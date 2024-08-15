Скромный райдер и небольшой гонорар: раскрыты условия для выступления группы Uma2rman

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, за какой гонорар группа Uma2rman соглашается на сегодняшний день выступать на корпоративах и различных мероприятиях. По его словам, за последнее время ценник снизился на 1−2 миллиона рублей. Подробности узнал портал «Страсти».

Несмотря на огромную популярность в 2000-х годах, сейчас братья Кристовские уже пользуются не таким большим спросом. Они продолжают выступать, ездить с гастролями по стране, но новых хитов уже давно не выпускают. Как отметил Дворцов, в связи с этим они снизили и гонорары.

«Могу предположить, что их выступление на сегодняшний день может стоить 1−2 миллиона рублей. Раньше, конечно, было намного дороже. Когда они были на пике популярности — 3,5−4 миллиона рублей концерт выходил», — заявил продюсер.

По словам Сергея Дворцова, группа Uma2rman сейчас выступает для своей аудитории, которая сформировалась уже давно. Но в основном братья делают упор на семью, а не на карьеру.

«Аудитория у них сейчас есть. Это те поклонники, которых они вдохновляют, до сих пор их радуют. Но они немного сошли, я считаю, с пьедестала. Они начали заниматься уже личной жизнью, потому что оба являются семьянинами», — отметил Дворцов.

Что касается райдера, то продюсер заверил — Кристовские никогда не страдали от звездной болезни и не требовали от организаторов концертов что-то невыполнимое.

«В принципе, большая часть артистов имеет какие-то интересные предпочтения. Например, какой-то спортзал премиум-класса, обязательно, чтобы был бассейн. У Uma2rman этого на самом деле не было. Все было просто. То есть бутылка воды, коньяка, закуски какие-то, нарезки, горячее, зеркало. Ничего сверхъестественного у них такого не было в требованиях», — заявил продюсер.

Ранее ФНС заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского.