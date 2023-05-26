Убившая сожителя за измену россиянка дала совет всем женщинам

Россиянка Наталья Давыдова убила сожителя за измену и получила наказание в виде 8 лет лишения свободы. Осужденная пожалела о случившемся и дала совет женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Подробности допроса оказались в распоряжении портала «Страсти».

Давыдова рассказала, что познакомилась с мужчиной случайно – в дождливую погоду оба остановились подождать у подъезда. Сначала они встречались, потом ухажер стал оставаться на ночь.

Спустя год отношений сожитель изменил ей: сначала пара разъехалась, но потом Давыдова простила неверного избранника и дальше произошло то, за что женщина сядет на 8 лет в тюрьму.

«Он пришел на следующий день, вечером, с похмелья, хорошо, видимо, погулял с «племянницей». А до этого у нас был разговор, вроде, все мы решили. Когда он пришел, мы поговорили, а он с похмелья, «Наташа, дай мне, пожалуйста, поправить здоровье, я не хотел», потом уговорил все-таки. Потом он решил, что уже прощенный, разделся, лег телевизор смотреть, а я как раз была в комнате, а у нас была гостиничного типа, мы снимали, и я в комнате, как раз резала, шинковала капусту или что-то такое. А он смотрел телевизор. И он начал вот это все мне рассказывать: как у них, что было. Зачем, спрашивается? Я не помню, как все это произошло, я просто стояла слушала, и у меня как злоба не злоба, как чернота встала перед глазами, зачем мне знать, что и как у них было. Я не понимаю. Хоть я и не законная ему жена, но мы жили, делили постель, еду. Ну и все, у меня был нож в руке, я даже не помню, как я это сделала, я просто очнулась от слов: «Наташ, ты чего сотворила?» - привела Давыдова подробности убийства.

На вопрос, жалеет ли она об убийстве, Давыдова ответила: «Знаете, жалею. Когда я осознала, что совершила, я очень жалела. И следователь мне говорил: «Ты такая деваха здоровая, могла бы ему просто кости переломать, так зачем убивать?»

Любила ли Давыдова того человека? Говорит, что когда живешь вместе, – «это уже не любовь, это уже быт».

В заключение осужденная дала совет женщинам, которые столкнулись с изменой: «Девчонки, уважайте и любите себя, и не унижайтесь перед этими мужиками. И держите себя в руках. Себе будет дороже. Они нас не стоят. Лучше выгнать и забыть, если такие изменщики еще остались, хотя остались…».

Подробнее историю осужденной россиянки читайте в нашем материале.