«Перед ее уроками коленки дрожали»: певица Алиса Морозова об учебе у Долиной, игре на арфе и дружбе с Хабибом

Певица Алиса Морозова занимается музыкой на протяжении 20 лет. Молодая исполнительница запомнилась зрителям по участию в проектах «Песни», «Фабрика звезд», «Новая звезда». За плечами у девушки: «Гнесинка», учеба у Ларисы Долиной и поступление в Московскую консерваторию. Но недавно судьба скорректировала планы артистки: она узнала, что ждет ребенка. О желании взойти на пьедестал отечественного шоу-бизнеса, взаимодействии с народной артисткой и силе материнства Алиса рассказала в интервью сайту «Страсти».

Алиса, занимаясь музыкой уже больше 20 лет, в какой момент вы поняли, что хотите стать профессиональной артисткой?

Я не поняла, а родилась с этим - я буквально создана для музыки и соткана из нее. Папина гитара была в моих руках раньше, чем я научилась ходить (улыбается – прим. «Страсти»)… Первые домашние выступления в три года для родни, концерты в садике, а в пять — уже серьёзные занятия. Музыка во мне, как пульс. Я всегда знала: моя сцена — это не комната с зеркалом, а огромные стадионы. Сейчас цель — не просто петь, а стать звездой. Это мечта жизни, и у меня есть план, как этого достичь.

До поступления в консерваторию вы обучались у Ларисы Долиной. Расскажите, про ваши эмоции во время занятий под наставничеством народной артистки?

К Ларисе Александровне я пришла после первого курса консерватории и понеслось: я училась на очном отделении в двух вузах одновременно. Центр Москвы — Химки, бесконечные поездки на учебу туда-сюда, сил требовалось немало, но оно того стоило. Пройти отбор в класс к такому мастодонту — уже победа. Народная артистка никого не берёт учить «просто так» — она берет только тех, в кого верит. Только самых талантливых, а её вера дорогого стоит.