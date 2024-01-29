«Автор свободен в том, что он пишет»: писатель Ольга де Бенуа о книгах, эмиграции и современной литературе
© Личный архив Ольги де Бенуа
Молодая девушка приезжает во Францию, влюбляется в аристократа и начинает зарабатывать на своем творчестве, исполняя мечты, - казалось бы, идеальный сюжет какой-нибудь мелодрамы, но нет. Это вовсе не концепция сериала «Эмили в Париже» или любовного романа, а история жизни писательницы Ольги де Бенуа, которая действительно похожа на сказку. 15 лет назад она рискнула, переехав в Европу, и смогла добиться успеха. На сегодняшний день Ольга является автором пяти художественных книг, специалистом Академии GSR, фотографом, бизнес-консультантом и руководителем проектов. Портал «Страсти» решил узнать о современной русской Золушке чуть больше: как она решилась на эмиграцию, ее знакомстве с мужем-французом, творчестве и мнении о российской литературе.
— Ольга, ваша биография настолько обширна, что даже не знаю, с чего начать. Но, наверное, первый вопрос будет такой: как маленькая девочка, родившаяся в Сибири, стала писательницей и переехала за границу? У вас с детства была мечта стать автором? Когда начали делать первые шаги?
— Моя история довольно простая. Я с детства мечтала писать книги и путешествовать по миру - познавать новое и создавать новое. И моя мечта сбылась. Я родилась в простой семье в маленьком сибирском городке. В малом возрасте моя мать, которая сильно болела и не могла мной заниматься, отдала меня на воспитание своей матери (моей бабушке) и своим брату и сестре. Так я переехала к ним в Среднюю Азию (в Ташкент), где и выросла.
У родственников моей матери были возможности, которых у нее не было, поэтому я получила хорошее образование - в лучшей школе города, освоила иностранные языки, разные виды спорта, обучалась танцам и музыке, прочитала тысячи книг, получила опыт общения с людьми самых разных национальностей, и высшего общества.
От матери мне достались способности ко всем предметам (мне легко давалось любое обучение), также огромная трудоспособность и целеустремленность. Если передо мной стояла задача, я могла посвятить ей всю себя. От тети и дяди - я унаследовала легкость на подъем, страсть к путешествиям и некоторый авантюризм. Именно благодаря этому я и смогла поехать в Сибирь, пройти с самостоятельной подготовкой огромный конкурс и поступить на бюджет - учиться литературоведению и лингвистике, потом сделать карьеру в журналистике, и далее начать все с нуля - уехать во Францию, поступить там в Сорбонну, освоить новую более техническую профессию и начать писать книги.
— Как попали во Францию и почему решили там остаться?
— Когда у меня стоял выбор в сибирском университете, какой язык изучать углубленно, я выбрала французский. В итоге в возрасте 23 лет я решила уехать во Францию - учиться в Сорбонне. С моей стороны это была чистая авантюра. В России я уже начала делать карьеру - даже создала вместе с подругой свой музыкальный журнал, выпустила несколько номеров. Во Франции меня никто не ждал, но мне было интересно повидать мир и попробовать свои силы. Так я все начала с нуля.
Первые годы в Европе были самыми сложными. Я не могла зарабатывать тем, что умела делать лучше всего - своим творчеством. Поэтому я перепробовала множество профессий. Работала с детьми, преподавала французский и английский, работала моделью для художников, фотографов и скульпторов, даже одну неделю продавала овощи и фрукты на местном рынке. Я думала о том, что все это - колоссальный опыт, который мне пригодится как писателю. Так и получилось.
За свою жизнь я освоила десятки профессий, и каждая приносила мне новую перспективу. Например, я работала на международных фестивалях в Париже, Каннах, Лондоне, других городах, занималась продвижением в соцсетях и контент-менеджментом, работала в консалтинге - руководителем проектов в IT.
Остаться во Франции я решила, потому что познакомилась со своим будущим мужем - Арно де Бенуа. Это была любовь с первого взгляда, и я выбрала мужа и решила жить Франции, хотя изначально собиралась дальше путешествовать по миру.
— Вы в целом много путешествуете? Какие страны успели посетить и чем они вам больше всего запомнились?
— Мне нравится путешествовать. Каждая поездка приносит расширение сознания и что-то новое. Я поездила по всей России, Средней Азии, была во многих странах Северной Африки (Египте, Алжире, Тунисе, Марокко), в Дубае, Катар, в большинстве стран Европы, объездила всю Индию. Любимые страны - Франция, Великобритания, Голландия, Израиль, Россия, Египет, Марокко. Пока что не была в Америке, Южной Африке и Австралии. Ну и на Южном Полюсе.
Интересно, что мне очень нравится путешествовать, но не нравится собирать чемоданы. Поэтому я все время что-то забываю и покупаю кучу новой одежды на месте, в другой стране. Это даже стало традицией - привозить из других стран не сувениры, а новые впечатления и платья.
— Какие страны больше всего вдохновили вас? Так скажем, какой топ от писателя?
— Шотландия - моя любовь. Франция, конечно же. Во Франции мне легко писать и жить. Мне кажется, эта страна создана для творческих людей. Израиль. Марокко - потрясающая страна. Индия. Вообще, каждая страна по-своему интересна.
— С какими главными сложностями вы столкнулись, решив окончательно остаться в Европе?
— Здесь совсем иная культура и иные коды. В каждой стране - свои. Французы общаются по определенным кодам и правилам. И если ты их не знаешь, ты будешь все время попадать впросак - с возможностями и в коммуникациях.
Например, в Европе могут очень сильно хвалить что-то, что ты делаешь, либо показывать тебе свое расположение. На самом деле, это может означать прямо противоположное. Например, «классно, но есть некоторые моменты, которые можно было бы улучшить» означает - «что за ерунду вы мне показываете, это никуда не годится». Французы (особенно парижане) никогда ничего не скажут прямо, очень много завуалированности и политических тонкостей в беседе. С англичанами - то же самое. Тебе могут сказать «какой вы интересный человек, обязательно приходите ко мне в гости». Но если ты вдруг придешь, окажется, что ничего такого не имелось в виду, это просто вежливость, не более.
Чтобы изучить все эти тонкости и коды поведения - требуется время.Постепенно это становится стилем общения. Вежливость и обходительность в любой ситуации. Конечно, тут многое зависит от социального класса. Европа - очень классовое общество.
— Хотелось бы еще затронуть тему вашего знакомства с мужем, ведь все это буквально похоже на сказку, о которой мечтают многие девочки. Как вам удалось влюбить в себя француза-аристократа?
— Честно говоря, тут я ничего особенного не делала. Я даже не знала, что он из аристократической семьи. Я влюбилась в него с самой первой нашей встречи и всегда обожала его. Думаю, когда ты искренне любишь, то тебе всегда отвечают тем же. Познакомились мы в кино, на Place d’Italie. Нас представила друг другу наша общая подруга. Оказалось, что он видел мои фотографии в соцсетях и очень хотел со мной познакомиться. Она и устроила встречу. На которую я, кстати, пришла в черном парике-каре, чтобы подшутить над подругой. Я не знала, что он там будет. Арно, который мечтал встретить девушку с длинными рыжими волосами, какой он видел меня на фото, вместо этого встретил совсем другую — с короткой стрижкой и красной челкой — был сильно разочарован при знакомстве. Но потом снова очаровался.
— А его родители не были против, что вы русская и из обычной семьи?
— Наоборот. Отец моего мужа, полковник Иностранного Легиона и ценитель русской литературы, сразу же стал мне практически отцом. У нас было много общих интересов, мы могли часами разговаривать о литературе и путешествиях. Он сказал своему сыну - женись, тебе очень повезло. Я ему очень благодарна, потому что все эти годы он поддерживал меня во всем, во всех моих начинаниях. Даже проверял мои дипломные работы в Сорбонне.
С матерью Арно у меня тоже были прекрасные отношения, хотя и не все было радужно. К сожалению, она ушла от нас в прошлом году, для меня это был огромный удар. Я очень ее любила.
Я очень благодарна родным мужа - это очень большая дружная семья - за то, что они легко приняли меня. Иметь такую семью - это то, о чем я мечтала с детства.
— Как-то радикально поменялась ваша жизнь после того, как вы стали де Бенуа?
— Никак особо не поменялось. Мне пришлось сменить стиль одежды и многие мои привычки, чтобы соответствовать правилам семьи. Например, не спускаться в пижаме к завтраку и не выкладывать личное в соцсетях. Для меня это просто интересная социальная игра, в которую можно играть, можно не играть.
— Ваша первая книга вышла в 2017 году. Обычно издать книгу не так-то просто. Расскажите, как это было у вас? Как она в принципе рождалась?
— В 2017 году я ушла с работы в парижском IT-стартапе, чтобы полностью посвятить себя книге, которая рождалась в тот момент во мне и требовала реализации. Я написала ее за 9 месяцев. Это был сборник мистических историй о Париже. Я назвала книгу «Время дождя. Парижские истории». К книге я отнеслась как к проекту. Работала каждый день по несколько часов. Писала и редактировала, писала и редактировала. Также я создала в то время свой сайт и арт-проект «Города и люди», соцсети, в которых рассказывала о книге, наняла профессионального редактора, дизайнера, художника, с которыми мы дружим и сотрудничаем до сих пор. Прошла курсы писательского письма в CWS. Потому что одного таланта в творчестве мало, это профессия, ремесло. Создала свой парижский литклуб «Белый Феникс», много лет мы организовывали встречи и концерты. В итоге, моя первая же книга принесла мне и известность, и возможности, о которых я и не мечтала. Она участвовала во Франкфуртской книжной ярмарке, где я представила ее около 20 разным издательствам, в итоге продала права на перевод бразильскому издательству Pergunta Fixar. Для начинающего писателя, каким я была тогда, это был прорыв. Книга далее вышла как аудио-формате в шведском издательстве WAPI, выигрывала конкурсы, участвовала в мероприятиях. По одной из ее повестей «Полина и ее духи» даже был поставлен спектакль «Вишневый пирог» на парижской сцене (режиссура Елены Бурдиной).
Недавно два бразильских дизайнера выпустили свою линию одежды, посвященную этой книге и ее персонажам. Так книга стала и частью высокой моды.
Книгу я изначально издала сама - в издательстве «Ридеро». Мне не хотелось отдавать права на нее российским издателям, ждать ответа около года и потом еще год-два публикацию - и все это за небольшие гонорары. Я решила опереться в этом на себя и на свою способность создавать проекты.
В итоге я ничуть не пожалела, что сделала все сама. Я заработала на этой книге гораздо больше, чем мне это принесло бы традиционное издательство, сама продавала права на аудиокнигу и переводы и использование идей книги для спектаклей и дефиле. Если бы права были бы у издательства, ничего бы этого не случилось.
— А последующие книги давались проще?
— Дальше было гораздо проще, потому что я знала, что делаю, у меня был опыт и вера в себя. Вышел сборник стихов «Ниоткуда с любовью», далее - сборник «Сказки Белого Феникса» - с рассказами моего литклуба. Я сильно вложилась тут в других людей, в их творчество.
Моя последняя изданная книга - «Дьявол с кладбища Пер-Лашез» - рассказывает о магии и игре подсознания. Эта книга-мистерия - о любви и разных силах, которые управляют нашим сознанием. Сейчас она переводится на французский язык. Думаю, именно эта книга и привела меня в GSR - благодаря работе над этой книгой, я начала все больше интересоваться подсознанием человека, возможностями внутреннего мира. Так я и пришла в систему GSR.
— О чем вы предпочитаете писать? Ваши сюжеты как-то перекликаются с вашей жизнью?
— Все, что я пишу, это результат моего личного опыта. Многое было написано на вдохновении. Часто я ощущаю себя проводником - определенных энергий, образов, идей.
По большей части, я пишу в стиле мистического реализма - когда есть тонкая граница между реальным миром и миром подсознательным, волшебным. В этом жанре писали Хулио Кортасар, Михаил Булгаков, Харуки Мураками. Мой редактор считает, что я пишу в стиле - new sincerity - направление «новой искренности», когда переживания героев является основной двигающей силой сюжета.
— В Европе вы уже живете 15 лет, и за это время не тянуло на родину? Не думали о том, что хочется назад?
— Мне никогда не хочется назад. Наша жизнь всегда идет вперед, из прошлого в будущее через настоящий момент. И самое интересное для меня - то, что есть сейчас и что будет завтра.
— Следите ли за современной русской литературой? Можете ли выделить каких-то авторов? Или, может, отдельное произведение, которое считаете лучшим?
— Из последних произведений меня больше всего поразили стихи Дмитрия Веденяпина и книга Сергея Соловьева «Улыбка Шакти».
— Как считаете, в наше непростое время автор свободен в том, что пишет, или же чувствуются некие рамки, за которые нельзя выходить? Лично вас что-то сковывает?
— Автор свободен в том, что он пишет. Любые границы и рамки в творчестве идут вразрез с самим творчеством. В творчестве нет ни времени, ни пространства, и возможно все. Любые рамки - это то, что человек создает себе сам.
— Сталкивались ли с критикой своих произведений? Как к ней относитесь?
— В моей жизни были люди, которые обожали то, что я делаю, и те, кто пытались как-то меня критиковать, ограничить, поставить на место. Когда-то я могла тянуться к тем, кто мной восхищается, и обижаться на тех, кто причиняет мне боль. Сейчас я смотрю на все это совершенно спокойно. Люди бывают разные. Самое главное - что я могу сделать и что создать в этом мире. Всегда будут те, кому это нравится, и те, кому это не нравится. Это нормально.
— В Сети я увидела, что ваша последняя книга вышла в 2021 году. С чем связано то, что за два года не было новых произведений?
— Последнюю книгу я написала в год ковидного кризиса - в 2020 году. Тот год сильно ударил по мне, и я на какое-то время перестала писать полностью. Потом это восстановилось, во многом, благодаря работе с собой методом GSR. Сейчас у меня в работе около 4 книг, из которых два готовых сборника стихов - «Настроение - блюз!» и «Море и Галилей», которые скоро выйдут в свет.
— Над чем еще работаете сейчас?
— Скоро выйдет книга о моей новой профессии GSR-практика и GSR-специалиста «Все возможно с GSR!». В этой книге будут собраны живые истории людей, которые смогли восстановиться после огромных потрясений благодаря методике GSR и найти в себе силы и ресурсы жить дальше, реализовать свои мечты и стать счастливыми. Эта книга будет переведена на 5 языков (перевод в процессе). Для меня это очень важный проект - показать людям, что все возможно, если верить и работать с собой.
— За границей вы встречаетесь с другими российскими писателями? Знаю, что у вас есть литклуб. Какие темы на нем поднимаете?
— На встречах литклуба мы обсуждаем в основном творчество, технику письма, саморазвитие.
— Какие можете дать советы молодым авторам, которые пишут в стол и боятся пока издаваться?
— У нас всего только одна жизнь, и только от вас зависит, как вы ее проживете, кем станете в этом мире, что сможете в нем сделать. Если вам нравится писать, пишите. Растите в этом, совершенствуйтесь, но и принимайте себя такими, какие вы есть. Любите ваши тексты и их несовершенство, позволяйте вашим текстам выходить в мир, находить своих читателей. Позволяйте вашим творениям жить.
Любая критика - это мертвое. Позволяя себе быть собой, вы сможете вырасти в том, что вам действительно важно, и никто кроме вас самих не знает, что именно вам важно.
Любите себя, растите себя, открывайтесь возможностям, двигайтесь навстречу своему страху. За любым нашим страхом скрываются наши самые классные ресурсы и возможности. Доверяйте себе и своим мечтам.
— На ваш взгляд, российские писатели могут быть успешными за рубежом? Каковы их шансы на рынке в той же Европе?
— Есть много российских писателей, которые успешны повсюду, в том числе и за рубежом. Тут нет никаких лимитов. Все лимиты - только у нас внутри.
— И немного о GSR. Расскажите, что это такое, как работает и как пришли в эту сферу?
— Я открыла для себя GSR в 2020 году. GSR - это глубинная система развития, методика по работе с собой и своим внутренним миром. Метод был создан сибирским программистом и исследователем человеческого сознания - Дмитрием Устиновым. Метод прост в применении - мы работаем с глубокими подсознательными программами-сценариями, которые всецело управляют нашей жизнью и нашими сознательными и бессознательными выборами тех или иных событий в нашей жизни. Человек может менять свое подсознание - работать с самим собой с помощью 1 модуля GSR или со специалистом GSR - и тогда его жизнь будет все больше меняться, становиться более радостной, ресурсной, живой. Метод доступен каждому. На сегодняшний момент в системе GSR есть несколько тысяч практиков со всего мира, более 400 специалистов, работающих с другими людьми, несколько сотен экспертов и кураторов. Для меня GSR - это не только техника по работе с собой, но и образ жизни, и новая увлекательная профессия, путь в самореализацию.
— Это в принципе востребованное направление сейчас? Вы все еще единственный подобный специалист в Париже?
— Профессия GSR-специалиста становится все более востребованной. Сейчас в системе GSR огромное число специалистов, работающих с клиентами со всего мира. По сути, это профессия мечты - можно совмещать эту деятельность с любой другой, хорошо зарабатывать и помогать другим людям становиться все более здоровыми, счастливыми и реализованными. Это профессия будущего, которая позволяет свободно путешествовать по всему миру, работать из любой страны, постоянно расти и развиваться, и делать этот мир лучше.
Самое главное, это доступно всем. Конечно, сначала важно пройти 1 модуль, научиться работать с собой, сделать 300 GSR-сессий себе и описать их, пройти 2 модуль и научиться делать сессии другим людям. Получить лицензию. И потом - появляется возможность стать GSR-специалистом.
В системе GSR есть и адвокаты, и бизнесмены, и люди творческих профессий, и офисные работники, и домохозяйки. Многие совмещают GSR с основной деятельностью, и развиваются при помощи метода GSR в основной профессии, и делают сессии другим людям, кто-то полностью посвящает себя GSR и работе с людьми.
Когда я начинала, я была единственным GSR-специалистом и практиком во Франции. Сейчас нас несколько десятков. Далее будет все больше.
Я вижу так, что GSR - это возможность каждому менять свою жизнь так, как хочется, убирая бессознательные программы, конфликты и страхи на пути к жизни своей мечты. Можно работать самому или со специалистом с любой задачей. Здоровье, жизненные силы, свобода от зависимостей, отношения мечты, работа и карьера, бизнес, деньги и самореализация, дети и семья, создание новых возможностей для себя и своей семьи - все это можно достичь с помощью методики, и гораздо быстрее, чем при работе с традиционными методами - психологии или других практик.
— Наш портал называется «Страсти», поэтому хочу спросить у вас: что является страстью для вас?
— Моя главная страсть - это жизнь и ее возможности. Это моя семья, творчество, GSR!