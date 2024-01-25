Участковый рассказал о необычном случае, с которым ему пришлось столкнуться

В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» бывший участковый Стас Шистарев рассказал о необычном случае, с которым ему пришлось столкнуться.

По словам победителя конкурса «Народный участковый», во время работы в Кирове ему поступило сообщение от врачей, которые обязаны были сообщать о пациентах, получивших травмы во время происшествий. У пострадавшего диагностировали множественные переломы рук.

Как выяснилось позже, мужчина забыл ключи от квартиры на седьмом этаже и решил штурмовать ее с помощью каната.

«У него закрался план — он взял из машины канат, поднялся на крышу, привязал канат и решил по канату спуститься на свой балкон. Стал спускаться и на уровне седьмого этажа у него заскользили руки и он просто стал сползать дальше. На уровне третьего этажа канат закончился и он с него упал», — рассказал Шистарев.

По словам полицейского, мужчине удалось после падения встать и даже вызвать скорую помощь.

Полное интервью с победителем конкурса «Народный участковый» читайте по ссылке.