 млн просмотров.
Алексей признается, что не планировал быть учителем. Все началось с детского лагеря. Сначала он ездил туда как ребенок, затем — в качестве вожатого.
«Я понял, что работа с детьми — дает мне энергию, искреннюю улыбку, и у меня это очень здорово получается. До этого я мечтал стать стоматологом, но в девятом классе я решил пойти в педагогический колледж — это решение стало одним из лучших и правильных в моей жизни», — говорит он.
Проработав несколько лет в школе, молодой учитель заметил, что испытывает выгорание. Нужны были новые идеи и вызовы. Так он решил принять участие в конкурсе #УчителяТикТок. Видео начиналось со слов «Мы у тети Феклы ели борщ из свёклы». Учитель в ролике рассказывал детям, как правильно ставить ударение в слове свёкла, и видео «залетело» в «ТикТоке».
«Видео стало популярным совершенно случайно. Я вел урок русского языка в четвертом классе, и мы отрабатывали ударения, — объясняет Алексей. — Я включил камеру и решил записать кусочек. Выложил в Сеть и забыл, а потом смотрю, что у меня уже пять тысяч подписчиков и куча комментариев. Это меня зарядило, появилась мотивация дальше вести блог и рассказывать о том, как живут учителя, а не какие-то кривляния под музыку».
По словам Алексея, дети отнеслись положительно к увлечению молодого учителя, а их родители — подписались на него в социальных сетях. Коллеги, признается он, сперва не понимали его, но после их мнение поменялось.
В своей работе учитель старается применять интерактивный подход. Он объясняет, что до современных детей нужно доносить информацию максимально быстро, четко и доступно. Если затянуть, им станет скучно. Именно такой подход позволяет сохранять их заинтересованность.
«Да, профессия мне моя нравится. Я бы не задержался в ней столько долго, если бы не захотел, ведь с детьми работать порой трудно, это отнимает много сил. Но я ее люблю, поэтому всем учителям желаю дальнейшего развития. Любите то, что делаете и делайте то, что любите», — сказал молодой учитель.