«Угрозы поступали очень давно»: в Москве избили звездного стилиста

Звездный стилист Александр Данилов рассказал об избиении в Москве. По его словам, на него напал бывший возлюбленный блогерши Виктории Целиковой, которая в этот день делала у него уход для волос. Подробности выяснил портал «Страсти».

Как отмечает Данилов, 22 января он попал в больницу после того, как его побил мужчина, от которого он ранее получал угрозы. При этом лично с нападавшим он до этого знаком не был. Предположительно, экс-избранник клиентки повалил стилиста на пол и нанес несколько ударов кулаком по лицу. Происходящее записывала за видео блогерша Целикова для доказательств.

После избиения Александру вызвали бригаду скорой помощи, а затем госпитализировали. В больнице тяжелых травм не обнаружили, только ушибы.

«Я в больнице. Хотели убить. Нападавшего не знаю. Виктория Целикова пришла ко мне за процедурами, мы снимали контент. Потом пошли снимать на лестничную площадку, и приехал ее бывший ухажер. Угрозы от него поступали на самом деле очень давно. Я не знаю, ревность это или что. Он всегда хотел это сделать, уже на протяжении, мне кажется, года. Очень интересно, как он вообще узнал, где мы», - отметил Александр Данилов.