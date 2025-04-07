«Не позволим глумиться над нашими хитами»: группа «Пропаганда» о патриотизме, новых песнях и потерянной славе

Группа «Пропаганда» существует на российской сцене с 2001 года. Изначально их творчество было ориентировано на подростков. Но со временем артистки сменили широкие тинейджерские штаны на узкие брюки, а объемные майки — на облегающие топы. Из песен ушел рэп, композиции зазвучали более лирично, а основной тематикой стала любовь. Пять лет назад состав поп-трио полностью изменился — в него пришли София Еремченко, Дарья Санакова и Валерия Шацкова. Девушки продолжили записывать треки в привычном для слушателей стиле, но с более современным подходом. Солистки «Пропаганды» рассказали сайту «Страсти» о новом творчестве, отношениях с экс-участницами коллектива, патриотизме и желании вернуть былую славу.

Расскажите о вашем пути в «Пропаганду». Как проходил кастинг в группу?

Путь был непростой. Все мы занимаемся музыкой с самого раннего детства, и посвятили ей всю жизнь. За плечами у каждой участницы: музыкальная школа, колледж искусств и учеба в музыкальных вузах. Даша получает образование в ИСИ, Соня в — «Гнесинке», а Лера в ИСИ и РГСУ. Мы прошли через множество вокальных всероссийских и международных конкурсов, участвовали в различных проектах, в том числе телевизионных, и всегда мечтали стать частью шоу-бизнеса. Когда нам посчастливилось увидеть объявление о кастинге в группу «Пропаганда», мы незамедлительно подали заявки. Была большая конкуренция и непростые условия проверки способностей со сжатыми уроками — мы очень волновались, но все преодолели.

На кастинге нужно было спеть две самые популярные песни коллектива — «Мелом» и «Яблоки ела». Педагог по вокалу проверяла наши природные вокальные данные и уровень музыкальной подготовки. После отбора мы много общались с продюсером Сергеем Ивановым и друг с другом. Оценивались не только наши данные и способности к творчеству, но и умение общаться. На отдельных встречах без Сергея мы чувствовали себя как три подруги. Узнав друг друга ближе, стало ясно, что мы точно сработаемся.

Возникает ли у вас конкуренция внутри коллектива?

В нашей группе нет конкуренции и лидера. Мы работаем сообща, и никто из участниц не лезет вперед. Всегда поддерживаем друг друга, помогаем, вместе пишем песни, выбираем костюмы и делаем остальные разные мелочи.

Как рождаются композиции вашей группы? Кто является основным автором текстов и музыки?

Песни рождаются по-разному, часто мы с девочками пишем треки сами. Прежде всего, мы решаем, о чем будет песня: что мы хотим передать и какой смысл вложить. После делаем заготовки и собираемся на студии с продюсером, где дорабатываем, поем и совместно генерируем идеи. Но, конечно же, в создании некоторых наших композиций участвует продюсер и другие авторы. В этом случае мы изучаем подготовленный материал, записываем демоверсии и иногда можем вносить свои изменения.

«Пропаганда» известна своими хитами о любви и отношениях. Какие темы вас вдохновляют на создание новых песен?

Мы с девочками, так же, как и прошлые составы, вдохновляемся темой любви, отношений. Они никогда не перестанут быть актуальными для любого поколения.

Поддерживаете ли вы связь с участницами «золотого» состава? Как вы оцениваете их сольное творчество?

«Золотого» состава, который бы выступал на сцене, де-факто не существует, корректно говорить об экс-участницах группы. Многие из них внесли неоценимый вклад в развитие поп-трио — они узнаваемы и любимы аудиторией. Связь мы ни с кем не поддерживаем, кроме Маши Букатарь, у неё активная творческая деятельность. Слышали, что у Ольги и Ирины сейчас всё хорошо. Вика Воронина, давно живёт в Америке. Однажды мы пересекались на одном мероприятии, но по ней сразу было видно, что она нас, мягко говоря, недолюбливает. Знаем, что она пишет песни, продолжает заниматься творчеством. Но если честно, с ним мы просто не знакомы.

28 марта ваша группа презентовала новый патриотичный сингл «Россия» с речью президента Владимира Путина. Как появилась идея ее создания?

Прекрасную песню «Россия» написал наш продюсер Сергей Иванов. В ней звучит речь Владимира Владимировича Путина, которую он произнес на заседании Совета безопасности 3 марта 2022 года. Его слова запали нам в душу и вдохновили на создание этого произведения. Сама композиция — о единстве российских народов, о любви к Родине, и о том, что все люди в нашей стране связаны судьбой и собраны в державу, а Россия приносит в мир чистый свет.