Уколы красоты в «эти дни»: можно ли делать или лучше отложить инъекции

Многие специалисты считают, что прибегать к услугам косметолога во время менструации опасно для здоровья. Другие же убеждены, что в «эти дни» можно делать уколы красоты и ни о чем не переживать. Своим мнением по этому вопросу поделилась пластический хирург Мадина Байрамукова.

Эксперт обращает внимание на то, что менструация не является каким-то патологическим состоянием организма. Это естественно для каждой женщины.