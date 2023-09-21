Уехала от родителей в 3,5 года: гимнастка Пивоварова вспомнила, как началась ее спортивная карьера

Юным спортсменам обычно приходится отказываться от простых детских радостей, таких как игры и прогулки с друзьями. А иногда тренировки выпадают даже на выходные и праздники. Гимнастка с 15-летним опытом Анастасия Пивоварова рассказала читателям портала «Страсти», каково это, быть ребенком без «детства».

Девушка начала заниматься спортом в три года. Она призналась, что в тот момент многие тренеры отказывались от работы с ней из-за раннего возраста.

«Но один из тренеров этой школы посчитала, что у меня неплохие данные, и взяла меня. Так я прозанималась около месяца. Через несколько тренировок я сразу села на поперечный шпагат!» – поделилась Анастасия.

Спортсменка отмечает, что в 3,5 года она поехала на летние сборы одна, без родителей, на три недели. В это время у нее начались уже почти профессиональные ежедневные тренировки.

«Сейчас я не умею кататься на велосипеде, потому что, когда все дети учились это делать, я готовилась к очередным соревнованиям», – заявила гимнастка.

При этом Анастасия Пивоварова ничуть не жалеет, что ее детство прошло в таких «спартанских» условиях. Девушка подчеркнула, что именно благодаря спорту она обрела все свои основные положительные качества и друзей, а также осознала, что любой результат достается тяжелым трудом.

Анастасия добавила, что в то время она настолько была увлечена процессом, соревнованиями, сборами и итоговым результатом, что ее ни разу не посещала мысль уйти из гимнастики.

«Для меня было важно каждый день учиться чему-то новому и показывать это на соревнованиях», – заключила она.

Подробнее об эмоциональном давлении тренеров и «закулисье» соревнований читайте в нашем материале.