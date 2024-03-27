«У некоторых учителей есть предвзятое отношение ко мне»: 14-летний актер Кашеваров рассказал о школе

Актер Никита Кашеваров, которому не так давно исполнилось 14 лет, в свои годы снялся уже в 17 фильмах. Кроме того, юноша задействован в постановке спектаклей и не представляет себя без сцены. Молодой артист дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о предвзятом отношении к нему со стороны некоторых педагогов в школе.

Никита рассказал, что в целом его школьная жизни на фоне успехов в кинематографе и театре не сильно поменялась. По словам юноши, друзья относятся к нему по-прежнему. Единственное, на что молодой актер обратил внимание, так это позиция некоторых педагогов. Они стали пристрастно судить о знаменитом ученике.

«Я бы не сказал, что моя школьная жизнь как-то поменялась. Я старался одинаково уделять время как образовательному процессу, так и творческой деятельности. Отношение друзей ко мне не поменялось, и звездой они меня не считают. Хотя у некоторых учителей есть предвзятое отношение ко мне, но это связано больше с пропусками уроков, которые иногда случаются из-за работы», — рассказал молодой человек.

Полное интервью с Кашеваровым можно увидеть по этой ссылке. В нем юный актер рассказал о колоссальном труде, заветной мечте и курьезах на съемках.