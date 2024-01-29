«Автор свободен в том, что он пишет»: писатель Ольга де Бенуа о книгах, эмиграции и современной литературе

Молодая девушка приезжает во Францию, влюбляется в аристократа и начинает зарабатывать на своем творчестве, исполняя мечты, - казалось бы, идеальный сюжет какой-нибудь мелодрамы, но нет. Это вовсе не концепция сериала «Эмили в Париже» или любовного романа, а история жизни писательницы Ольги де Бенуа, которая действительно похожа на сказку. 15 лет назад она рискнула, переехав в Европу, и смогла добиться успеха. На сегодняшний день Ольга является автором пяти художественных книг, специалистом Академии GSR, фотографом, бизнес-консультантом и руководителем проектов. Портал «Страсти» решил узнать о современной русской Золушке чуть больше: как она решилась на эмиграцию, ее знакомстве с мужем-французом, творчестве и мнении о российской литературе.

— Ольга, ваша биография настолько обширна, что даже не знаю, с чего начать. Но, наверное, первый вопрос будет такой: как маленькая девочка, родившаяся в Сибири, стала писательницей и переехала за границу? У вас с детства была мечта стать автором? Когда начали делать первые шаги?

— Моя история довольно простая. Я с детства мечтала писать книги и путешествовать по миру - познавать новое и создавать новое. И моя мечта сбылась. Я родилась в простой семье в маленьком сибирском городке. В малом возрасте моя мать, которая сильно болела и не могла мной заниматься, отдала меня на воспитание своей матери (моей бабушке) и своим брату и сестре. Так я переехала к ним в Среднюю Азию (в Ташкент), где и выросла.

У родственников моей матери были возможности, которых у нее не было, поэтому я получила хорошее образование - в лучшей школе города, освоила иностранные языки, разные виды спорта, обучалась танцам и музыке, прочитала тысячи книг, получила опыт общения с людьми самых разных национальностей, и высшего общества.

От матери мне достались способности ко всем предметам (мне легко давалось любое обучение), также огромная трудоспособность и целеустремленность. Если передо мной стояла задача, я могла посвятить ей всю себя. От тети и дяди - я унаследовала легкость на подъем, страсть к путешествиям и некоторый авантюризм. Именно благодаря этому я и смогла поехать в Сибирь, пройти с самостоятельной подготовкой огромный конкурс и поступить на бюджет - учиться литературоведению и лингвистике, потом сделать карьеру в журналистике, и далее начать все с нуля - уехать во Францию, поступить там в Сорбонну, освоить новую более техническую профессию и начать писать книги.

— Как попали во Францию и почему решили там остаться?

— Когда у меня стоял выбор в сибирском университете, какой язык изучать углубленно, я выбрала французский. В итоге в возрасте 23 лет я решила уехать во Францию - учиться в Сорбонне. С моей стороны это была чистая авантюра. В России я уже начала делать карьеру - даже создала вместе с подругой свой музыкальный журнал, выпустила несколько номеров. Во Франции меня никто не ждал, но мне было интересно повидать мир и попробовать свои силы. Так я все начала с нуля.

Первые годы в Европе были самыми сложными. Я не могла зарабатывать тем, что умела делать лучше всего - своим творчеством. Поэтому я перепробовала множество профессий. Работала с детьми, преподавала французский и английский, работала моделью для художников, фотографов и скульпторов, даже одну неделю продавала овощи и фрукты на местном рынке. Я думала о том, что все это - колоссальный опыт, который мне пригодится как писателю. Так и получилось.

За свою жизнь я освоила десятки профессий, и каждая приносила мне новую перспективу. Например, я работала на международных фестивалях в Париже, Каннах, Лондоне, других городах, занималась продвижением в соцсетях и контент-менеджментом, работала в консалтинге - руководителем проектов в IT.

Остаться во Франции я решила, потому что познакомилась со своим будущим мужем - Арно де Бенуа. Это была любовь с первого взгляда, и я выбрала мужа и решила жить Франции, хотя изначально собиралась дальше путешествовать по миру.

— Вы в целом много путешествуете? Какие страны успели посетить и чем они вам больше всего запомнились?

— Мне нравится путешествовать. Каждая поездка приносит расширение сознания и что-то новое. Я поездила по всей России, Средней Азии, была во многих странах Северной Африки (Египте, Алжире, Тунисе, Марокко), в Дубае, Катар, в большинстве стран Европы, объездила всю Индию. Любимые страны - Франция, Великобритания, Голландия, Израиль, Россия, Египет, Марокко. Пока что не была в Америке, Южной Африке и Австралии. Ну и на Южном Полюсе.

Интересно, что мне очень нравится путешествовать, но не нравится собирать чемоданы. Поэтому я все время что-то забываю и покупаю кучу новой одежды на месте, в другой стране. Это даже стало традицией - привозить из других стран не сувениры, а новые впечатления и платья.

— Какие страны больше всего вдохновили вас? Так скажем, какой топ от писателя?

— Шотландия - моя любовь. Франция, конечно же. Во Франции мне легко писать и жить. Мне кажется, эта страна создана для творческих людей. Израиль. Марокко - потрясающая страна. Индия. Вообще, каждая страна по-своему интересна.