Курьезные преступления, победа в конкурсе и перевод в Росгвардию: интервью с «Народным участковым»
© Пресс-служба Росгвардии в НАО
В 2015 году Стас Шистарев победил в конкурсе «Народный участковый» и таким образом стал лучшим участковым России. Кроме титула он получил внеочередное звание и даже автомобиль. Однако вскоре полицейский ушел из системы МВД в Росгвардию.
«Страсти» поговорили со Стасом и выяснили, чем занимаются участковые в городе и на селе, с какими курьезными случаями им приходиться сталкиваться, и почему после победы в конкурсе он решил перейти в Росгвардию.
Как вы решили стать полицейским?
Вообще, я хотел работать в ГАИ, в юности смотрел на сотрудников ДПС и хотел так же как они работать. Закончил гражданский институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». После этого отслужил в армии и пошел устраиваться в ГИБДД. Но когда устраивался, меня не пропустили по здоровью. Там нужна была первая группа. Тогда предложили работать участковым уполномоченным милиции. Это была весна 2009 года. И я согласился. Хотя работу участковым я себе не представлял.
Где вы работали участковым?
Сначала в городе Киров. Оттуда у меня были родители. Там я отработал почти три года. Как только устроился, я женился. Моя супруга из Армавира, Краснодарский край. Мы хотели уехать на юг с ней и решили в итоге уехать в итоге в Ненецкий автономный округ. Так что хотели поехать на юг, а в итоге уехали на север. Решили, что может денег заработаю больше, плюс выслуга год за два. Там я отработал еще девять лет.
Расскажите, из чего состоит работа участкового? Может, это бумажная волокита или общение с населением?
Основные задачи участкового состоят из охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения административных правонарушений, приема заявлений граждан, профилактической работы с жителями, контроля за оборотом оружия. У нас часто случаются и мелкие кражи и побои очень распространены, ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
То есть, по сути, работа с жителями района. Но многие вообще не видят участковых и не знают об их существовании.
Да, но вообще участкового должны знать. Он в обязательном порядке хотя бы раз в год должен обойти все дома, квартиры. Конечно, бывают случаи, когда люди уезжают в отпуск, их не застают дома и так далее. Конечно, в сельской местности участковым с этим проще.
Можете рассказать о необычных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться на должности участкового?
Мне сразу вспомнился один случай. Человек попал в больницу, это было в Кирове, поступило мне сообщение от врача, что мужчина обратился к ним с множественными переломами рук. Я пошел разбираться, что случилось. Оказалось он жил в 10-этажном доме на седьмом этаже. Забыл ключи от квартиры, попасть в нее не смог. У него закрался план — он взял из машины канат, поднялся на крышу, привязал канат и решил по канату спуститься на свой балкон. Стал спускаться и на уровне седьмого этажа у него заскользили руки и он просто стал сползать дальше. На уровне третьего этажа канат закончился и он с него упал. Причем сразу же вскочил, несмотря на переломы, и сам вызвал скорую.
Вы сказали, что работали и в городе и на селе. А есть ли отличия в преступлениях в зависимости от местности?
Да, есть своя специфика. Чем народ больше занят, обычно в этой области больше происходит нарушений. Например, когда я работал в Кирове на участке у меня было порядка 5 тысяч человек, из которых оружием владели только 30. А когда я работал в сельской местности, там жили около 600 человек — уже было порядка 50 владельцев оружия. Потому что все занимались охотой. Соответственно, нарушений в области оборота оружия было больше.
Знаю, что вы выиграли конкурс «Народный участковый» в 2015 году. Расскажите, как отбирались, ожидали ли вообще победы?
Честно говоря, победы не ждал. Вообще конкурс проходит в три этапа. В первый проходят те участковые, у которых нет дисциплинарных взысканий и у кого хорошие показатели по работе. На втором этапе проходит голосование жителей регионов. Те, кто побеждают в голосовании, становятся «народными участковыми» региона и участвуют уже в третьем этапе, на всероссийском уровне. Мне удалось победить. Было очень приятно, что люди оказали доверие. Появился еще больший стимул работать. Твою работу оценили и это было здорово!
Какие-то призы получили за победу?
Я тогда был капитан, получил внеочередное звание майора полиции. Еще вручили автомобиль «Ладу Гранту». И на ней до сих пор езжу.
Потом вы перевелись в Росгвардию? Почему решили уйти?
Да, в Росгвардию я перевелся в центр лицензионно-разрешительной работы. Они занимаются контролем в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Служба участковым тоже затрагивала сферу оборота оружия. То есть я уже был частично с этим знаком. И, конечно, хотел себя попробовать на новой должности, плюс многие знакомые положительно отзывались о службе в Росгвардии. Появилась возможность перейти и я решился.
Раз вы так говорите, может есть какие-то проблемы в структуре МВД?
Есть определенная текучка кадров, особенно среди участковых. Они просто перемещаются по должностям. Это не минус самой системы, просто людям нужно двигаться вверх. Обычно двигаются из отдела участковых, потому что это такая должность, в которой ты затрагиваешь очень много сфер деятельности.
Значит, в Росгвардии больше нравится? Сейчас планируете куда-то еще переводиться?
Спустя время я считаю, что правильно сделал, что перевелся. Не хочу никуда уходить, в дальнейшем в планах остаться и работать в центре лицензионно-разрешительной работы. Вообще, хочу отметить, что в Росгвардии большое внимание уделяется физической и огневой подготовке. В МВД это было в меньшей степени.
Наш сайт называется «Страсти». А что такое страсть для вас?
Мне почему-то сразу в голову приходит занятие спортом. Вот это страсть! Футбол, подтягивания, отжимания.