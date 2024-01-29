Уехавшая во Францию писатель Ольга де Бенуа рассказала о сложностях эмиграции

Писательница Ольга де Бенуа, на протяжении 15-ти лет живущая за границей, рассказала, с какими сложностями сталкиваются россияне в эмиграции. За последнее время страну покинуло немало отечественных звезд, и все они вполне могут переживать эти трудности.

В интервью порталу «Страсти» Ольга поделилась, что просто переехать в Европу – довольно сложно. Дело в том, что в каждой стране своя культура, иные «коды». И если человек их не знает, то он будет все время попадать впросак. Чтобы подстроиться, нужно определенное время.

«Например, в Европе могут очень сильно хвалить что-то, что ты делаешь, либо показывать тебе свое расположение. На самом деле, это может означать прямо противоположное. Например, «классно, но есть некоторые моменты, которые можно было бы улучшить» означает - «что за ерунду вы мне показываете, это никуда не годится». Французы (особенно парижане) никогда ничего не скажут прямо, очень много завуалированности и политических тонкостей в беседе. С англичанами - то же самое. Тебе могут сказать «какой вы интересный человек, обязательно приходите ко мне в гости». Но если ты вдруг придешь, окажется, что ничего такого не имелось в виду, это просто вежливость, не более», - рассказала Ольга.

Писательница подчеркнула, что за границей при любой ситуации необходимо оставаться вежливым. Многое в Европе зависит от социального класса.

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