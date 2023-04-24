«У папы есть другая семья, которую я уважаю»: Елизавета Таранда об отношениях с отцом
Гедиминас Таранда — именитый танцор, в свое время он был солистом Большого театра. Однако после завершения карьеры у мужчины началась вторая волна популярности, которая очень тяжело далась семье. Речь идет про тот момент, когда в эфире федерального канала стали обсуждать отношения Гедиминаса с его дочерью Елизаветой. Тогда сотрудники прессы начали распространять ложную информацию и выискивать пикантные подробности из жизни танцора. В новом интервью с изданием «Страсти» Елизавета откровенно обсудила сложившуюся ситуацию.
По последним данным СМИ, Гедиминас узнал о существовании дочери, когда ей было 14 лет. Однако сама наследница танцора поспешила опровергнуть подобные домыслы.
«Он был в моей жизни столько, сколько мог, и у нас масса совместных фотографий, подтверждающих факт нашего общения с раннего детства. Вопроса, кто мой папа, у меня никогда не было», — высказалась Елизавета.
Елизавета с родителями
Девушка отметила: все те скандалы, которые возникли вокруг ее семьи, были крайне тяжело восприняты. Вот почему Таранда не стала вдаваться в подробности произошедшего.
«Журналистам требовались более пикантные подробности личной жизни солиста Большого театра, чем факты его сценического творчества. Поэтому возникали странные ответы, вырванные из контекста. Желтая пресса лезла куда не надо, и это было все ужасно неприятно и больно», — поделилась откровением балерина.
На сегодняшний день Елизавета и Гедиминас поддерживают общение и часто встречаются на культурных мероприятиях, и о новой семье отца девушка говорит с большим уважением.
«У папы есть другая семья, которую я уважаю, мое желание — чтобы мы все существовали в мире. Мы с отцом всегда будем связаны, вне зависимости об обстоятельств», — резюмировала Елизавета.
Полное интервью Елизаветы Таранды о закулисной жизни балета читайте здесь.