Отказ от концертов в России и молчание об СВО: куда пропал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко
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После начала СВО музыкант Илья Лагутенко пропал из медийного пространства. В марте 2022 года на официальном аккаунте группы «Мумий Тролль» появилось объявление о приостановке концертной деятельности, после чего участники коллектива перебрались за границу. Спустя два года артисты так и не высказывают публично свою позицию и не возобновляют выступления в России, зато выходят на зарубежные сцены. О том, как Лагутенко стал популярен, куда он пропал и где он сейчас – в материале «Страсти».
Творческий путь Ильи Лагутенко
Основатель и лидер группы «Мумий Тролль» родился 16 октября 1968 года в Москве в семье архитектора и модельера. В подростковом возрасте Лагутенко заинтересовался рок-музыкой. Он слушал хиты Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss и мечтал стать знаменитым артистом. Вдохновившись этой затеей, Илья вместе с соседом основал группу «Бони Пи». Они исполняли песни на английском, но так и не смогли получить признания публики.
В интервью изданию «Сноб» Лагутенко признался, что «в детстве не наигрался в рок-группу», поэтому в 1983 году основал «Мумий Тролля». Название коллектива стало отсылкой к детской сказке писательницы Туве Янссон. В 1990 году на одном из концертов Лагутенко назвал коллег мумиями, так и сформировалось окончательное название группы — «Мумий Тролль». Коллектив быстро обрел известность и стал популярным не только в Москве, но и на Дальнем Востоке.
В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе «Евровидение», на котором заняла 12 место. Несмотря на то, что коллектив был далек от тройки лидеров, Лагутенко остался доволен поездкой. По словам артиста, у него не было «иллюзий по поводу победы».
«Никаких иллюзий по поводу побед мы не строили! Непосредственно своим выступлением мы остались довольны», — говорил музыкант «Снобу».
После участия в «Евровидении» успех группы вышел на новый уровень. Коллектив отправился в тур по Северной Америке, посетив 60 городов.
В 2004 году группу «Мумий Тролль» внесли в учебник по истории в параграф «Духовная жизнь России». Александр Данилов, автор пособия, отметил, что коллектив оказал сильное влияние на мировоззрение молодежи 90-х годов.
«Все премии, которые вручали когда-либо мне и группе «Мумий Тролль», это такие сентиментальные сувениры. Приятней слышать от людей о том или ином смысле, который внесла наша группа в их жизнь», — говорил Илья «Снобу».
За время существования группы Илья стал автором более 20 альбомов, среди которых «Морская», «Икра» и «Амба» получили высокое признание публики и музыкальных критиков. Также артист создал саундтреки ко многим популярным сериалам. Его песни звучали в «Маргоше», «Дневном дозоре», «На игре», «Параграфе 78».
Помимо музыки, Лагутенко занимался писательством. Его «Книга странствий. Мой Восток» стала мемуарами группы «Мумий Тролль». Также он написал «Владивосток-3000», фантастическую повесть о Тихоокеанской республике, и трилогию «Тигриные истории» при поддержке Русского географического общества. В 2022 году Лагутенко представил аудиоспектакль, основанный на его произведениях.
После начала СВО Илья написал пост, в котором сообщил о паузе в творческой деятельности.
Личная жизнь Ильи Лагутенко
В жизни Ильи было два брака. В первый раз он женился в молодости на ихтиологе Елене Тройновской. У супругов родился сын Игорь, который стал тренером по регби. Несмотря на общего ребенка, Илье и Елене не удалось спасти брак. Музыкант увлекся Надей Сказкой, и интрижка с дизайнером стала причиной развода в 2003 году.
После развода Илья два года был в отношениях с Надей. Они вместе появлялись на светских мероприятиях, музыкант баловал избранницу дорогими подарками и помогал ей открывать бутики. По словам дизайнера, они с Лагутенко дали друг другу «все, что могли», поэтому приняли решение о расставании. После разрыва Илья и Надя избегают разговоров про роман.
«Кто такой Лагутенко? Я не знают таких людей», — говорила Сказка Woman.ru.
Лагутенко обрел счастье в личной жизни ближе к 40 годам. Его новой возлюбленной стала гимнастка Анна Жукова, с которой он познакомился в 2009 году. Отношения знаменитостей развивались стремительно, и вскоре они сыграли свадьбу. Анна родила Илье дочерей Валентину-Веронику и Летицию.
«Я стал куда меньше думать о себе, зато ценю и помню каждую секунду с дочками. Больше всего на свете они любят путешествовать, особенно в экзотические страны. И мы с женой берем их с собой. Девочки были с нами не только в городах России, но и в ЮАР, в Японии, в Америке и даже на озере Лох-Несс», — говорил Илья изданию StarHit.
Жизнь Ильи Лагутенко после 2022 года: куда пропал певец
В марте 2022 года Илья Лагутенко объявил о приостановке концертной деятельности группы «Мумий Тролль». Причиной стала специальная военная операция на Украине.
«Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» - такое сообщение оставил артист на официальной странице музыкального коллектива.
Примечательно, что на лето того года у группы был запланирован тур в поддержку 16-го альбома «После зла». Однако и он, и большие концерты в Москве были неожиданно отменены. Из-за того, что Лагутенко не обозначил сроки «паузы», поклонники надеялись, что продлится она недолго. Однако на сцену в России он не вернулся и спустя два года.
Зато концертную деятельность коллектив «Мумий Тролль» продолжил за границей. В 2023 году они выступали в Дубае, Пхукете и на Бали.
Отметим, что официально никаких политических заявлений Илья Лагутенко не делал. Несмотря на то, что он пока отказался от работы в России, свою позицию он открыто не выражает.
Где Илья Лагутенко сейчас
Илья Лагутенко много лет жил на две страны, но после 2022 года окончательно перебрался из России в США. Также появлялась информация, что он обосновался в Израиле. О том, что сейчас происходит с музыкантом, в недавнем интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм» рассказал Максим Покровский*(Признан иноагентом на территории РФ). Он отмечал, что артист не умирает с голоду и не высказывает публично своего мнения, так как считает это правильным.
Также Покровский* поделился, что группа «Мумий Тролль» собирается продолжать гастролировать по Европе и США. А паузу, по его мнению, коллектив взял, чтобы «тихо провести это время».
Кроме того, в мае стало известно, что Лагутенко занялся новым проектом WILL LAUT. Он представил дебютный одноименный альбом. Вместе с Ильей в записи музыки принял участие артист Фрэнки Готард. Пока никаких подробностей об этой работе певца неизвестно, так как он отказывается общаться с прессой, пока «мало чего показали».
Сколько зарабатывал Илья Лагутенко до СВО
В России Илья Лагутенко был востребованным артистом, его группа активно гастролировала и собирала полные залы. Как рассказал порталу «Страсти» продюсер и шоумен Сергей Дворцов, зарабатывал музыкант немало. А вот после отъезда за границу его заработки сократились.
«До СВО за один концерт он получал порядка 6 млн рублей. Группа «Мумий Тролль» была самая популярная в Российской Федерации. А после переезда за границу у коллектива прошло 2-3 концерта, насколько я знаю, и после них Лагутенко начали везде отменять от слова совсем», - заявил продюсер.
По словам Дворцова, Лагутенко лишился своих огромных гонораров, так как в начале СВО «набедокурил».
«Насколько я знаю, все концерты, гастрольная деятельность у него приостановлены. Потому что, когда началась специальная военная операция, немножечко, так сказать, он набедокурил. Он начал высказывать свою позицию, нелицеприятную в отношении Российской Федерации. И, соответственно, все вот эти моменты повлияли на его творческую жизнь», - отметил Сергей Дворцов.
Бизнес Ильи Лагутенко в России: как музыкант продолжает зарабатывать
Несмотря на то, что музыкант уехал из России, он продолжает зарабатывать в нашей стране. Так, у Лагутенко есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Кроме того, артист, согласно открытым источникам, является учредителем ООО «Лагуна».
Организация, которая занимается релизами песен Ильи Лагутенко, в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей. При этом чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.
Отметим, что еще в 2021 году, согласно открытыми источникам, та же компания приносила музыканту гораздо больше прибыли - 99,6 миллионов рублей «чистыми».
Вернется ли Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» на российскую сцену
Продюсер Сергей Дворцов считает, что ждать возвращения Ильи Лагутенко на российскую сцену не стоит. Он подчеркнул, что сейчас его и не хватает в шоу-бизнесе, но в своей «отмене» музыкант виноват сам.
«Его отсутствие на эстраде, вы знаете, безусловно, ощущается. Все-таки он был действительно лидером, ярким таким персонажем, человеком харизматичным. Но я всегда говорю - надо думать, прежде чем что-то говорить. Он не подумал, поэтому ему перекрыли кислород везде и даже в Европе», - поделился продюсер.
Дворцов заверил, что после окончания СВО российский шоу-бизнес претерпит изменения, и даже если Лагутенко захочет вернуться, то он будет уже никому не нужен.
«Сейчас возобновление его творчества будет не актуально. Я могу подтвердить факт, что после окончания специальной военной операции у нас будет пертурбация в российском шоу бизнесе по артистам, по всей музыкальной индустрии. Поэтому «старый балласт», как Илья Лагутенко, будет не нужен, уже ни к чему. Сейчас новое поколение, новые тенденции, новые перспективы для артистов. Соответственно, Илья Лагутенко, группа «Мумий Тролль» - уже в прошлом», - заключил шоумен.
*(Признан иноагентом на территории РФ)