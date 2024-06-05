Отказ от концертов в России и молчание об СВО: куда пропал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко

После начала СВО музыкант Илья Лагутенко пропал из медийного пространства. В марте 2022 года на официальном аккаунте группы «Мумий Тролль» появилось объявление о приостановке концертной деятельности, после чего участники коллектива перебрались за границу. Спустя два года артисты так и не высказывают публично свою позицию и не возобновляют выступления в России, зато выходят на зарубежные сцены. О том, как Лагутенко стал популярен, куда он пропал и где он сейчас – в материале «Страсти».

Творческий путь Ильи Лагутенко

Основатель и лидер группы «Мумий Тролль» родился 16 октября 1968 года в Москве в семье архитектора и модельера. В подростковом возрасте Лагутенко заинтересовался рок-музыкой. Он слушал хиты Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss и мечтал стать знаменитым артистом. Вдохновившись этой затеей, Илья вместе с соседом основал группу «Бони Пи». Они исполняли песни на английском, но так и не смогли получить признания публики.

В интервью изданию «Сноб» Лагутенко признался, что «в детстве не наигрался в рок-группу», поэтому в 1983 году основал «Мумий Тролля». Название коллектива стало отсылкой к детской сказке писательницы Туве Янссон. В 1990 году на одном из концертов Лагутенко назвал коллег мумиями, так и сформировалось окончательное название группы — «Мумий Тролль». Коллектив быстро обрел известность и стал популярным не только в Москве, но и на Дальнем Востоке.

В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе «Евровидение», на котором заняла 12 место. Несмотря на то, что коллектив был далек от тройки лидеров, Лагутенко остался доволен поездкой. По словам артиста, у него не было «иллюзий по поводу победы».

«Никаких иллюзий по поводу побед мы не строили! Непосредственно своим выступлением мы остались довольны», — говорил музыкант «Снобу».

После участия в «Евровидении» успех группы вышел на новый уровень. Коллектив отправился в тур по Северной Америке, посетив 60 городов.

В 2004 году группу «Мумий Тролль» внесли в учебник по истории в параграф «Духовная жизнь России». Александр Данилов, автор пособия, отметил, что коллектив оказал сильное влияние на мировоззрение молодежи 90-х годов.

«Все премии, которые вручали когда-либо мне и группе «Мумий Тролль», это такие сентиментальные сувениры. Приятней слышать от людей о том или ином смысле, который внесла наша группа в их жизнь», — говорил Илья «Снобу».

За время существования группы Илья стал автором более 20 альбомов, среди которых «Морская», «Икра» и «Амба» получили высокое признание публики и музыкальных критиков. Также артист создал саундтреки ко многим популярным сериалам. Его песни звучали в «Маргоше», «Дневном дозоре», «На игре», «Параграфе 78».

Помимо музыки, Лагутенко занимался писательством. Его «Книга странствий. Мой Восток» стала мемуарами группы «Мумий Тролль». Также он написал «Владивосток-3000», фантастическую повесть о Тихоокеанской республике, и трилогию «Тигриные истории» при поддержке Русского географического общества. В 2022 году Лагутенко представил аудиоспектакль, основанный на его произведениях.

После начала СВО Илья написал пост, в котором сообщил о паузе в творческой деятельности.