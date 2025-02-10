Анастасия Веденская закрыла соцсети из-за угрозы ареста и депортации из Франции

Актриса Анастасия Веденская едва не стала соучастницей преступления. Ей удалось избежать ареста во Франции, где она сейчас проживает, однако пришлось затаиться. Сейчас соцсети экс-жены Владимира Епифанцева закрыты. Подробности выяснил портал «Страсти».

Уже несколько лет Анастасия живет за границей, где пробует свои силы в режиссуре, причем преимущественно документальных фильмов. Веденская уже выпустила ленту о преследовании ЛГБТК+* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) людей, за что ее потребовали проверить в России, а сейчас, предварительно, готовит новый проект о своем друге-художнике Алексее Кузьмиче.

С Кузьмичом Веденская сблизилась за границей, и из-за него попала в неприятности. Дело в том, что во Франции он известен своими скандальными акциями. В июле 2024 года иностранные и российские СМИ сообщали о том, что художник пытался раскопать могилу Ван Гога, из-за чего его арестовали. А после освобождения он организовал еще один перформанс, но уже вместе с Анастасией.

Алексей Кузьмич осквернил своим рисунком стелу, а после лег на брусчатку и стал дожидаться приезда полиции. Все это снимала на камеру российская актриса. После этой «акции» Веденская выходила на связь с поклонниками и делилась – ей удалось договориться с полицией. А вот художника решили депортировать.

«Могла бы сейчас с ним сидеть. Вообще в Европе опасно снимать. Люди не любят, когда их снимают. Моментально это секут. Ну про такие акции и говорить нечего. Это всегда опасно. Режиссер моментально становится сообщником. Я удивилась, что меня в итоге отпустили», - рассказывала актриса.

По всей видимости, хоть Анастасии и удалось избежать депортации, она решила быть аккуратнее со своими высказываниями в Сети, поэтому предпочла закрыть страницу.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин раскрыл, что грозит в России экс-жене Епифанцева Анастасии Веденской.