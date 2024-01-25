Курьезные преступления, победа в конкурсе и перевод в Росгвардию: интервью с «Народным участковым»

Расскажите, из чего состоит работа участкового? Может, это бумажная волокита или общение с населением?

Основные задачи участкового состоят из охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения административных правонарушений, приема заявлений граждан, профилактической работы с жителями, контроля за оборотом оружия. У нас часто случаются и мелкие кражи и побои очень распространены, ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

То есть, по сути, работа с жителями района. Но многие вообще не видят участковых и не знают об их существовании.

Да, но вообще участкового должны знать. Он в обязательном порядке хотя бы раз в год должен обойти все дома, квартиры. Конечно, бывают случаи, когда люди уезжают в отпуск, их не застают дома и так далее. Конечно, в сельской местности участковым с этим проще.

Можете рассказать о необычных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться на должности участкового?

Мне сразу вспомнился один случай. Человек попал в больницу, это было в Кирове, поступило мне сообщение от врача, что мужчина обратился к ним с множественными переломами рук. Я пошел разбираться, что случилось. Оказалось он жил в 10-этажном доме на седьмом этаже. Забыл ключи от квартиры, попасть в нее не смог. У него закрался план — он взял из машины канат, поднялся на крышу, привязал канат и решил по канату спуститься на свой балкон. Стал спускаться и на уровне седьмого этажа у него заскользили руки и он просто стал сползать дальше. На уровне третьего этажа канат закончился и он с него упал. Причем сразу же вскочил, несмотря на переломы, и сам вызвал скорую.

Вы сказали, что работали и в городе и на селе. А есть ли отличия в преступлениях в зависимости от местности?

Да, есть своя специфика. Чем народ больше занят, обычно в этой области больше происходит нарушений. Например, когда я работал в Кирове на участке у меня было порядка 5 тысяч человек, из которых оружием владели только 30. А когда я работал в сельской местности, там жили около 600 человек — уже было порядка 50 владельцев оружия. Потому что все занимались охотой. Соответственно, нарушений в области оборота оружия было больше.