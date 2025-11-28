«Экстрасенсы не увидели, что я болен раком»: интервью с иллюзионистом Сергеем Сафроновым

2025 год получился символичным для братьев Сафроновых — они отметили 25-летие на сцене и получили премию Мерлина от международной ассоциации иллюзионистов за лучшее шоу. Но события не ограничиваются профессиональной сферой. 5 октября Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз, у него родилась дочь Оливия. Иллюзионист пережил развод, громкое увольнение из «Битвы экстрасенсов», рак, но смог полностью изменить свою жизнь и построить крепкую семью. В интервью сайту «Страсти» Сергей Сафронов рассказал о самом опасном трюке, помощи бойцам СВО, борьбе с алкоголизмом и объяснил, почему не верит в экстрасенсов.

Сергей, поздравляем вас с пополнением в семье! Как изменилась ваша жизнь после появления на свет Оливии?

Моя жизнь не сильно изменилась благодаря жене Кате, которая взяла на себя все «тягости» этого счастья. Она встает по ночам, кормит Оливку, меняет подгузник. В редкие дни я остаюсь с малышкой, а супруга отдыхает, идет по магазинам или просто развеяться. Нам очень помогает дочь Алиса. Она действительно сильно повзрослела после того, как начала с гордостью носить звание «старшая сестра»: и соску поднесет, и успокоит Оливку, если та кричит, песенку споет. У Кати и Алисы действительно добавилось хлопот, а я радуюсь, какая у меня прекрасная семья. Жду с нетерпением приезда бывшей супруги и детей из Великобритании — они уже мечтают увидеть и обнять Оливию.

Вы придумали имя за год до рождения дочери. Что вдохновило назвать малышку Оливия?

Действительно, имя выбрали еще до зарождения плода более года назад. Переезжая в новую квартиру, сразу предусмотрели детскую и даже делали ремонт в «девчачьих» тонах. И дали название: «Оливкина комната». Честно говоря, даже не помню, как оно появилось. Но идея точно была Катина, она мечтала о темненькой девочке со светлыми глазами и именем Оливка. И судьба преподнесла этот чудесный подарок. После этого я поверил в чудо, а моя Катя — настоящая волшебница.

Вы впервые принимали участие в родах. С чем связано такое решение? Какие эмоции испытали, когда перерезали пуповину?

С предложением побывать на родах ко мне обратилась наша акушерка. Я сначала хотел отказаться, а потом подумал: «Вдруг больше не предоставится такой возможности?». Мне хотелось поддержать жену в эту очень сложную минуту и быть рядом. Когда я вошел в операционную (Екатерине делали кесарево сечение — прим. «Страсти»), сразу начал шутить, и это всех расслабило — и Катю, и врачей. Конечно, было волнительно, но в момент появления Оливии на свет я испытал непередаваемые ощущения. Пуповину я как таковую не перерезал, это сделали врачи, только символически отрезал кусочек.

Профессия иллюзиониста требует железной дисциплины, сосредоточенности и иногда работы на грани риска. Изменилось ли ваше отношение к опасным номерам после рождения дочери?

Когда у меня родилась первая дочь Алина, я сразу подумал: «Так, теперь я папа, теперь на мне большая ответственность, нужно уходить от опасных номеров». На первые я концерты я их правда убрал, а потом понял, что мне самому не хватает этих эмоций, адреналина. Я фанат боевиков и острых ощущений, поэтому продолжал выполнять подобные трюки и после рождения второго сына. Единственное, я не бросаюсь в омут с головой, работаю с профессионалами/каскадерами, которые предусматривают все риски. Раньше я действительно мог спокойно сказать: «Да, поджигай меня», но с возрастом все изменилось — появилась мудрость, вырос инстинкт самосохранения. Четверо детей — это уже не шутка. Нужно всех поставить на ноги и главное — быть рядом, а еще внуков хочется понянчить. Теперь все опасные для жизни номера делаем с очень тщательной, кропотливой подготовкой.