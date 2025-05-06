Участница шоу «Песни» Алиса Морозова вспомнила, как ее поддерживал Павел Воля

Певица Алиса Морозова за свою карьеру участвовала во многих музыкальных проектах. Особенно артистке запомнилось шоу «Песни» на ТНТ. Исполнительница рассказала сайту «Страсти» о закулисье программы и поддержке Павла Воли на нем.

Алиса признается: каждый проект стал для нее как тренажерный зал для характера. Но в них певица училась не только биться, но и дружить.

«Особенно запомнилось шоу «Песни» на ТНТ — там я подружилась с будущими звездами вроде Хабиба. А Паша Воля? Его шутки меня буквально раскрепощали и оказывали огромную поддержку, до сих пор ему очень благодарна», - поделилась Алиса.

Певица отметила, что вряд ли Паша Воля ее запомнил, но ее мечта – прийти к нему на интервью приглашенным артистом.

В дальнейшем Алиса рассматривает участие в новых музыкальных проектах, но только лишь в тех, которые помогут ей взойти на новый уровень.

Подробное интервью с Алисой, в котором она рассказала о планах взойти на пьедестал отечественного шоу-бизнеса, учебе у Ларисы Долиной и силе материнства читайте здесь.