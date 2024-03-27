Колоссальный труд, заветная мечта, курьезы на съемках: 14-летний актер театра и кино рассказал о пути к красной ковровой дорожке

— Как произошло, что ты начал играть в спектаклях и сниматься в кино?

— Гуляя по Никольской улице, мама увидела объявление о наборе детей в театр Бориса Покровского (камерная сцена Большого театра, прим. «Страсти»). Тогда надо было пройти прослушивание, и я его прошел. Это случилось в конце сентября 2015 года. В то время руководителем детской труппы была Елена Львовна Озерова, к сожалению, ее не стало в прошлом году. Она была прекрасным человеком и педагогом, я благодарен ей за знания, которые она мне дала.

— Кто твой любимый актер? Он является для тебя примером?

— Это вопрос мне задают очень часто, и, скажу честно, я всегда теряюсь, когда его слышу. Я пересекался и работал со многими актерами, и каждый из них по-своему уникален. Я точно не могу выделить кого-то одного. Хотя мне давно нравится творчество Андрея Миронова. Он актер, который состоялся и в кино и в театре, его постоянная работа над собой сделала его облик незабываемым. Я даже на одном музыкальном конкурсе спел песню «Остров невезения» из кинофильма «Брильянтовая рука» и получил тогда гран-при, это видео есть на YouTube.

— С какими звездами российского кино или театра тебе уже довелось поработать?

— Я пересекался и работал со многими известными актерами. Их много, перечислять даже нет смысла. С некоторыми из них мы дружим, и сейчас я могу попросить у них совет как на тему творчества, так и каких-то моментов из жизни.

— Как съемки отразились на твоей школьной жизни? Считают ли тебя одноклассники и учителя звездой?

— Я бы не сказал, что моя школьная жизнь как-то поменялась. Я старался одинаково уделять время как образовательному процессу, так и творческой деятельности. Отношение друзей ко мне не поменялось, и звездой они меня не считают. Хотя у некоторых учителей есть предвзятое отношение ко мне, но это связано больше с пропусками уроков, которые иногда случаются из-за работы. Так что на школу никак не повлияли мои съемки, но из профессионального спорта пришлось уйти. В прошлом году я занимался водным поло: тренировки, игры, соревнования. Сейчас это, к сожалению, уже невозможно совмещать с актерской деятельностью.

— У тебя уже есть фанаты?

— Я бы не назвал их фанатами. Есть люди, которым нравится мое творчество и они следят за моими успехами, посещают выступления, концерты, спектакли, мюзиклы и смотрят в фильмы, в которых я принимаю участие.

— Ты бы хотел связать всю свою жизнь со съемками? Или же у тебя есть какая-то другая мечта?

— Этот вопрос я сам себе задаю очень часто, но пока я не решил. Мечта есть, и я пока двигаюсь к ее достижению.

— Что самое сложное в профессии артиста?

— Любая профессия имеет свои нюансы. Со стороны может показаться, что работа артиста это вечный праздник, но на самом деле это колоссальный труд.

— Какое кино тебе нравится самому? Комедии, боевики, ужасы или что-то другое?

— Мне нравятся комедии и приключения с элементами фэнтези.