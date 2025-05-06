«Перед ее уроками коленки дрожали»: певица Алиса Морозова об учебе у Долиной, игре на арфе и дружбе с Хабибом
© Фото: предоставлено героиней материала
Певица Алиса Морозова занимается музыкой на протяжении 20 лет. Молодая исполнительница запомнилась зрителям по участию в проектах «Песни», «Фабрика звезд», «Новая звезда». За плечами у девушки: «Гнесинка», учеба у Ларисы Долиной и поступление в Московскую консерваторию. Но недавно судьба скорректировала планы артистки: она узнала, что ждет ребенка. О желании взойти на пьедестал отечественного шоу-бизнеса, взаимодействии с народной артисткой и силе материнства Алиса рассказала в интервью сайту «Страсти».
Алиса, занимаясь музыкой уже больше 20 лет, в какой момент вы поняли, что хотите стать профессиональной артисткой?
Я не поняла, а родилась с этим - я буквально создана для музыки и соткана из нее. Папина гитара была в моих руках раньше, чем я научилась ходить (улыбается – прим. «Страсти»)… Первые домашние выступления в три года для родни, концерты в садике, а в пять — уже серьёзные занятия. Музыка во мне, как пульс. Я всегда знала: моя сцена — это не комната с зеркалом, а огромные стадионы. Сейчас цель — не просто петь, а стать звездой. Это мечта жизни, и у меня есть план, как этого достичь.
До поступления в консерваторию вы обучались у Ларисы Долиной. Расскажите, про ваши эмоции во время занятий под наставничеством народной артистки?
К Ларисе Александровне я пришла после первого курса консерватории и понеслось: я училась на очном отделении в двух вузах одновременно. Центр Москвы — Химки, бесконечные поездки на учебу туда-сюда, сил требовалось немало, но оно того стоило. Пройти отбор в класс к такому мастодонту — уже победа. Народная артистка никого не берёт учить «просто так» — она берет только тех, в кого верит. Только самых талантливых, а её вера дорогого стоит.
Можно ли назвать Ларису Долину строгим учителем? Была ли она требовательна лично к вам?
Она требовательный человек, который не потерпит слабости. Но разве великие бывают другими? Лариса Александровна никогда не кричит, а только смотрит. И этого достаточно, чтобы понять: ты либо на высоте, либо нет.
Да, перед её уроками коленки дрожали и ноги подкашивались! Но за этой «строгостью» стоит огромная поддержка. Ошибся? Исправишь. Справился? Получишь её «молодец», которое дороже любых похвал и аплодисментов. Лариса Александровна не просто учит петь, она учит быть. И за это ей низкий поклон.
Назовите самый ценный совет, который вам дала народная артистка России.
«Сердечная мышца. Включи её — и всё остальное приложится».
Можно выйти на сцену с температурой, с разбитым сердцем, с пустым карманом, но, если внутри горит эта самая «мышца», зритель почувствует все, что хочет сказать музыка. Техника пения? Хореография? Без них сложно. Но без сердца — все это просто шум.
28 марта у вас вышел новый трек «Алло, привет», который написала звездный композитор Дарья Кузнецова – автор песен Димы Билана, Алсу и других артистов. Как вы думаете, сотрудничество с Дарьей поможет вам стать популярнее?
Я пришла к Дарье Сергеевне не за хайпом, а за мечтой. С первой же встречи сказала прямо: «Хочу быть суперстар». А она… помогла зажечь и развивать эту идею. Мы одна команда, один полёт. Такие люди не просто пишут треки — они создают историю. И да, наш план не «засветиться», а засиять.
Есть ли у вас общие творческие цели или сейчас вы хотите сосредоточиться на материнстве?
Материнство не просто «вписывается», оно усиливает меня. Теперь я получила новую роль, помимо роли артиста. И в этом весь кайф, когда на студии — «огонь», а дома меня будет ждать маленькое чудо. Разве это не идеальный баланс?
Вы играете на арфе – довольно редком инструменте в современной музыке. Как арфа вписывается в ваше новое звучание? Планируете ли вы и дальше использовать её в своих композициях?
Арфа — моя ДНК. Да, она «музейная», но в моих треках, я думаю, что это будет взрыв. Мой рецепт: хрупкость плюс мощь. Вы услышите её в моих новых композициях, потому что я без неё просто не я.
За плечами у вас три музыкальных проекта: «Песни», «Фабрика звезд» и «Новая звезда». Какой из них оказал на вас наибольшее влияние?
Каждый проект, как тренажёрный зал для характера. В них я училась биться за своё место «под солнцем», не гнуться под ветром и… дружить. Особенно запомнилось шоу «Песни» на ТНТ — там я подружилась с будущими звездами вроде Хабиба. А Паша Воля? Его шутки меня буквально раскрепощали и оказывали огромную поддержку, до сих пор ему очень благодарна. Хотя навряд ли он помнит меня (смеется). Но, надеюсь, нам еще удастся пообщаться - мечтаю прийти к нему на интервью приглашенным артистом.
Планируете ли ещё участвовать в музыкальных телепроектах?
Если проект не «конвейер», а возможность зажечься, почему бы и нет? Но я не из тех, кто годами топчется на конкурсах. Вперёд только если это новый уровень.
Какие музыкальные направления вас сейчас вдохновляют? Есть ли конкретные артисты, на которых вы ориентируетесь?
Мой плейлист — это калейдоскоп музыкальных историй: сегодня этника, завтра рок, послезавтра — классика с электроникой. У меня нет кумиров, но я вдохновляюсь историями великих, а также историями тех сильнейших, кто меня окружает.
Как оцениваете современную российскую эстраду?
Пока там нет главной звезды. Но скоро будет, думаю вы понимаете о ком я. Шучу или нет... Безусловно оценка позитивная, на нашей эстраде много талантливых ребят и красивых голосов, но до полной картины там все еще не хватает одного пазла. Всему свое время.
Современные композиции зачастую лишены глубокого смысла. Что вы думаете об этой тенденции?
Именно эта тенденция привела к тому, что сейчас каждый второй исполняет каверы на старые хиты! Людям тошно от пустых битов и пошлых рифм. Музыка должна «пробивать», будь то радость или боль. Лёгкий трек — не значит «мусорный». Но если в нём ноль души — это просто шум.
Как изменился ваш творческий процесс с наступлением беременности?
Я пахала, как лошадь всю беременность: клипы, студии, фотосессии — по 15 часов, а то и больше. Беременность не «тормоз», а топливо. Конечно, сейчас, мне пришлось немного замедлиться, природа сказала мне: «Алисочка, давай немного отдохнем, тебе нужно поймать дзен». Для меня, как для творческого человека это тревожно, но я знаю, что быстро приду в форму и продолжу, не покладая рук, прокладывать путь к своей мечте.
Вы говорили о необходимости "скинуть груз и замедлиться". Как вы планируете балансировать между материнством и требующей больших сил карьерой музыканта?
Баланс - обдумываю этот вопрос с первого дня своего нежного положения. Я набралась смелости признаться себе в том, что один в поле не воин. Счастлива мама, счастлив ребенок. У меня будет няня, помощники, мама, бабушка, да - целая команда. Потому что я не смогу «выключить» ни музыку, ни творчество, ни материнство. Если я перестану творить — я засохну. Так что мой план прост: не замедляться, не тормозить, а распределять свой ресурс правильно. Я буду любить своего малыша без конца и края, но и от карьеры я никогда не откажусь. Моя цель, чтобы ребёнок рос под мой вокал в студии, а не под тишину моих сомнений.
Какую роль играет ваш любимый человек в поддержке ваших амбиций и в этот важный период вашей жизни?
Он — мой тыл. Когда я металась между: «как совместить?» и «а вдруг не получится?», он просто поддерживал меня и верил.
Планы на будущее. Чего бы вы хотели достичь в ближайшие пять лет?
Громко заявить о себе — не просто мелькать, а врезаться в эстраду навсегда. Премии «Грэмми» пока рано, но «Золотой граммофон», «самоварчик» RU.TV, премия МУЗ ТВ и, конечно, номинация Певица года — уже в плане. Осталось только осуществить.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Страсть — это когда выходишь на сцену, и, вместо волнения и неуверенности, чувствуешь жажду отдать весь свой огонь, чтобы зал вспыхнул в ответ. Со страстью даже тишина между нотами кричит.