Участник шоу «Выживалити» Александр Головин раскрыл, на что потратит 10 млн рублей в случае победы

Актер Александр Головин рассказал о своем участии в шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». Главный приз проекта – 10 млн рублей. И в случае победы звезда «Кадетства» собирается вложить деньги в недвижимость.

В интервью порталу «Страсти» Головин признался, что практически сразу согласился на съемки. Так как шоу требует от знаменитостей хорошей физической подготовки, Александр хотел позаниматься спортом перед отъездом, но не успел — было слишком много работы. Впрочем, какие-то сложности, связанные с нагрузками, актера не сильно волновали. Больше он опасался других проблем.

«Больше всего я опасался коллектива – я в целом не очень люблю незнакомых людей. А в «Выживалити» с ними приходилось проводить время 24/7, да еще и в условиях заброшенного лагеря. Из фобий – я ненавижу жуков и змей», - рассказал Александр.

По словам артиста, жена Александра легко отпустила его, но сразу предупредила, чтоб без победы не возвращался, ведь приз довольно весомый – 10 млн рублей.

«Я бы отложил их на что-нибудь, инвестировал – в недвижимость, например», - поделился Головин.

И за эти деньги актер готов пойти на все, что угодно, кроме предательства.

Также Александр рассказал, как изменился после участия в проекте. В первую очередь пришлось привыкать к новому весу.

«Я сильно похудел, отдохнул от телефона и соцсетей, находился чаще с самим собой, прочитал несколько книг. «Выживалити» вместо испытания на психологическую прочность стал прекрасным психологическим детоксом», - признался Головин.

Полное интервью с Александром Головиным о «Кадетстве» и отношениях с женой читайте на сайте «Страсти».