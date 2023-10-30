«С детьми каждый день не похож на предыдущий»: зачем российские мужчины идут работать в детские сады и школы

Мы привыкли видеть в качестве воспитателей и учителей преимущественно женщин. С мужским полом скорее ассоциируются профессии, требующие серьезного физического труда. Но все меняется, и тренды становятся другими. Все больше представителей сильной половины человечества идут работать в садики и школы. Сайт «Страсти» поговорил с мужчинами об их выборе, взаимодействии с детьми и трудностях, с которыми они сталкиваются.

«Усатый нянь»: как живет единственный в Барнауле воспитатель-мужчина

«Владислав Михайлович, меня Аня ударила!» — кричит плачущий малыш на площадке возле детского сада №11. Воспитатель идет разбираться в ситуации и успокаивает ребенка. «Очень печально, с ней я поговорю», — обратился он к воспитаннику.

Его называют «усатый нянь», он любит детей, а они без ума от него. 21-летний Владислав Воропаев уже год работает в детском саду №11. Он — единственный воспитатель-мужчина в Барнауле, и молодой человек горд этим статусом.

Воспитатель признается: в вуз на дошкольное направление попал совершенно случайно.

«Я ни дня не ходил в детский сад и никогда не думал, что стану воспитателем. Перед поступлением, я сел смотреть направления в вузы и выбрал два направления в Алтайском педуниверситете: начальное и дошкольное образование. В итоге поступил на первое, сыграл случай. Я в тот момент был занят и не сильно понимал разницу между этими двумя направлениями, а когда позвонили из приемной комиссии, я машинально сказал: «выбираю дошкольное»», — рассказывает Владислав.

Учеба Владиславу сразу понравилась, он понял, что двигается в правильном направлении. Но теория — это хорошо, но юноше, который учился на «отлично», на тот момент не хватало практики, и после второго курса он впервые встретился с детьми.