Участницы группы известной поп-группы «Пропаганда» в мае 2024 года выступали перед бойцами СВО. После этого девушкам начали поступать письма с угрозами. Солистки коллектива рассказали сайту «Страсти», как отнеслись к сообщениям недоброжелателей.

Девушкам поступали сообщения с угрозами и осуждением. Более того, недоброжелатели запугивали и родителей солисток. Правда, хейтерам не удалось изменить позицию артисток — они остались верны своей стране.

«Но мы всегда стараемся не обращать внимание на подобного рода послания и открыто говорим о своей позиции, ведь мы любим нашу страну и всегда будем поддерживать наших бойцов!», — рассказали участницы поп-трио.

28 марта артистки выпустили патриотичную песню «Россия», в которой присутствует отрывок из речи президента Владимира Путина. Слова главы государства вдохновили девушек на создание композиции. По их мнению, патриотическая музыка объединяет россиян в это непростое время.

Большое интервью с группой «Пропаганда», в котором участницы рассказали о патриотизме, новых песнях и потерянной славе читайте здесь.