Убившая сожителя россиянка назвала ошибку, из-за которой 15 лет терпела побои

Россиянка 15 лет терпела побои сожителя, пока не убила его. Женщине назначили 6,6 лет лишения свободы, а двоих ее детей поместили в детский дом. Корреспондент портала «Страсти» в колонии для женщин встретился и поговорил с Марией Ложковой (имя изменено), и она сама назвала ошибку, совершенную в начале отношений.

Россиянка призналась, что мужчина избивал ее, когда выпивал.

«В трезвом состоянии он носил меня на руках. Он очень любил. Есть вот такая больная любовь у человека», - считает она.

В период обеих беременностей сожитель ни разу не поднял руку. В остальное время он бил, «как ему захочется», всегда «по-новому».

«Один раз мог обойдись пощечиной, а в другой мог избить до полусмерти», - вспоминает она.

Женщина призналась, что, любила этого человека «до определенного момента», пока не сформировались «привычка, привязанность, жалость».

Осужденная считает, что в случившемся виновата сама.

«Можно было в первый раз, когда ударил, уйти. Сама шагнула. Себя не жалею, ладно, уже пожила. Детей жалко. Я мечтала, чтобы у них было не как у меня в детстве. А получилось совсем по-другому, и виновата в этом я», - плачет она.

В заключение она обратилась ко всем женщинам.

«Просто, кто будет смотреть меня, слушать, чтобы не допустили такие ошибки, какие допустила я. Если у нее жизнь сложится, вот так, как у меня, молодой человек ударит один раз, не надо терпеть, не надо ждать, надеяться на что-то, надо просто развернуться и уйти. Тогда может жизнь сложится лучше», - сказала Ложкова.

Историю осужденной читайте в нашем материале.