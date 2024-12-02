«Удалите мне все зубы»: стоматолог рассказал про необычный запрос от российского шансонье
Стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин
© Предоставлено Игорем Блюкиным
Звездный стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал про необычный запрос от российского шансонье. Пациент просил удалить все зубы. Подробностями врач поделился с сайтом «Страсти».
«Ко мне обращался один шансонье, который заработал денег и решил сделать зубы. Его запрос был “удалите мне все зубы и поставьте протезы на имплантатах, пока я все не прокутил”. Я за такое не взялся, так как не было показаний. В дальнейшем где-то увидел, что он все же реализовал свой запрос в другой клинике», - сообщил доктор.
Блюмкин также вспомнил, что самым первым его пациентом стал генерал МЧС. Впоследствии стоматолог лечил его жену и детей.
«Первый авторитетный пациент был гораздо сложнее, чем звездный. Им оказался высокопоставленный генерал МЧС. Генерал оказался очень простым и душевным человеком. Мы подружились, и в дальнейшем я лечил его супругу и детей», - рассказал врач.
Он отметил, что иногда сталкивается с попытками пациентов навязать свой план лечения.
«Я никогда не берусь за навязываемое лечение, если понимаю, что оно может быть во вред пациенту, но находятся коллеги, которые соглашаются. У меня довольно много таких «перелечек», - заявил Блюмкин.
Среди его пациентов были политик Ирина Хакамада, юмористка Екатерина Варнава, модель Полина Аскери. Вспоминая о работе с ними, Игорь говорит: «Я рад, что мне удается окружать себя прекрасными людьми: каждая из них уникальная и глубокая личность».
Подробнее о карьере звездного стоматолога, а также его советы по уходу за зубами читайте в нашем интервью.