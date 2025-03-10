«Университет для комиков»: популярный юморист высказался о КВН

Звезда шоу «ЧБД» Эмир Кашоков поделился мнением о КВН, который многие критики называют неактуальным проектом в последние десятилетия. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что во время обучения в Кабардино-Балкарском институте бизнеса Кашоков вместе с товарищами создал команду КВН под названием «Лена Кука». Команда успешно выступала на играх «Клуба веселых и находчивых», однако позднее потеряла спонсора, и большая часть участников покинула коллектив. Однако, это не помешало «Лене Куке» стать победительницей международной лиги КВН и получить возможность выступить на фестивале в Сочи.

Как признался юморист, период участия в КВН вызывает у него лишь положительные эмоции.

«В первую очередь это была тусовка людей с общими интересами и схожим чувством юмора. Но немаловажной частью для нас был соревновательный процесс. Именно желание стать лучшими подарило нам возможность вырасти из своей региональной лиги и продвинуться в своем деле», — заявил Кашоков.

При этом комик не согласен с мнением о том, что сегодня эта площадка изжила себя.

«КВН был и остается „университетом“ для комиков. Он учит командной работе, профессионализму на сцене, понятию редактуры и многому другому. Несмотря на большое количество возможностей сегодня развиваться индивидуально, с помощью соцсетей, стендапа и прочего, я думаю КВН — это лучшая „воспитательная“ организация для комиков», — поделился он.

Полное интервью с Эмиром Кашоковым о тайнах закулисья нашумевшего шоу «Что было дальше?», сложностях работы современного юмориста и актуальности КВН читайте здесь.