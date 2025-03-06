«Я неисправимый романтик»: Алексей Воробьев о творчестве, жизни после инсульта и поисках любви

Для артиста важна поддержка не только поклонников, но и близкого окружения. Кто является Вашей главной опорой все эти годы?

У меня есть замечательная команда, которая рядом со мной уже много лет. Я их очень ценю и восхищаюсь тем, как они растут профессионально. За то время, что мы работаем вместе, все их подруги уже успели выйти замуж, родить и развестись, а мои девчонки — умницы, всё в девках ходят! Горжусь ими и радуюсь их здравомыслию.

Но помимо них, моих преданных помощников во всём, есть человек, который стал мне второй мамой. Точнее, принял меня в свою семью, что особенно важно сейчас, когда я остался без родителей, и люди, которых я считал семьёй, предпочли меня оболгать и предать.

Человек, который стал для меня настоящим другом, и остается им на протяжении 20 лет, — это Катерина фон Гечмен-Вальдек. Именно она, а не моя родная мать поддерживала и помогала мне восстанавливаться после инсульта, именно она верила в меня, что бы ни случилось. И для меня огромная честь то, что она и её семья считают меня частью своей семьи.

В 2011 году Вы заключили контракт с голливудским продюсером Red One, который работал с Леди Гагой. Были ли в Ваших отношениях трудности, возникающие из-за разницы в менталитете?

Нет, и еще раз нет. Я тогда еще даже по-английски толком не говорил, так что трудности в менталитете были совершенно не заметны!

Но, к счастью, музыка — абсолютно универсальный язык, так что, играя на разных инструментах, можно вместе написать прекрасную песню, даже не имея возможности обсудить, о чем она. А когда, примерно через год, я овладел языком, альбом был уже практически написан, уже было совершенно ясно, что у нас с Red One одинаковые взгляды, по крайней мере, на все, что связано с музыкой.

С какой стороны Вас раскрыл продюсер? Как изменилось Ваше творчество после сотрудничества?

Именно тогда, работая на студии с Red One, я понял, что хочу делать музыку в ретро стиле. До этого я пытался делать то, что делают другие, а после я перестал бояться делать так, как нравится мне. Собственно, именно после этого и появилась песня «Сумасшедшая», в звучании которой явно прослеживается стилистика 50-х годов.

Кроме того, работа с ним стала для меня настоящей школой, мне посчастливилось в юном возрасте оказаться рядом с самыми крутыми в мире на тот момент профессионалами и в течение долгого времени работать с ними и учиться у них. Я получил множество новых навыков, научился делать все сам и после этого стал работать как музыкальный продюсер и аранжировщик.

Ни один артист не может назвать формулу хита. Наверняка, в Вашей карьере было так, что Вы делали ставку на песню, но она «не заходила» слушателям. С какой композицией так было?

Так было со всеми песнями, что я писал. Вообще со всеми. То, что несколько песен из многих десятков, стали хитами — для меня самого загадка. Я вам столько своих песен могу перечислить, в которые душу вкладывал, пытался добиться в звучании чего-то особенного, мечтал, что кто-то не просто услышит, а найдет в словах те подтексты, которые я вкладывал, но так не бывает. Потому несколько лет назад ради эксперимента я решил, что надо перестать вкладывать в музыку душу, чтобы потом не огорчаться, а делать как все — то, что сейчас «в тренде». Но так у меня вообще не получилось. Я вдруг осознал, что так не получаю удовольствия от самого процесса создания музыки. И что сам себя лишаю и радости, и некой формы терапии, которой написание стихов и музыки, безусловно, является. Эксперимент был остановлен, и я сразу же сел писать роман в стихах. Книга, кстати, будет выпущена этим летом.

Но, должен сказать, что, несмотря на отсутствие «романа» с российскими радиостанциями, которые не отвечают вам взаимностью, если ваша песня не похожа на то, что они сейчас крутят, люди, тем не менее, удивительным образом находят и слушают на повторе именно самые искренние и личные, и самые «неформатные» мои песни такие, как «Художник», или те, что я написал на стихи Роберта Рождественского.

В 2024 году Вы удивили дуэтом со Львом Лещенко. Долго уговаривали его на сотрудничество? Все-таки у Вас со Львом Валерьяновичем разная аудитория.

Аудитория у нас, действительно, разная. Но и у Льва Валериановича, и у меня, есть взрослые, умные, образованные поклонники, которые ценят красивую мелодию в песнях, и смысл в стихах. Вот так мы и объединились. Уговаривать времени не было, потому я скорее предупредил Льва Валериановича о нашем скором дуэте. Дело был так…

Сижу я ночью за роялем, что-то наигрываю, и появляется припев. Напеваю, и буквально слышу, как это должен петь Лев Валерианович. Через какое-то время мы с ним встречаемся на концерте, я вспоминаю про тот самый припев, и говорю прямо за кулисами: «Лев Валерьянович, я пишу песню, которую мы будем петь вместе. Пока есть только припев. Как закончу демо — пришлю вам на утверждение!». Лев Валерианович торопился, да и мне уже было пора на сцену, так что мы обнялись и разошлись.

Еще через пару месяцев я вышел из самолета, и почувствовал запах осени. Уверен, вы понимаете, о чем я говорю. Он особенный этот запах, сам воздух немного влажный с примесью желтых листьев. И я напел: «Осень за окном, льёт дождик…». В такси по дороге домой я записал на диктофон мелодию куплета и стихи, и уже ночью записал первое демо песни.

Но отправлять на худсовет легенде было рано. Я написал аранжировку, а через неделю собрал музыкантов на студии, и только после этого, когда зазвучали настоящие скрипки, трубы, ударные… Когда зазвучал настоящий оркестр, я прислал демо Льву Валериановичу.

Песня «Шлягер» длится 4:52, но он перезвонил мне уже через 2:05, даже не дослушав до конца, и сказал, что песня ему очень понравилась, он готов, и с удовольствием!

Чтобы понять это, ему было достаточно первого куплета и припева! Это, конечно, льстит мне как автору, но вот как для человека, любящего пошутить, это очень опасная информация. Ведь в следующий раз я пришлю Льву Валериановичу демо, где со второго куплета будет играть тяжелый панк-рок. Вот он удивится, когда мы на сцене Кремля до второго куплета песню допоём и выяснится, что он на проигрыше должен ещё соло на гитаре запилить! (смеется).

Лев Лещенко называет Вас своим преемником. Как считаете, какие черты он в Вас выделяет?

Думаю, это умение быть элегантным и материться. Это то, что отличает настоящего джентльмена.