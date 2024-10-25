Уголовное дело или банкротство: что сулит новый долг в 870 тысяч рублей блогеру Лерчек

В отношении компании, принадлежащей блогеру Валерии Чекалиной, поступил иск. С организации потребовали 870 тысяч рублей долга. Дела знаменитости сейчас обстоят не самым лучшим образом из-за уголовного преследования и домашнего ареста. Сайт «Страсти» решил выяснить, какие шаги может предпринять Лерчек и может ли в отношении ее начаться еще одно разбирательство.

Маркетинговое агентство подало иск к компании блогерши. Организация Чекалиной занимается продажей косметики собственного бренда. Как предполагают некоторые СМИ, Валерия могла задолжать партнерам за рекламу товара.

У Лерчек уже были проблемы с выплатой крупного долга, поэтому мы обратились к адвокату Ильдару Мухаметзянов и спросили про возможные дальнейшие действия со стороны блогерши. Так, чтобы не искать деньги на выплату долга она может подать на банкротство. Если же знаменитость решить просто не гасить задолженность, что ей может грозить еще одно уголовное дело.