Умер аранжировщик песни «Владимир Путин — молодец» Михаил Кормишин. Об этом стало известно «Страстям».

О смерти аранжировщика песни «Владимир Путин — молодец» рассказал в соцсетях автор и исполнитель трека Олег Лихачев. По словам артиста, смерть Михаила Кормишина наступила из-за проблем с сердцем.

«Остановилось сердце у одаренного, доброго человека, певца и музыканта, первого продюсера певицы Максим, Михаила Кормишина! Песен 40 мне аранжировал. Достаточно упомянуть легендарный трек „Владимир Путин — молодец“», — написал он в соцсетях.

Михаил Кормишин в 90-е был вокалистом казанской группы «Резидент». Позже он организовал одноименную студию звукозаписи.

Напомним, песня «Владимир Путин — молодец» вышла в 2014 году. За несколько недель она стала вирусной, под нее начали снимать мемы в соцсетях.

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