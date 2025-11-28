«Уникальный человек»: Сергей Сафронов рассказал о тайной помощи Киркорова в зоне СВО

Сергей Сафронов давно знаком с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым. Певец дважды был «сожжен» в номерах братьев Сафроновых. В разговоре с сайтом «Страсти» иллюзионист объяснил, чем его еще восхищает народный артист.

По мнению Сафронова, согласие Киркорова принять участие в опасном трюке говорит о его профессионализме, бесстрашии и преданности профессии.

Как оказалось, король поп-эстрады еще и оказывает много гуманитарной помощи в зоне СВО.

«Еще хочу сказать, об этом мало, кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои, чтобы повидать артистку из балета! Также недавно увидел в детском доме в Горловке игрушку, подаренную Филиппом», — признался Сафронов.

Сергей добавил, что он с братьями также часто бывает в Горловке, Мариуполе, Донецке, Луганске, где они показывают свои номера в благотворительных целях.

