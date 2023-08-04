Уколы красоты в «эти дни»: можно ли делать или лучше отложить инъекции
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Многие специалисты считают, что прибегать к услугам косметолога во время менструации опасно для здоровья. Другие же убеждены, что в «эти дни» можно делать уколы красоты и ни о чем не переживать. Своим мнением по этому вопросу поделилась пластический хирург Мадина Байрамукова.
Эксперт обращает внимание на то, что менструация не является каким-то патологическим состоянием организма. Это естественно для каждой женщины.
Это процесс, к которому организм определенным образом готовится: меняется гормональный фон, увеличивается объем циркулирующей крови. Поскольку для организма это не является ни шоком, ни стрессом, я считаю, что никаких противопоказаний к уколам красоты нет.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Частым аргументом против проведения косметологических процедур в критические дни выступает снижение свертываемости крови. Но, по словам Мадины Байрамуковой, это происходит даже не во время менструации, а за несколько дней до нее. Если речь идет о крупных вмешательствах (полостных операциях), то это в какой-то степени играет роль. Но в любой другой ситуации мы можем никак себя не ограничивать.
Исключение составляет только тот случай, когда женщина тяжело переносит менструацию: чувствует общее недомогание, озноб, сильную головную боль, повышение температуры, симптомы простуды (снижение иммунитета) и т.д. Тогда не стоит создавать лишний стресс для организма.
Хочу подчеркнуть, что гормональный фон меняется не только во время критических дней. Он претерпевает изменения примерно за неделю до менструации, а также во время овуляции. Поэтому если мы будем прислушиваться к циклу, то очередь для уколов красоты у нас не дойдет никогда.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Специалист уверена, что то же самое можно сказать о любых других процедурах: оперативных вмешательствах, где не предусмотрена обильная кровопотеря, и всех аппаратных методиках, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают интимную зону.
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