«Выступи красиво»: гимнастка с 15-летним опытом об эмоциональном давлении тренеров и «закулисье» соревнований

Быть профессиональным спортсменом – это отдавать всего себя, без остатка. Жертвовать каждый день, своим детством, любовью, друзьями, здоровьем, ради медалей и мимолетной славы. Стоит ли это того? Как строится жить чемпионов после ухода из спорта?

Сайт «Страсти» поговорил с гимнасткой с 15-летним стажем, основательницей бренда спортивной одежды «YOUNG» и сообщества по поддержанию психоэмоциональной помощи спортсменов «Pro Здоровый Спорт» Анастасией Пивоваровой. Девушка росла на ежедневных тренировках, соревнованиях и сборах. Она не понаслышке знает, каково это, быть ребенком, у которого нет «детства», испытывать эмоциональное давление со стороны тренеров и брать себя в руки на выступлениях, даже когда сил совсем нет.

Анастасия, расскажите для наших читателей, как начался ваш путь профессиональной гимнастки? Что привело вас в спорт?

Моя мама занималась спортивной гимнастикой, и, возможно, это как-то повлияло на мою судьбу. В 2,5-3 года мы часто смотрели различные соревнования по телевизору, и после одних из таких соревнований, как рассказывала мама, я взяла карандаш и привязала ленточку к нему, и вот так бегала по квартире. После этого родители решили, что меня нужно отдать на гимнастику.

В секцию меня привели в три года, но практически все тренеры подумали, что я еще слишком маленькая и будут неэффективные занятия. И посоветовали приходить хотя бы через год. Но один из тренеров этой школы посчитала, что у меня неплохие данные, и взяла меня.

Так я прозанималась около месяца. Через несколько тренировок я сразу села на поперечный шпагат! И перешла уже к тому тренеру, которая сначала сказала мне приходить через год. А в 3,5 года я в первый раз поехала на летние сборы одна, без родителей, на три недели. Это был старт моих уже почти профессиональных ежедневных тренировок.

Как родители отреагировали, когда поняли, что ваше увлечение вполне серьезно, что вы хотите связать со спортом свою жизнь? Может, они настаивали на ваших тренировках или, наоборот, были против гимнастики.

У меня спортивная семья: папа профессионально занимался фехтованием, мама – гимнастикой, но, к сожалению, из-за травмы ей пришлось рано закончить. Поэтому они прекрасно понимали, что я точно буду заниматься спортом. Если будут результаты – хорошо, если нет, то это как минимум выработка дисциплины и силы воли.

Однако, когда в восемь лет на крупных соревнованиях за границей мне предложили переехать тренироваться в другую страну, моя мама отказалась. Я этого не помню, она рассказала мне недавно, и я даже на некоторое время обиделась, потому что это был действительно хороший шанс. Но все равно после этого я продолжала так же тренироваться, чаще жертвуя школой.

Ходят слухи, что тренеры применяют эмоциональное и иногда даже физическое насилие по отношению к своим спортсменам. Недавно в Сети обсуждали побег фигуристки Алины Горбачевой. По одной из версий, это произошло из-за жесткого обращения со стороны наставника девочки. Расскажите про ваши взаимоотношения с тренером. Испытывали ли вы когда-нибудь насилие в свою сторону?

Все прекрасно знают, что профессиональный спорт – это уже не про здоровье, как с точки зрения физического, так и с точки зрения эмоционального. Важно понимать, что, когда наставник ругается или применяет другие методы стимулирования тренировочного процесса, это лишь показатель того, что в тебе видят настоящего спортсмена, который может давать результат. Если тебе не уделяют внимания, хоть и негативного, это значит, что ты не участвуешь в конкуренции, тебя не рассматривают как претендента на победу.

Сейчас сложно вообразить то, как тренировались гимнастки, и я в том числе, хотя бы 7-10 лет назад. Было достаточно ситуаций, когда на меня повышали голос и не только, но с возрастом ты анализируешь свое поведение на тренировках, свой характер, а у меня характер был крайне ужасным. Я не то, что злюсь за эти случаи, а, наоборот, даже благодарна за то, что они смогли воспитать во мне адекватную реакцию на несправедливость, боль и т.д.

Но все же стоит помнить, что нельзя перегибать палку, особенно сейчас, когда время, дети, родители и тренеры поменялись. Психика у ребят, как показывает практика, тоже стала более подвижной. Юные спортсменки остро реагируют на негатив, поэтому предельно важно понимать, кому из детей какой «формат воспитания» подходит.

Вы были в спорте долгое время, целых 15 лет. Где вы искали мотивацию, когда силы уже заканчивались и руки опускались? Были ли у вас ситуации, после которых вы хотели бросить гимнастику навсегда?

Первые 8-10 лет я была настолько увлечена процессом, соревнованиями, сборами и итоговым результатом, что меня ни разу не посещала мысль, что я не хочу идти на тренировку или устала. Для меня было важно каждый день учиться чему-то новому и показывать это на соревнованиях.

Далее начался переходный возраст, и здесь появились первые сложности, связанные с моим характером и поведением на тренировках. На тот момент у меня был уже хороший тренер, который мог усмирить мои психи, но все же то время, которое мы тратили на воспитательный процесс, сказывалось на соревнованиях в виде ошибок, неправильного настроя и т.д.

Тогда у меня проскакивали, но несерьезно, мысли, что нужно завершать спорт, что уже не показываются те результаты, которые планировались, что я не могу совладать с эмоциями, не могу настроить себя на соревнования. Но эти мысли быстро проходили с новой тренировкой.

Именно в это время мой тренер придумала давать мне обычную аскорбинку, уверяя, что это уникальный препарат, который действует на мозг и мышцы, расслабляет и успокаивает, и с ним я точно хорошо выступлю. Я безукоризненно верила своему тренеру, и сама внушила себе, что с этой таблеткой у меня точно все получится, и это помогало мне достаточно долгий промежуток времени.

Я продолжала активно выступать и тренироваться, но потом началась череда серьезных неудач: поскольку я пошла в школу на год раньше, у меня была пора экзаменов, также в это время я получила травму, которая развивалась с каждым месяцем все сильнее и сильнее без должного лечения, и меня начала беспокоить старая травма спины. В конце мою мотивацию окончательно сломала смена правил в 2016-м году, когда гимнастки 2000-2001 года рождения не могли выполнить нормативы МС (Мастера спорта), а у меня в этот год уже был период сдачи ЕГЭ, и пришлось выбирать. Началась затяжная депрессия, так как я не могла повлиять на внешние обстоятельства.

Спорт требует высокой стрессоустойчивости и силы воли. Как вы справлялись со стрессом на соревнованиях? Что заставляло вас возвращаться туда после поражений?

Как я уже говорила, моей волшебной таблеткой была обычная аскорбинка, а также игрушка-талисман. Кроме того, после каждых неудачных соревнований важно слушать и слышать своего тренера, который должен объяснить, что плохой результат — это тоже результат, благодаря которому ты четко осознаешь свои ошибки и можешь усиленно над ними поработать, чтобы на следующих соревнованиях показать уже свой максимум.

Какое у вас было отношение к критике со стороны наставников?

Я всегда адекватно реагировала на здоровую критику, хоть иногда и показывала свое недовольство за счет упертого характера. В глубине души я всегда понимала, что мне говорят правильные вещи и нужно к ним прислушиваться, чтобы улучшить свои результаты.

Согласны ли вы с тем, что главное в спорте – это победа? Что вы испытывали, когда занимали не первое, а второе или третье место?

Конечно, в спорте главное не победа, а твой путь, навыки и качества, которые ты приобрел. Но у таких людей, как я, с повышенным чувством перфекционизма, всегда победа стояла чуть выше остальных аспектов. Однажды на соревнованиях я заняла четвертое место, и, когда меня вызывали, я даже не вышла.

Расскажите про случай на тренировках или соревнованиях, когда вы были по-настоящему горды собой.

Я отчетливо помню первые соревнования во взрослом сезоне. Я выходила выступать по мастерской программе с лентой, и тренер сказала мне: «Это первые соревнования, ты первый раз выступаешь с лентой, ты должна выступить так, как ты умеешь – эмоционально и красиво, и не думать о предмете, потому что ты обкатываешь программу. К тому же это несерьезные соревнования, и они ни на что не влияют».

В тот момент я поймала некое спокойствие: я вышла и сделала программу идеально, без видимых ошибок. После завершения выступления я посмотрела на тренера, которая сидела за судейским столом, она одобрительно кивнула, похлопала, и я поняла, что действительно смогла собраться, а это у меня получалось не всегда.

Обычно детство спортсменов проходит на тренировках, даже в выходные и праздники. Каково это, чувствовать, что вместо прогулок с друзьями, игр и прочих простых детских радостей нужно идти и готовиться к соревнованиям?

Я ничуть не жалею, что большую часть детства провела в зале, так как именно там я обрела все свои основные положительные качества и друзей, а главное, поняла, что любой результат достается тяжелым трудом. Сейчас я не умею кататься на велосипеде, потому что, когда все дети учились это делать, я готовилась к очередным соревнованиям. Но я понимаю, что все равно благодарна этому периоду жизни, так как он мне дал намного больше, чем тем детям, которые провели это время за прогулками и отдыхом.

Вы ушли из спорта из-за травмы. Могли бы вы подробнее рассказать, что произошло?

На одной из тренировок я приземлилась ногой на мяч, и она подвернулась. На следующий день я поняла, что это не обычный вывих. Была легкая боль, но я знала, что не могу пропускать тренировки, и попросила маму купить замораживающий спрей. С ним я тренировалась около полутора месяцев, но боль не проходила, и родители отвезли меня ко врачу.

Так как я жила в маленьком городе, аппараты в больницах не отличались особой новизной. Врач сказал мне, что рентген не показал никаких отклонений и это обычный ушиб, который пройдет. В тот момент мой тренер и мама думали, что у меня пропала мотивация к тренировкам, соревнованиям, и я просто придумала историю про травму. Но с каждым днем боль только усиливалась, и, когда на ноге начали появляться синяки и опухоли, а после одних соревнований я приземлилась с прыжка и не смогла продолжить выступление, мама поняла, что это точно не симуляция, ведь так симулировать невозможно.

Еще неделю я ставила курс обезболивающих уколов вместе с таблетками и заморозкой, а после мы поехали в другой город на более современный рентген. Аппарат показал скрытую трещину, которая буквально за день до этого надломилась, и осколок кости зажал нерв, из-за чего я и не смогла продолжить выступление. Меня до сих пор иногда беспокоит нога, поскольку кость срасталась без гипса.

Как вы переживали уход из гимнастики? Что вам помогало в этот сложный период?

Морально было очень тяжело, ведь на протяжении 15 лет ты практически каждый день проводила в зале, общалась с тренером и девочками по команде, выступала на соревнованиях, выезжала на сборы, и в один миг все это закончилось.

Меня спасло то, что мой фокус внимания переместился на сдачу ЕГЭ и поступление в университет, а также переезд в другой город. Но все равно эта тема перестала быть больной для меня лишь недавно.

В 19 лет вы открыли собственный бренд спортивной одежды. Немногие задумываются о своем деле в таком юном возрасте. Что подтолкнуло вас на этот шаг? Какая была первоначальная идея?

Да, на тот момент я училась на втором курсе по направлению «реклама и связи с общественностью в индустрии моды». Первоначально была идея запустить онлайн-курс для гимнасток и любителей спорта и растяжки, где призы должны были быть в виде одежды. Но я настолько увлеклась созданием дизайна и концепции, что сам курс отошел на второй план.

Я плотно занялась именно одеждой, потому что понимала целевую аудиторию, понимала, в чем удобно тренироваться и чего не хватает на рынке. Также на тот момент я проходила обучение, как продвигать подобные проекты, и знала, что эта история имеет шансы на успех, хотя не обошлось без серьезных проблем на старте.

Главная концепция вашего бренда – подчеркнуть индивидуальность каждой спортсменки. В одном из интервью вы говорили, что работаете над тем, как избежать «массовости» в спорте. Можете ли вы пояснить, что значит «массовость» и как одежда влияет на это? Сталкивались ли лично вы с этой проблемой, когда были в гимнастике?

Я бы сказала, что главная концепция – это все же поддержание психоэмоционального аспекта наших клиентов. Но индивидуальность спортсмена тоже является неотъемлемой частью бренда, потому что, когда тренировались мы, детей одевали в безликие одинаковые черные формы, в которых они все сливаются друг с другом, а индивидуальность проявляют только в купальниках для выступления.

Я подумала, почему бы не показывать эту индивидуальность и в тренировочной одежде, ведь все гимнастки с нетерпением ждут пошива нового купальника и, кажется, даже первый раз выступают в нем с особым настроением. Тогда почему не сделать такую форму, в которой будет приятно тренироваться каждый день, что повлияет и на эффективность занятий.

Технически индивидуальность в нашем бренде проявляется в том, что каждая модель выпускается в определенном тираже, а если даже и повторяется, то с небольшими изменениями в цвете или крое.

Вы также являетесь основателем сообщества по психоэмоциональной поддержке спортсменов. С какими психологическими проблемами обычно сталкиваются люди, выбирающие спортивную карьеру?

Самая распространенная проблема, как среди юных спортсменов, так и уже опытных – потрясающий результат на тренировках, в то время как на соревнованиях не показывается и 50% от этого, потому что появляется нервозность, паника, а это все стресс, который провоцирует мелкие ошибки, расфокусировку и пр.

Спортсмены могут испытывать давление со стороны родителей и тренеров. Что вы могли бы посоветовать в таком случае тем, кто только начинает свой путь, и тем, кто хочет все бросить из-за постоянной критики?

Здесь важно воспринимать адекватную критику со стороны тренера, потому что, если наставник тебя критикует, значит, он хочет улучшить твои результаты, значит, он видит в тебе потенциал.

А вот родители должны не оказывать давление, а, наоборот, поддерживать детей и в случае выигрыша, и тем более в случае проигрыша. У меня есть примеры того, как родители знакомых говорили своему ребенку: «Ты должен выиграть, ты должен набрать определенное количество баллов, ты должен обыграть того и этого, и не дай Бог этого не произойдет». Это лишнее давление вызывает повышенное чувство личной ответственности, которое зачастую заканчивается не так, как хотелось бы.

Сейчас вы работаете тренером. Что самое сложное в подготовке спортсмена?

Здесь как раз особо ничего не изменилось. Самым сложным остается донести правильную информацию до ребенка о значимости тех или иных соревнований, настроить его и выработать в нем здоровую реакцию на исход выступления, чтобы не убить мотивацию продолжать тренировки, а разжечь некую спортивную злость, в хорошем смысле, чтобы отдавать больше времени на отработку элементов и на следующем старте уже не бояться за них.

Планируете ли вы когда-нибудь вернуться в спорт? Не в качестве тренера.

Нет, никогда не посещали такие мысли. В плане нашего спорта это практически нереально, так как он очень молодой, а, если учитывать мои травмы и текущие планы на жизнь, это с вероятностью 99,9% невозможно.

Какие советы вы могли бы дать родителям начинающих спортсменов? Как поддержать ребенка, если он выбрал спортивную карьеру?

Всегда разговаривайте со своим ребенком, слушайте, что ему нравится, а что доставляет дискомфорт. Если он совсем не хочет заниматься спортом, идет на каждую тренировку через силу, а после нее не чувствует позитивных эмоций, стоит рассмотреть либо другой вид спорта, тренера или школу, либо другое увлечение, потому что самое главное – это желание ребенка.

Также поддерживайте его при любых результатах. Не ставьте перед ним какие-то конкретные задачи на соревнованиях, так как это все-таки зона ответственности тренера.

Как увидеть в человеке потенциал в спорте? Есть ли у вас признаки или определенные качества, по которым вы понимаете, что та или иная девочка может в будущем стать чемпионкой?

Что касается гимнастики, то с раннего возраста уже видны задатки в плане внешних данных – это здоровая худоба, а также растяжка, гибкость, растянутость стоп. Кроме того, если с детства вы наблюдаете у ребенка легкую форму дисплазии (нарушение строения тканей, органов или частей тела с упрощением их структуры и деформацией клеток, прим. «Страсти»), то стоит попробовать отдать его на гибкие виды спорта, в том числе на гимнастику. Но все же самый главный аспект – это трудолюбие и характер.

Наше издание называется «Страсти», а что страсть для вас?

Захват разума фундаментальной идеей, человеком или предметом. Это достижения, результат, приумножение ресурсов и развитие личности.