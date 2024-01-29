Уехавшая во Францию писатель Ольга де Бенуа высказалась о российской литературе

Писательница Ольга де Бенуа высказалась о современной российской литературе. Автор художественных произведений уже много лет живет во Франции, но при этом следит за работами соотечественников.

В интервью порталу «Страсти» Ольга призналась, что сама на Родину возвращаться не планирует, назад ее совершенно не тянет. Сейчас она счастлива за границей вместе со своим мужем-аристократом и развивается в разных творческих направлениях. При этом российских коллег де Бенуа иногда читает. Например, она выделила стихи Дмитрия Веденяпина и книгу Сергея Соловьева «Улыбка Шакти».

Писательница не стала отрицать, что сейчас авторы сталкиваются с цензурой и не всегда могут писать то, что хотят. По ее мнению, творчество нельзя загонять в рамки.

«Автор свободен в том, что он пишет. Любые границы и рамки в творчестве идут вразрез с самим творчеством. В творчестве нет ни времени, ни пространства, и возможно все. Любые рамки - это то, что человек создает себе сам», - поделилась Ольга.

Во Франции де Бенуа создала собственный литературный клуб, в который входят ее русские коллеги. На встречах они обсуждают саморазвитие, творчество и технику письма. Ольга уверена, что за границей авторы из РФ могут быть востребованы. Главное – идти к своей цели.

«Есть много российских писателей, которые успешны повсюду, в том числе и за рубежом. Тут нет никаких лимитов. Все лимиты - только у нас внутри», - отметила Ольга.

Полное интервью с Ольгой де Бенуа о книгах, знакомстве с мужем и путешествиях читайте на сайте «Страсти».