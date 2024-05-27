Уехавший из России Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своем бизнесе. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Шоумен еще в 2019 году окончательно переехал в США вместе со своей женой Дариной Эрвин. Однако в России у артиста осталось много компаний, которые приносят ему неплохую прибыль.

Так, Цекало принадлежит 60% продюсерской компании «Среда», которая занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм для онлайн-платформ. Согласно открытым источникам, организация за 2023 год заработала 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 907 млн рублей.

Цекало также является учредителем компаний ООО «А плюс», ООО Агентство «Среда», ООО «Среда и Ко», ООО «Крабс фильм», ООО «Станция» и ООО «Квотерс». Согласно открытым данным, доход этих компаний за 2023 год составил суммарно 296 млн рублей. Таким образом, общая прибыль организаций Цекало за прошлый год составила примерно 4,1 млрд рублей.

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