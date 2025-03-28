Уехавшую во Францию экс-жену Епифанцева Анастасию Веденскую обвинили в шантаже: подробности

Актрису Анастасию Веденскую обвинили в шантаже и манипуляциях. С заявлением в адрес экс-жены Владимира Епифанцева выступил ее друг-художник Алексей Кузьмич. Подробности выяснил портал «Страсти».

В 2024 году Кузьмич стал известен благодаря скандальным акциям. Сначала он раскопал могилу Ван Гога, а затем устроил перформанс во Франции, нанеся оскорбительное граффити на культурном памятнике. В действиях художника поддерживала Анастасия Веденская, несколько лет назад перебравшаяся за границу. Она снимала о Кузьмиче документальный фильм. Однако, как стало известно теперь, Алексей был против этого.

Акционист публично заявил, что актриса подталкивала его к скандальным поступкам ради своего кино. По его словам, ей было важно, чтобы он сталкивался с проблемами с законом.

«Режиссер очень просил, чтобы я сделал что-нибудь великое для фильма, ну или новую акцию, после которой, желательно, конечно, чтобы возникли тюрьма или депортация», - сообщил Кузьмич в соцсети.

Художник отметил, что, когда отказался дальше сотрудничать с Веденской, она начала его шантажировать. По его словам, сейчас о нем распространяются «грязные слухи», чтобы он передумал и продолжил съемки. Однако Алексей не намерен вновь работать с актрисой. Он письменно запретил ей использовать какие-либо видео и фотоматериалы с его изображением.

Ранее Анастасия Веденская закрыла соцсети из-за угрозы ареста и депортации из Франции.