«Убрал бока, помолодел»: звездный стилист оценил образ певца SHAMAN и назвал Mia Boyka «рожавшей мамкой»
© Гусева Евгения/Komsomolskaya Pravda/East News
Звездный стилист, эксперт по волосам Александр Данилов оценил прическу певца SHAMAN и раскритиковал образ исполнительницы Mia Boyka. Он считает, что, убрав бока, музыкант помолодел и стал «задорным мальчишкой», а артистка наоборот - с натуральным цветом выглядит как рожавшая женщина. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».
Данилов уверен: в образе SHAMAN в ближайшие годы не произойдет никаких перемен и шлейф блондина продолжит тянуться за артистом.
«Образ ему менять нельзя. Ничего кардинального менять певцу не будут, даже несмотря на то, что не стало пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Шлейф блондина продолжит идти за ним очень долго.
В случае с SHAMAN любовь влияет на артиста. Новые чувства дают о себе знать - хочется молодиться, стричься, двигаться. Певец убрал бока и чуть-чуть помолодел, что в принципе ему идет. Теперь он задорный мальчишка, который влюблен в главу Лиги безопасного интернета. Я думаю, что ничего не поменяется в его образе ближайшие лет пять точно», - высказался звездный стилист.
Данилов также прокомментировал изменения в образе Mia Boyka. Эксперт по волосам считает, что с уходом от продюсера и сменой цвета волос певица превратилась из девочки в женщину.
«Взять в пример Mia Boyka. Она ушла от продюсера, поменяла цвет волос и стала совсем другой - женщиной. Была девочкой, которая поет для детей, а сейчас с новым образом и натуральным цветом волос, - рожавшая мамка, женщина. Лучше бы она носила синий парик», - поделился мнением Данилов.
Ранее стилист дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о работе с знаменитостями. В числе его клиентов - дизайнер Белла Потемкина, певицы Ирина Аллегрова и Ирина Ортман. Данилов назвал себя мастером блонда и рассказал, почему ему нравится именно этот оттенок.