Небезопасная косметика: как незнание компонентов может привести к онкологии и бесплодию

Не всегда косметика, которую мы видим на полках в магазинах так безопасна, как мы думаем. Лучший способ проверить, что средства приносят больше пользы, чем вреда, — посмотреть, какие ингредиенты в них содержатся. Узнали у основательницы бренда минеральной косметики Ecomake Анастасии Федосовой, каких компонентов стоит избегать.

1. Парабены

Парабены используются в косметике, содержащей воду, например, лосьонах или жидком мыле, чтобы предотвратить рост бактерий. Исследования показывают, что парабены вредны для здоровья, поскольку они могут имитировать действия гормонов в организме, нарушая нормальную работу эндокринной системы, подчеркивает эксперт. В крайних случаях парабены могут быть причиной репродуктивных проблем, бесплодия и даже рака.

2. Лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия (SLS/SLES)

SLS и SLES — недорогие моющие и пенообразующие вещества, которые используют в гелях для душа и шампунях. SLS/SLES могут вызывать перепроизводство кожного сала в волосах и воспалительные реакции на коже. Эти моющие средства также способны проникать в кожу и наносить вред организму в долгосрочной перспективе. Кроме того, они изготовлены из пальмового масла и плохо поддаются биологическому разложению.

3. Триклозан

Известный своими антибактериальными свойствами триклозан широко используется в очищающих средствах для лица и дезодорантах. Хотя в 2016 году его запретили применять в здравоохранении в США, его по-прежнему разрешено использовать в косметике.