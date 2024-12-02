«Я счастлив, что пошел тренд на естественность»: интервью со звездным стоматологом Игорем Блюмкиным
Стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин
© Предоставлено Игорем Блюкиным
Зубы – визитная карточка человека, показатель его здоровья и важная составляющая успешного имиджа. Все мы наслышаны о знаменитой «голливудской улыбке»: она увеличивает привлекательность, запоминается.
О том, что делают звезды со своими зубами в последнее время, а также как правильно ухаживать за полостью рта, какие самые распространенные проблемы встречаются у пациентов сейчас и как не заработать «улыбку Prosecco» в новогодние праздники сайту «Страсти» рассказал звездный стоматолог-хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Игорь Блюмкин.
Игорь, вам 37 лет, на сегодняшний день вы хирург-имплантолог, основатель и идейный вдохновитель собственной клиники. Кто помог определиться с профессией? Где росли и учились?
Я рос в медицинской семье: мама стоматолог-ортодонт, отец реаниматолог. С детства был окружен медицинской тематикой со всеми ее атрибутами, в том числе регулярными обращениями и почетом друзей и соседей, черным юмором, медицинскими историями за столом и т.д. Конечно, выбор профессии – это влияние родителей.
Вас называют самым позитивным стоматологом. Вы активно ведете соцсети, работаете со звездами, снимаетесь для СМИ и в целом выделяетесь среди других стоматологов. Устаете от этого публичного образа жизни?
Я очень люблю свою работу, общение с пациентами, ценю, что имею возможность помогать людям и причастен к благородной профессии. В стоматологии немного творческой части, а у меня большой внутренний запрос на это. Публичность как раз помогает пристроить «творческих бесов».
Стоматология – прибыльная профессия? Какой примерный уровень зарплат в этой сфере? Имплантологи получают больше ортодонтов, стоматологов-терапевтов?
Не профессия делает специалиста высокооплачиваемым, а как раз наоборот. Все зависит от опыта, харизмы, эмпатии и, соответственно, востребованности стоматолога. Ну, еще от того, как он сам себя оценивает. Врачи не любят говорить с пациентами о деньгах. Точно также и специализация необязательно обеспечивает высокий заработок. Терапевт, работающий с микроскопом, может получать очень хорошие деньги, так как в терапии уровень затрат гораздо ниже, чем в ортопедии или имплантологии.
Помимо стоматологии, вы являетесь меценатом, увлекаетесь современным искусством. И даже выставляли в клинике объекты современного искусства. Сами коллекционируете что-то, покупаете? Какие еще хобби у вас есть?
Одной из миссий моей клиники является снижение психологической нагрузки у пациентов и изменение отношения к стоматологии. Так сложилось, что мое увлечение современным искусством как раз явилось одним из инструментов для этого. Когда пациент приходит в клинику, он может отвлечься на произведения искусства, поучаствовать в персональной экскурсии и даже купить понравившуюся работу. Для себя я тоже регулярно приобретаю работы: часть как инвестицию, но в основном, что привлекает. Помимо искусства в моей жизни очень много спорта: падел-теннис (падел с англ. «весло», вид спорта с элементами сквоша и тенниса (настольного, пляжного, большого – прим. «Страсти»), тренажерный зал, горные лыжи, мото-эндуро (езда по бездорожью – прим. «Страсти»), вейксерфинг (катание на доске за катером-буксировщиком – прим. «Страсти»).
Помните своего первого звездного пациента? Переживали? Со знаменитостями сложнее, чем с обычными пациентами?
Первый авторитетный пациент был гораздо сложнее, чем звездный. Им оказался высокопоставленный генерал МЧС. Я крайне ответственно отношусь к своей работе, я перфекционист. На первых порах это, скорее, мешало, так как сильно повышало уровень тревожности на этапе подготовки к знакомству с пациентом и перед операцией. На деле генерал оказался очень простым и душевным человеком. Мы подружились, и в дальнейшем я лечил его супругу и детей. Бывают сложные пациенты, которые привыкли нести высокий уровень ответственности и имеют богатый жизненный опыт. Им сложно довериться, и они пытаются навязывать свои планы лечения. Я никогда не берусь за навязываемое лечение, если понимаю, что оно может быть во вред пациенту, но находятся коллеги, которые соглашаются. У меня довольно много таких «перелечек».
Вы работали с политиком Ириной Хакамадой, юмористкой Екатериной Варнавой, моделью Полиной Аскери. Чем запомнилась каждая из них?
Я не знаю, как это работает, но мне удается окружать себя прекрасными людьми: как коллегами, так и пациентами. Каждая из них уникальная и глубокая личность.
Какие зубы обычно делают себе звезды?
Я счастлив, что пошел тренд на естественность, натуральные цвета и формы зубов. Раньше все бежали за белым и ярким, броским. Сейчас выбирают естественность и скромность. Это очень радует, я считаю, что не последнюю роль в этом сыграли наши старания – стоматологов.
Есть в вашей биографии самый дорогой в плане стоимости пациент (имя можно не называть)? Что ему/ей делали с зубами?
Самые дорогие работы - это всегда «переделки». Бывают случаи, когда пациенты не имели возможности лечить зубы, а бывает, когда гнались за низкой ценой. Эти погони всегда проигрышные. Только безумец будет в Porsche заливать 86-й бензин и дешевое масло. Про зубы не всегда думают так же. Я не хочу сказать, что хорошо - это только дорого. Хорошо - это дорого, по рекомендации, с хорошими отзывами, примерами работ, доверием и личным расположением и пониманием между доктором и пациентом.
Вы, наверняка, наблюдаете за российским и зарубежным шоу-бизнесом. Подход звезд к стоматологии там и тут одинаковый? У кого зубы лучше?
Я вижу, что, к сожалению, забота о своем здоровье как у нас, так и за рубежом - недостаточно популярная часть жизни людей. Богатые и знаменитые ходят с катастрофой во рту ровно так же, как и те, кто не может позволить себе достойное лечение. Тут дело не в деньгах, а в отношении к профилактике, информированности и любви к своему телу. Мы активно над этим работаем, но до высоких результатов еще очень далеко, особенно без поддержки государства.
Одно время многие знаменитости ставили виниры – отсюда неестественно белые ровные зубы. Это до сих пор актуально?
Я бы не демонизировал виниры как таковые. Это отличный метод лечения, если на то есть показания. А вот эстетика виниров - это симбиоз запроса пациента и возможностей, а также уровня доктора. Чем выше оба этих фактора, тем естественнее и красивее будет результат. Проще говоря, пациент должен хотеть натуральные зубы, а доктор должен быть способен это реализовать.
Какой самый необычный запрос был от пациента? С какими причудами звезд сталкивались?
Ко мне обращался один шансонье, который заработал денег и решил сделать зубы. Его запрос был «удалите мне все зубы и поставьте протезы на имплантатах, пока я все не прокутил». Я за такое не взялся, так как не было показаний. В дальнейшем где-то увидел, что он все же реализовал свой запрос в другой клинике.
Проколы зубов, установка на них бриллиантов – украшение на зубах вредно, опасно?
Это безопасно. Эмаль зуба не повреждается, просто обрабатывается, и украшение фиксируется на специальный клей. Только не нужно это делать самостоятельно.
Какие самые распространенные стоматологические проблемы сейчас наблюдаются у пациентов?
Неправильный прикус - самая популярная проблема разрушения зубов, дисфункции сустава, преждевременного «старения» лица, головных болей. Однако современная стоматология настолько продвинулась в решении этой проблемы, что мы точно знаем, как раз и навсегда справиться с ней и вернуть молодость лица.
С введением санкций стало труднее работать? Материалы изменились? Их сложнее, дороже закупать?
Не сложнее, просто дороже. К сожалению, это фактор, который также усложняет выполнение нашей миссии - делать доступнее здоровье улыбок наших граждан.
Какие тренды и инновации в стоматологии появились в последнее время?
На сегодняшний день 90% работ в исправлении прикуса, восстановлении зубов коронками и винирами, а также имплантация проводятся при помощи цифровых технологий. Состояние полости рта полностью сканируется и переносится в компьютер и при помощи высокоточных программ доктора проектируют конечный результат, учитывая все особенности и пожелания пациента. Это позволяет делать высокоточные прогнозы, воплощать мечты пациента о прекрасной улыбке за минимальные сроки и без большой психологической нагрузки.
Ваша мама тоже стоматолог. Лечитесь у нее?
Мама Заслуженный врач, уже несколько поколений пациентов прошли у нее лечение по исправлению прикуса, в их числе я. Но теперь она ушла на заслуженный отдых и проводит только консультации пациентов.
Дайте совет, как сберечь зубы? Что поможет как можно реже обращаться к стоматологу или не обращаться вообще? Или универсального совета нет?
Сберечь зубы поможет как раз более частое обращение к стоматологу. Очень хочется поселить в головах людей разницу между профилактикой и лечением. Профилактика как раз позволяет уберечь пациентов от больших чеков в дальнейшем, ведь такая простая и приятная процедура, как профилактическая чистка зубов включает в себя полную диагностику состояния зубов и тканей полости рта, что позволяет реагировать на самом раннем этапе и не запускать большие проблемные процессы. Кроме того, после чистки доктор проводит обучение домашнему уходу за зубами и подбирает уходовые средства. Раз в 4 месяца посещайте своего стоматолога, ведите адекватный образ жизни, и проблем с зубами не будет.
Тогда как правильно чистить зубы? Несколько лайфхаков.
Мягкая зубная щетка и зубная паста с низкой абразивностью. Индекс абразивности своей пасты можно посмотреть в интернете. Чистить два раза в день. Использовать дополнительные чистящие средства: ершики, ирригатор и зубную нить.
Ранее актриса Паулина Андреева поставила брекеты, хотя видимых причин на то не было. Знаменитость говорила, что ей они нравятся. Правда ли, что носить брекеты комфортно? Сколько это стоит и долго ли придется носить?
Мне кажется, что это какая-то имиджевая уловка. Брекеты - это методика лечения, и для того, чтобы доктор их установил, должны быть показания. В противном случае это нарушение врачебной этики. По поводу комфортности, вопрос, конечно непростой, так как брекеты требуют повышенного внимания к гигиене и регулярного осмотра у ортодонта. Как альтернатива, есть прозрачные капы для исправления прикуса - элайнеры. Они съемные, а значит нет проблем с гигиеной, и их не видно. Однако, если забывать их носить, то результат будет не очень хороший. Обе методики - брекеты и элайнеры - одинаково эффективны. Стоимость варьирует в зависимости от региона и уровня врача, клиники. В среднем элайнеры и брекеты в Москве обходятся в 350 тыс. рублей.
Скоро Новый год, как не заработать «улыбку Prosecco»? Дайте совет.
Любые газированные кислотосодержащие напитки в большом количестве негативно влияют на слизистую и эмаль зубов. Однако лишать себя удовольствия в праздники точно не стоит. Задача простая - нейтрализовать кислотность. В этом помогают зубная паста, жевательная резинка и обычная питьевая вода. Алкоголь вытягивает воду и приводит к сухости полости рта, поэтому не забывайте восполнять воду в организме. Ну и после праздников сделайте профессиональную чистку у стоматолога.
Какую цель ставите перед собой? О чем мечтаете в плане профессии и карьеры?
Я очень хочу вывести отношение людей к своему здоровью в России на новый уровень, повысить обращаемость пациентов за профилактикой и снизить градус психологической нагрузки.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Для меня страсть - это ощущение качественного взаимоотношения между пациентом и врачом. Когда я понимаю, что удалось подобрать ключ к потребностям пациента, полностью удовлетворить запрос и превзойти ожидания.