Небезопасная косметика: как незнание компонентов может привести к онкологии и бесплодию
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Не всегда косметика, которую мы видим на полках в магазинах так безопасна, как мы думаем. Лучший способ проверить, что средства приносят больше пользы, чем вреда, — посмотреть, какие ингредиенты в них содержатся. Узнали у основательницы бренда минеральной косметики Ecomake Анастасии Федосовой, каких компонентов стоит избегать.
1. Парабены
Парабены используются в косметике, содержащей воду, например, лосьонах или жидком мыле, чтобы предотвратить рост бактерий. Исследования показывают, что парабены вредны для здоровья, поскольку они могут имитировать действия гормонов в организме, нарушая нормальную работу эндокринной системы, подчеркивает эксперт. В крайних случаях парабены могут быть причиной репродуктивных проблем, бесплодия и даже рака.
2. Лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия (SLS/SLES)
SLS и SLES — недорогие моющие и пенообразующие вещества, которые используют в гелях для душа и шампунях. SLS/SLES могут вызывать перепроизводство кожного сала в волосах и воспалительные реакции на коже. Эти моющие средства также способны проникать в кожу и наносить вред организму в долгосрочной перспективе. Кроме того, они изготовлены из пальмового масла и плохо поддаются биологическому разложению.
3. Триклозан
Известный своими антибактериальными свойствами триклозан широко используется в очищающих средствах для лица и дезодорантах. Хотя в 2016 году его запретили применять в здравоохранении в США, его по-прежнему разрешено использовать в косметике.
Это эндокринный уничтожитель, который может нарушить работу определенных гормонов и вызвать раздражение. Он также делает бактерии более устойчивыми к антибиотикам, что способствует развитию онкологии. Триклозан опасен не только для здоровья, но и для окружающей среды — он наносит вред рыбам и диким животным при попадании в естественные источники воды.
Анастасия Федосова
Основательница бренда минеральной косметики Ecomake
4. Фталаты
В списках ингредиентов их обозначают как DBP, DEHP или DEP. Фталаты помогают сделать пластмассу прочной и гибкой. Они содержатся в лаке для волос, для ногтей, парфюмерии, лосьонах, шампунях и многих других средствах личной гигиены. Фталаты также известны как эндокринные разрушители, вызывающие проблемы с гормональной и репродуктивной системами.
5. Полиэтиленгликоль (ПЭГ)
ПЭГ — это производное нефтепродуктов. Этот ингредиент очень популярен благодаря своим эмульгирующим и загущающим свойствам. Он проникает в кожу и вызывает раздражение. Также полиэтиленгликоль может быть загрязнен 1,4-диоксаном, который классифицируется как опасный канцероген. Помимо этого, ПЭГ не поддается биологическому разложению, поэтому наносит вред окружающей среде.
«Тщательно изучайте этикетку, прежде чем брать привычный шампунь или увлажняющий крем. Старайтесь выбирать натуральные средства и помните, ваша кожа впитывает все, что вы на нее наносите», - заключила Анастасия Федосова.
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