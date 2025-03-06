«Я неисправимый романтик»: Алексей Воробьев о творчестве, жизни после инсульта и поисках любви
© Личный архив Алексея Воробьева
Актер и музыкант Алексей Воробьев уже много лет является завидным холостяком. За это время у него были яркие романы, попытки построить семью, но не одна из них не привела к крепкому браку. Считая себя неисправимым романтиком, артист не отчаивается и верит, что его счастье впереди. А пока Воробьев черпает любовь из самых долгих и крепких отношений в его жизни — отношений с музыкой и творчеством.
В преддверии 8 марта Алексей выступит с концертом «Моя любовь», где каждая песня основана на воспоминаниях, подарившим ему возможность писать о светлом чувстве. А еще, помимо музыки, Воробьев создает сценарии и снимается не только в России, но и за рубежом.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Алексей рассказал о дуэте со Львом Лещенко и роли молодого Путина; жизни после инсульта и женщине, ставшей для него второй мамой, и описал девушку, с которой готов построить семью.
Алексей, 6 марта в Москве состоится Ваш концерт «Моя любовь». Многие артисты устраивают из своих выступлений целое шоу, создавая красочные декорации, номера и костюмы. А чем Вы планируете удивлять слушателей?
Так получилось, что я начал заниматься музыкой и вокалом не потому, что мечтал о популярности, а потому, что это было единственным делом, занимаясь которым чувствовал, что я счастливый человек. Я и сам видел множество выступлений великолепных артистов, которые взлетают под купол, переодеваются в разные костюмы, чтобы их образ подходил под каждую следующую песню, которую они исполняют, однако я никогда этого не делаю, потому что на сцену выхожу именно я сам, а не персонаж, который играет роль, как актер в театральной постановке. На своих концертах я хочу чувствовать себя как дома: радоваться, смеяться, импровизировать, общаться, и получать удовольствие вместе со зрителями. Я не хочу быть «привязанным» к заранее придуманному плану: здесь встать под прожектор, здесь быстро бежать переодеваться, здесь хореографическая связка, тут надо рассказать историю, пока танцоры меняют костюмы, здесь музыкальная отбивка пока меняется декорация…
Для меня концерт — это, в первую очередь, музыка, множество импровизаций и живое общение с залом. И именно это делает каждый выход на сцену неповторимым.
Ваша концертная программа называется «Моя любовь». А что Вы вкладываете в это понятие, что для Вас любовь?
Даже самые долгосрочные мои романы заканчивались, и только мой роман с музыкой длится уже 30 лет. Порой именно музыка, как мне кажется, заменяет мне в жизни любовь и дарит ту необходимую теплоту и понимание, которое так нужно любому человеку. Именно в стихах и мелодиях я могу быть открытым и искренним, ведь что бы не случилось, музыка не обманет и не предаст. «Моя любовь» — это о музыке и творчестве, как таковом. Это название посвящается тому, что помогало мне найти опору и хоть что-то позитивное в довольно тяжелых жизненных ситуациях. Но каждая моя песня основана на реальных переживаниях и эмоциях, и за каждой из них история отношений, которым она посвящена. Поэтому название концерта посвящено еще и тем прекрасным девушкам, которые заставили меня страдать, и подарили возможность писать о любви.
Для артиста важна поддержка не только поклонников, но и близкого окружения. Кто является Вашей главной опорой все эти годы?
У меня есть замечательная команда, которая рядом со мной уже много лет. Я их очень ценю и восхищаюсь тем, как они растут профессионально. За то время, что мы работаем вместе, все их подруги уже успели выйти замуж, родить и развестись, а мои девчонки — умницы, всё в девках ходят! Горжусь ими и радуюсь их здравомыслию.
Но помимо них, моих преданных помощников во всём, есть человек, который стал мне второй мамой. Точнее, принял меня в свою семью, что особенно важно сейчас, когда я остался без родителей, и люди, которых я считал семьёй, предпочли меня оболгать и предать.
Человек, который стал для меня настоящим другом, и остается им на протяжении 20 лет, — это Катерина фон Гечмен-Вальдек. Именно она, а не моя родная мать поддерживала и помогала мне восстанавливаться после инсульта, именно она верила в меня, что бы ни случилось. И для меня огромная честь то, что она и её семья считают меня частью своей семьи.
В 2011 году Вы заключили контракт с голливудским продюсером Red One, который работал с Леди Гагой. Были ли в Ваших отношениях трудности, возникающие из-за разницы в менталитете?
Нет, и еще раз нет. Я тогда еще даже по-английски толком не говорил, так что трудности в менталитете были совершенно не заметны!
Но, к счастью, музыка — абсолютно универсальный язык, так что, играя на разных инструментах, можно вместе написать прекрасную песню, даже не имея возможности обсудить, о чем она. А когда, примерно через год, я овладел языком, альбом был уже практически написан, уже было совершенно ясно, что у нас с Red One одинаковые взгляды, по крайней мере, на все, что связано с музыкой.
С какой стороны Вас раскрыл продюсер? Как изменилось Ваше творчество после сотрудничества?
Именно тогда, работая на студии с Red One, я понял, что хочу делать музыку в ретро стиле. До этого я пытался делать то, что делают другие, а после я перестал бояться делать так, как нравится мне. Собственно, именно после этого и появилась песня «Сумасшедшая», в звучании которой явно прослеживается стилистика 50-х годов.
Кроме того, работа с ним стала для меня настоящей школой, мне посчастливилось в юном возрасте оказаться рядом с самыми крутыми в мире на тот момент профессионалами и в течение долгого времени работать с ними и учиться у них. Я получил множество новых навыков, научился делать все сам и после этого стал работать как музыкальный продюсер и аранжировщик.
Ни один артист не может назвать формулу хита. Наверняка, в Вашей карьере было так, что Вы делали ставку на песню, но она «не заходила» слушателям. С какой композицией так было?
Так было со всеми песнями, что я писал. Вообще со всеми. То, что несколько песен из многих десятков, стали хитами — для меня самого загадка. Я вам столько своих песен могу перечислить, в которые душу вкладывал, пытался добиться в звучании чего-то особенного, мечтал, что кто-то не просто услышит, а найдет в словах те подтексты, которые я вкладывал, но так не бывает. Потому несколько лет назад ради эксперимента я решил, что надо перестать вкладывать в музыку душу, чтобы потом не огорчаться, а делать как все — то, что сейчас «в тренде». Но так у меня вообще не получилось. Я вдруг осознал, что так не получаю удовольствия от самого процесса создания музыки. И что сам себя лишаю и радости, и некой формы терапии, которой написание стихов и музыки, безусловно, является. Эксперимент был остановлен, и я сразу же сел писать роман в стихах. Книга, кстати, будет выпущена этим летом.
Но, должен сказать, что, несмотря на отсутствие «романа» с российскими радиостанциями, которые не отвечают вам взаимностью, если ваша песня не похожа на то, что они сейчас крутят, люди, тем не менее, удивительным образом находят и слушают на повторе именно самые искренние и личные, и самые «неформатные» мои песни такие, как «Художник», или те, что я написал на стихи Роберта Рождественского.
В 2024 году Вы удивили дуэтом со Львом Лещенко. Долго уговаривали его на сотрудничество? Все-таки у Вас со Львом Валерьяновичем разная аудитория.
Аудитория у нас, действительно, разная. Но и у Льва Валериановича, и у меня, есть взрослые, умные, образованные поклонники, которые ценят красивую мелодию в песнях, и смысл в стихах. Вот так мы и объединились. Уговаривать времени не было, потому я скорее предупредил Льва Валериановича о нашем скором дуэте. Дело был так…
Сижу я ночью за роялем, что-то наигрываю, и появляется припев. Напеваю, и буквально слышу, как это должен петь Лев Валерианович. Через какое-то время мы с ним встречаемся на концерте, я вспоминаю про тот самый припев, и говорю прямо за кулисами: «Лев Валерьянович, я пишу песню, которую мы будем петь вместе. Пока есть только припев. Как закончу демо — пришлю вам на утверждение!». Лев Валерианович торопился, да и мне уже было пора на сцену, так что мы обнялись и разошлись.
Еще через пару месяцев я вышел из самолета, и почувствовал запах осени. Уверен, вы понимаете, о чем я говорю. Он особенный этот запах, сам воздух немного влажный с примесью желтых листьев. И я напел: «Осень за окном, льёт дождик…». В такси по дороге домой я записал на диктофон мелодию куплета и стихи, и уже ночью записал первое демо песни.
Но отправлять на худсовет легенде было рано. Я написал аранжировку, а через неделю собрал музыкантов на студии, и только после этого, когда зазвучали настоящие скрипки, трубы, ударные… Когда зазвучал настоящий оркестр, я прислал демо Льву Валериановичу.
Песня «Шлягер» длится 4:52, но он перезвонил мне уже через 2:05, даже не дослушав до конца, и сказал, что песня ему очень понравилась, он готов, и с удовольствием!
Чтобы понять это, ему было достаточно первого куплета и припева! Это, конечно, льстит мне как автору, но вот как для человека, любящего пошутить, это очень опасная информация. Ведь в следующий раз я пришлю Льву Валериановичу демо, где со второго куплета будет играть тяжелый панк-рок. Вот он удивится, когда мы на сцене Кремля до второго куплета песню допоём и выяснится, что он на проигрыше должен ещё соло на гитаре запилить! (смеется).
Лев Лещенко называет Вас своим преемником. Как считаете, какие черты он в Вас выделяет?
Думаю, это умение быть элегантным и материться. Это то, что отличает настоящего джентльмена.
В 2024 году Вы рассказали, что сыграли в зарубежном фильме «Рейган» молодого Владимира Путина. Когда соглашались на роль, не боялись сравнений с Путиным?
Это не совсем верная цитата. Я рассказал, что в описании роли на кастинге было сказано «молодой Путин». Потому я был крайне удивлен, когда меня утвердили. Я даже потом снял фото Владимира Владимировича со стены и сравнил со своим отражением в зеркале.
Стою и думаю: «Нееееее… Ну куда мне до него, он разведчик, у него взгляд как лазер, и даже с фотографии смотрит так, будто знает, что я написал своей подруге, и фото чего она мне потом прислала». А вот единственное, чего я не боялся, так это сравнения с Владимиром Владимировичем.
Долго ли Вас гримировали?
Грима фактически не было. Я лишь предложил немного сделать седыми виски, чтобы слегка добавить возраста образу. Режиссеру понравилась идея, и пару минут мне подкрашивали белым виски.
В 2014 году Вы появились в сериале «Екатерина», который получил ТЭФИ. Также Вы сами были номинированы на ТЭФИ как ведущий музыкального шоу «Страна талантов». Для Вас важны награды и регалии?
У меня есть несколько кинонаград. Большинство из них, кстати, за режиссуру. Мой первый короткометражный фильм «Папа» стал победителем многих кинофестивалей в России и за рубежом. Много наград я получил как режиссер музыкальных клипов. Есть парочка за мои актерские работы, но я так скажу: безусловно, награды важны любые и в любом деле, будь то медаль лучшему учителю или статуэтка Американской киноакадемии. Всё это важно, когда ты вложил очень много сил, и получил подтверждение своей работе. Однако спустя немного времени такие мелочи, как чьё-то поощрение или похвала перестают быть важны. Наличие награды не сделает никого счастливым. Потому лучшая награда — это быть счастливым в процессе того, что ты создаешь.
В вашей фильмографии много ролей, остался ли еще образ, который Вы хотели бы примерить? А от каких ролей отказываетесь, не задумываясь?
Я множество раз отказывался играть «плохих русских парней» в американском кино. Когда приходят такие предложения, и по описанию персонажа всё сразу понятно, я даже не пробуюсь. Причем, я не против сыграть «плохого парня». Пусть будет плохой, но интересный, а не «однобокий» и заштампованный районный криминал в черной кожаной куртке и золотой цепью на шее. Роль моей мечты — сыграть «хорошего русского», такого русского, на которого всем захочется быть похожими: крутого, лихого, и не теряющего чувства юмора даже в самых сложных жизненных ситуациях. Но такую роль можно ждать всю жизнь, потому я сам написал сценарий, где русский герой даст фору любому Джеймсу Бонду!
Вы построили успешную карьеру не только в Росси, но и в США. Травмы на съемках, перенесенный инсульт — высокая цена успеха. Чему Вас научил этот опыт? Стали ли более бережно относиться к себе и рабочему графику?
Инсульт научил меня тому, что бессмысленно пытаться жить полной жизнью, если бережешь себя… Возможно, будь у меня жена, дети, я бы смог разделить понятия жизнь и работа, но пока что моя жизнь и есть работа. Беречь мне себя незачем, и я с удовольствием наслаждаюсь своим самым долгим романом — романом с работой. Это, пожалуй, самые счастливые отношения в моей жизни, в них, действительно, чем больше вкладываешь времени и сил, тем приятнее результат.
Алексей, не можем не спросить, как сегодня себя чувствуете после инсульта? Беспокоят ли последствия?
К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу. Я научился с этим жить, и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Но работать и жить «в пол ноги» я не хочу и не умею. Потому нагружаю себя до такой степени, чтобы и тело, и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет. Я не позволяю себе даже мысли, что то, что со мной случилось, сделало меня слабее. Я ненавижу слабость. Не позволяю её себе и не принимаю слабость в других.
После инсульта у Вас появилась фобия, связанная со сном. Как пытаетесь ее побороть?
Боюсь, что никаких советов тут дать не смогу. Уже много лет бессонница — мой лучший друг. Организм соглашается засыпать, только когда у меня, действительно, больше нет сил ни физически, ни эмоционально.
Как на сегодняшний день расставлены Ваши приоритеты? Что для Вас важно, а что потеряло свою ценность?
Это напрямую зависит даже не от целей и задач, а от дня, погоды и настроения. Бывают дни, когда я позволяю себе проснуться, погулять с собакой, сесть на мопед и просто поехать куда-нибудь. Взять кофе, гулять, и слушать аудиокнигу. А бывают дни, когда я с самого утра и до рассвета следующего дня пишу музыку, стихи, заканчиваю сценарии, или делаю аранжировки. Я ценю время, но, надеюсь, научился понимать, что жизнь — это не только то, что ты делаешь, но и то, какой ты, когда не делаешь ничего.
Вспоминая о детстве, Вы сказали: «Ничего хорошего не помню. Помню, как занимался на аккордеоне часами в музыкальной школе. Тогда можно было не идти домой». Получается, счастливое детство — Ваша жертва ради успешного будущего и профессии?
Детство мы не выбираем. Я благодарен именно тому, что досталось мне. Уже в детстве я полностью осознал, что помощи в жизни ждать не от кого и, если я хочу чего-то добиться, необходимо быстро стать взрослым, учиться, трудиться, тренироваться, работать над собой, репетировать, зарабатывать — всё самому. Я очень рад, что еще в детстве не мог рассчитывать ни на чью поддержку, обычно подобное осознание приходит к человеку значительно позже. Так что мне повезло.
Алексей, Вы уже много лет считаетесь завидным холостяком, но на днях Вы сообщили, что готовы попрощаться с этим статусом. Что Вас на это сподвигло: боязнь одиночества или готовность к новому этапу жизни?
На подобные мысли меня сподвигло то, что мне вдруг стало комфортно в одиночестве. Быть свободным на протяжении многих лет — довольно опасно. В какой-то момент жизнь становится настолько упорядочена, что трудно себе представить, что, если кто-то появится рядом — будет еще лучше.
Но я неисправимый романтик, и мечтаю встретить ту, ради которой буду просыпаться каждый день. Возможно, простой и привычный уклад жизни превратится в хаос, но это того стоит. Хотя, судя по тому, с какой ненавистью расходятся люди, еще недавно любившие друг друга, брак весьма увлекательное и непредсказуемое мероприятие.
Многие звезды предпочитают строить отношения с непубличными людьми. А как насчет Вас, могли бы связать жизнь с актрисой/ певицей/ блогером?
Профессия человека, безусловно, важна. Ведь работе любой человек отдает огромную часть своей жизни. Я не вижу никаких препятствий в том, чтобы строить отношения с девушкой творческой профессии, по крайней мере, в этом у нас сразу будут точки соприкосновения и понимание.
К примеру, и вы, и я, слышали много историй о том, как вторые половинки актеров были против их участия в постельных сценах. Такие случаи были и у меня. Любой профессиональный актер понимает, что его тело — это инструмент в работе. И если актер соглашается на роль, нет ничего более непрофессионального, чем отказ участвовать в такого рода сценах лишь потому, что ваш любимый человек ставит вам определенные условия. Поэтому часто людям творческих профессий просто проще понимать и принимать все, что связано с жизнью друг друга.
Среди Ваших пожеланий к избраннице — отсутствие «тюнинга и обвеса». Получается, Вы — сторонник естественной красоты и против пластики?
Я считаю, что любой человек имеет полное право на любое самовыражение. И каждый имеет право делать со своим лицом и телом всё, что пожелает. Однако, если человеку, чтобы полюбить себя, необходимо измениться до неузнаваемости, то кого же любить мне? Того человека, которого она сама от себя пытается скрыть, или того, кем она хочет, чтобы её видели остальные?
Во всём необходима мера, и полностью перекроенное лицо, с накаченными губами, переделанным носом, измененным подбородком и другими частями тела — это, на мой взгляд, говорит об огромных внутренних проблемах, которые, безусловно, проявятся и в отношениях.
Алексей, в 2020 году Вы вошли в список самых красивых мужчин планеты, обойдя Киану Ривза и Криштиану Роналду. Ваша внешность мешает или помогает в жизни, профессии?
Я никогда не видел в своей внешности ничего особенного, и список красивых людей — настолько сомнительное достижение, что лично меня оно скорее смешит, чем радует. Но если кому-то это интересно, и люди действительно голосуют, то я могу лишь поблагодарить их за то, что именно их голоса помогают мне немного поверить в себя!
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсти — это то, без чего жизнь неинтересна. Любое дело нужно делать со страстью, чтобы оно не превращалось в рутину. Страсть — это огонь, выжигающий всё обыденное, банальное, оставляя лишь суть. Страсть — именно то, что отделяет счастливых людей от просто успешных.