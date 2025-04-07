«Не позволим глумиться над нашими хитами»: группа «Пропаганда» о патриотизме, новых песнях и потерянной славе
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Группа «Пропаганда» существует на российской сцене с 2001 года. Изначально их творчество было ориентировано на подростков. Но со временем артистки сменили широкие тинейджерские штаны на узкие брюки, а объемные майки — на облегающие топы. Из песен ушел рэп, композиции зазвучали более лирично, а основной тематикой стала любовь. Пять лет назад состав поп-трио полностью изменился — в него пришли София Еремченко, Дарья Санакова и Валерия Шацкова. Девушки продолжили записывать треки в привычном для слушателей стиле, но с более современным подходом. Солистки «Пропаганды» рассказали сайту «Страсти» о новом творчестве, отношениях с экс-участницами коллектива, патриотизме и желании вернуть былую славу.
Расскажите о вашем пути в «Пропаганду». Как проходил кастинг в группу?
Путь был непростой. Все мы занимаемся музыкой с самого раннего детства, и посвятили ей всю жизнь. За плечами у каждой участницы: музыкальная школа, колледж искусств и учеба в музыкальных вузах. Даша получает образование в ИСИ, Соня в — «Гнесинке», а Лера в ИСИ и РГСУ. Мы прошли через множество вокальных всероссийских и международных конкурсов, участвовали в различных проектах, в том числе телевизионных, и всегда мечтали стать частью шоу-бизнеса. Когда нам посчастливилось увидеть объявление о кастинге в группу «Пропаганда», мы незамедлительно подали заявки. Была большая конкуренция и непростые условия проверки способностей со сжатыми уроками — мы очень волновались, но все преодолели.
На кастинге нужно было спеть две самые популярные песни коллектива — «Мелом» и «Яблоки ела». Педагог по вокалу проверяла наши природные вокальные данные и уровень музыкальной подготовки. После отбора мы много общались с продюсером Сергеем Ивановым и друг с другом. Оценивались не только наши данные и способности к творчеству, но и умение общаться. На отдельных встречах без Сергея мы чувствовали себя как три подруги. Узнав друг друга ближе, стало ясно, что мы точно сработаемся.
Возникает ли у вас конкуренция внутри коллектива?
В нашей группе нет конкуренции и лидера. Мы работаем сообща, и никто из участниц не лезет вперед. Всегда поддерживаем друг друга, помогаем, вместе пишем песни, выбираем костюмы и делаем остальные разные мелочи.
Как рождаются композиции вашей группы? Кто является основным автором текстов и музыки?
Песни рождаются по-разному, часто мы с девочками пишем треки сами. Прежде всего, мы решаем, о чем будет песня: что мы хотим передать и какой смысл вложить. После делаем заготовки и собираемся на студии с продюсером, где дорабатываем, поем и совместно генерируем идеи. Но, конечно же, в создании некоторых наших композиций участвует продюсер и другие авторы. В этом случае мы изучаем подготовленный материал, записываем демоверсии и иногда можем вносить свои изменения.
«Пропаганда» известна своими хитами о любви и отношениях. Какие темы вас вдохновляют на создание новых песен?
Мы с девочками, так же, как и прошлые составы, вдохновляемся темой любви, отношений. Они никогда не перестанут быть актуальными для любого поколения.
Поддерживаете ли вы связь с участницами «золотого» состава? Как вы оцениваете их сольное творчество?
«Золотого» состава, который бы выступал на сцене, де-факто не существует, корректно говорить об экс-участницах группы. Многие из них внесли неоценимый вклад в развитие поп-трио — они узнаваемы и любимы аудиторией. Связь мы ни с кем не поддерживаем, кроме Маши Букатарь, у неё активная творческая деятельность. Слышали, что у Ольги и Ирины сейчас всё хорошо. Вика Воронина, давно живёт в Америке. Однажды мы пересекались на одном мероприятии, но по ней сразу было видно, что она нас, мягко говоря, недолюбливает. Знаем, что она пишет песни, продолжает заниматься творчеством. Но если честно, с ним мы просто не знакомы.
28 марта ваша группа презентовала новый патриотичный сингл «Россия» с речью президента Владимира Путина. Как появилась идея ее создания?
Прекрасную песню «Россия» написал наш продюсер Сергей Иванов. В ней звучит речь Владимира Владимировича Путина, которую он произнес на заседании Совета безопасности 3 марта 2022 года. Его слова запали нам в душу и вдохновили на создание этого произведения. Сама композиция — о единстве российских народов, о любви к Родине, и о том, что все люди в нашей стране связаны судьбой и собраны в державу, а Россия приносит в мир чистый свет.
Правильно ли я понимаю, что группа берет ориентир на русско-народный стиль и популярное сейчас патриотическое творчество?
Песня не в народном стиле. Она — классическая, даже есть версия с оркестром, но композиция безусловно глубоко русская, в самом широком смысле этого слова. Мы с девочками всегда были, есть и будем патриотками нашей страны. Мы очень хотели написать именно то, что откликнется в душе у соотечественников. Дело даже не в актуальности темы, а в нашем огромном желании спеть и написать ту композицию, которая никого не оставит равнодушным. У «Пропаганды» всегда были в репертуаре патриотические произведения, однако, по тем или иным причинам, они, к сожалению, оставались за кадром.
Какую роль для нашей страны, по вашему мнению, сейчас играет патриотическое творчество?
Патриотическая музыка — объединяет людей. И нашей стране она очень нужна. Очень грустно осознавать, что молодежь воспринимает такое творчество с отторжением и даже с осуждением. Нам очень хочется это изменить и сделать патриотические песни интересными для молодежи, чтобы любовь к своей стране и народу стала мейнстримом (наиболее распространенным и популярным — прим «Страсти»).
В мае прошлого года вы выступали перед бойцами СВО. После этого вам поступали сообщения с угрозами. Что именно вам писали и как удалось справиться с недоброжелателями?
Нам поступали сообщения от недоброжелателей с угрозами и осуждением. Присутствовал буллинг они угрожали нашим родителям, было сказано много плохих слов о нашем воспитании и родственниках, поступали сообщения, дискредитирующие армию и правительство. Но мы всегда стараемся не обращать внимание на подобного рода послания и открыто говорим о своей позиции, ведь мы любим нашу страну и всегда будем поддерживать наших бойцов!
Как вы относитесь к артистам, покинувшим Россию с 2022 года?
У всех артистов разные причины отъезда. Мы не беремся их осуждать, но нам кажется, что уехавшие звезды были бы гораздо полезнее здесь, на Родине, рядом со своим народом. Также мы уверены, что многие из них жалеют об эмиграции — из-за этой ситуации они лишились репутации, любви зрителей и остановились в развитии.
**Современная музыкальная индустрия стремительно меняется. Как коллектив адаптируется к новым трендам, сохраняя при этом свою уникальность? ** На самом деле то, что музыкальная индустрия стремительно меняется, иногда немного расстраивает. Не будем тыкать пальцами, но некоторые современные «шедевры», собирающие миллионы просмотров и прослушиваний, шокируют. Порой сидим и думаем, куда этот мир катится. Бывают и очень хорошие тренды, которым мы можем следовать, но мы всегда их адаптируем под себя, немного изменяем. Это мы делаем для того, чтобы осталась группа «Пропаганда», а не три обычные девчонки, которые, как и все остальные, слепо следуют моде. Наше творчество — уникально. Посмотрите клипы: Bad boy, «Подружка», «Россия» — подобного в нашей стране еще не видели. И пусть пока наши клипы не собирают миллионные просмотры, мы будем и дальше работать, чтобы взойти на пьедестал российского шоу-бизнеса.
Как вы справляетесь с критикой и негативными комментариями в социальных сетях?
У нас уже достаточно профессионального музыкального образования, и мы довольно самодостаточны для того, чтобы отличить конструктивную критику от хейта. Бывают комментарии, к которым хочется прислушаться, и мы это делаем. А на пустой негатив мы просто не обращаем внимания. Все люди разные, и некоторым, для собственного превосходства и самоутверждения, хочется кого-то унизить и оскорбить. К ним можно отнестись только с сочувствием.
Расскажите о самом запоминающемся концерте в вашей карьере. Какие эмоции вы испытываете, выступая на сцене перед большой аудиторией?
Совсем недавно мы выступили на сцене Кремля. Несмотря на то, что мы были и на более крупных площадках, стадионах, этот концерт стал самым запоминающимся и эмоциональным для нас. Мы испытали такой трепет, выступая в самом сердце нашей столицы — это такая большая ответственность! Мы старались и выкладывались на все сто. Выступая перед большой аудиторией, мы испытываем огромный спектр эмоций: волнение, радость, дикий адреналин. Но как же круто получать такой большой заряд энергии и отдавать в таком же объёме его в зал!
Что для вас самое сложное и самое приятное в работе артиста?
Наверное, самое сложное — стараться угодить всем людям. Нужно пытаться всем понравиться, быть востребованными. Может, звучит забавно, но это действительно требует больших нервных и эмоциональных усилий. И график — он всегда непредсказуемый, постоянные перелеты, ты постоянно находишься в движении, если не выступаешь, то работаешь на студии, ходишь на разные съемки, интервью и мероприятия. Нашу работу часто не воспринимают всерьёз, говорят, что она совсем не сложная. Это немного обижает.
Самое же приятное в нашем деле — видеть результат долгого и кропотливого труда. Хорошие отзывы о клипе, много прослушиваний песни, большое количество позитивных комментариев, слова поддержки, улыбки в зале, звонкие голоса, подпевающие нам. Это мотивирует ещё больше — нам хочется работать намного усерднее.
Если бы у вас была возможность спеть дуэтом с любым артистом, кого бы вы выбрали и почему?
Мы бы хотели спеть с теми артистами, которые на данный момент несут в своих песнях добро и свет — Полина Гагарина, SHAMAN, группа Dabro.
С кем из представителей российского шоу-бизнеса вы уже делали успешные коллаборации? Расскажите о них.
Мы получаем очень много предложений о сотрудничестве от самых разных артистов — от неизвестных, до знаменитых. В основном это предложения перепеть один из золотых хитов «Пропаганды». К большому сожалению, когда мы слушаем демки этих «переделок», мы всем отказываем. Из прекрасных песен группы всем хочется сделать какое-то дерьмо: или добавить нецензурную брань, или внести унизительно-оскорбительный смысл в отношении, например, девушек, или просто переделать текст так, что песня становится просто «тупой». И все говорят, что сейчас так модно, а мы не позволим глумиться над нашими хитами.
С момента образования нового состава группы прошло пять лет. Какие изменения в творчестве коллектива произошли за это время? Как вы описываете свой вклад в звучание и образ «Пропаганды»?
С нашим приходом группа стала звучать более современно, мы придаем новое звучание легендарным хитам и конечно же пишем и исполняем новые песни. Наши образы, танцы и вокал идут в ногу со временем.
Ремейк композиции «Мелом» снова «выстрелил» несколько лет назад. Как вы думаете, почему старые хиты «Пропаганды» по-прежнему актуальны?
Мы считаем, что есть вечные треки и это одна из них, не какая-то одноразовая песня. В ней есть все: прекрасная гармония, мелодия и, конечно же, текст.
В нашем исполнении и с новой аранжировкой она зазвучала современно и свежо — когда ее слушаешь, хочется танцевать и подпевать. Мы сами очень любим именно эту песню, она быстро запоминается и поднимает настроение. Даже в этом хите поётся про белый, синий и красный мел, что соответствует цветам российского флага.
«Пропаганда» была очень популярной в начале 2000-х и потом постепенно ушла со сцены. Как вы думаете, почему так произошло? Хотелось бы вам вернуть былую славу?
«Пропаганда», действительно, была безумно популярна в 2000-е. Мы думаем, что группа потеряла былую славу из-за изменения музыкальных трендов и вкусов аудитории. При этом коллектив продолжал писать произведения в прежнем стиле. Плюсом ещё и бесконечные суды с Викторией Ворониной, борьба за права на песни… Безусловно, мы бы снова хотели вернуть прежний успех, и будем очень много над этим работать. Мы верим, что у нас всё получится!
Что для вас значит быть участницами группы с такой богатой историей? Чувствуете ли вы ответственность перед поклонниками «золотого» состава?
Мы безумно рады стать новой главой легендарной группы — это большая честь! Те, кому сейчас 25−30 лет, выросли на песнях «Мелом», «Яблоки», «Супердетка». Мы продолжаем эту прекрасную историю и выступаем именно для того, чтобы слушатели могли вспомнить свою молодость, окунуться в те самые теплые воспоминания. Мы рады, что эта музыка живет, и мы с честью исполняем ее и будем исполнять очень долго.
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