«Убрал бока, помолодел»: звездный стилист оценил образ певца SHAMAN и назвал Mia Boyka «рожавшей мамкой»

Звездный стилист, эксперт по волосам Александр Данилов оценил прическу певца SHAMAN и раскритиковал образ исполнительницы Mia Boyka. Он считает, что, убрав бока, музыкант помолодел и стал «задорным мальчишкой», а артистка наоборот - с натуральным цветом выглядит как рожавшая женщина. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».

Данилов уверен: в образе SHAMAN в ближайшие годы не произойдет никаких перемен и шлейф блондина продолжит тянуться за артистом.