«Я счастлив, что пошел тренд на естественность»: интервью со звездным стоматологом Игорем Блюмкиным

Зубы – визитная карточка человека, показатель его здоровья и важная составляющая успешного имиджа. Все мы наслышаны о знаменитой «голливудской улыбке»: она увеличивает привлекательность, запоминается.

О том, что делают звезды со своими зубами в последнее время, а также как правильно ухаживать за полостью рта, какие самые распространенные проблемы встречаются у пациентов сейчас и как не заработать «улыбку Prosecco» в новогодние праздники сайту «Страсти» рассказал звездный стоматолог-хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Игорь Блюмкин.

Игорь, вам 37 лет, на сегодняшний день вы хирург-имплантолог, основатель и идейный вдохновитель собственной клиники. Кто помог определиться с профессией? Где росли и учились?

Я рос в медицинской семье: мама стоматолог-ортодонт, отец реаниматолог. С детства был окружен медицинской тематикой со всеми ее атрибутами, в том числе регулярными обращениями и почетом друзей и соседей, черным юмором, медицинскими историями за столом и т.д. Конечно, выбор профессии – это влияние родителей.

Вас называют самым позитивным стоматологом. Вы активно ведете соцсети, работаете со звездами, снимаетесь для СМИ и в целом выделяетесь среди других стоматологов. Устаете от этого публичного образа жизни?

Я очень люблю свою работу, общение с пациентами, ценю, что имею возможность помогать людям и причастен к благородной профессии. В стоматологии немного творческой части, а у меня большой внутренний запрос на это. Публичность как раз помогает пристроить «творческих бесов».

Стоматология – прибыльная профессия? Какой примерный уровень зарплат в этой сфере? Имплантологи получают больше ортодонтов, стоматологов-терапевтов?

Не профессия делает специалиста высокооплачиваемым, а как раз наоборот. Все зависит от опыта, харизмы, эмпатии и, соответственно, востребованности стоматолога. Ну, еще от того, как он сам себя оценивает. Врачи не любят говорить с пациентами о деньгах. Точно также и специализация необязательно обеспечивает высокий заработок. Терапевт, работающий с микроскопом, может получать очень хорошие деньги, так как в терапии уровень затрат гораздо ниже, чем в ортопедии или имплантологии.