«У папы есть другая семья, которую я уважаю»: Елизавета Таранда об отношениях с отцом

Гедиминас Таранда — именитый танцор, в свое время он был солистом Большого театра. Однако после завершения карьеры у мужчины началась вторая волна популярности, которая очень тяжело далась семье. Речь идет про тот момент, когда в эфире федерального канала стали обсуждать отношения Гедиминаса с его дочерью Елизаветой. Тогда сотрудники прессы начали распространять ложную информацию и выискивать пикантные подробности из жизни танцора. В новом интервью с изданием «Страсти» Елизавета откровенно обсудила сложившуюся ситуацию.

По последним данным СМИ, Гедиминас узнал о существовании дочери, когда ей было 14 лет. Однако сама наследница танцора поспешила опровергнуть подобные домыслы.

«Он был в моей жизни столько, сколько мог, и у нас масса совместных фотографий, подтверждающих факт нашего общения с раннего детства. Вопроса, кто мой папа, у меня никогда не было», — высказалась Елизавета.