«У него двойная игра»: продюсер Дворцов высказался об Александре Ревве

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о певце и актере Александре Ревве, который в последнее время всячески избегает публичности. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, Ревва находится в постоянном поиске личной выгоды, чем сильно напоминает уехавших из России звезд-иноагентов. Дворцов также уличил звезду Comedy Club в лицемерии.

«В первую очередь хочу сказать, что Саша, к сожалению, такой же лицемерный, как и многие артисты-иноагенты. Во-вторых, Ревва полностью забыл про мать, про своих родителей, которым ни одним рублем он не помог. Для него большой минус, что он в пик славы и получения больших гонораров фактически забыл про родителей, забыл про мать, которую буквально бросил на произвол судьбы. Его мать живет в небольшом домике в Сочи, который вот-вот развалится. Саша имеет выгоду лишь для себя».

Кроме того, шоумен уточнил, что актер готов менять свою позицию ради лучших условий жизни. При этом, как считает Дворцов, подобное поведение знаменитости не осталось без внимания россиян.

«В каком месте ему помашут ручкой с денюжкой, туда он и полетит. У него двойная игра: то он любит Россию, то ненавидит. Повторюсь, он побежит туда, где помашут кошельком с деньгами. На сегодняшний день я не уверен, что россияне ждут возвращения Реввы. У него, конечно, остались какие-то десятки поклонников, но не более».

Дворцов также подчеркнул, что заменить Ревву на отечественной сцене уже давно смогли патриотично настроенные артисты.

«Все те, кто остался в России и до сих пор работает. Это артисты адекватные, которые дорожат своей публикой и страной», - заключил он.

О том, почему карьера Реввы пошла на спад, и сможет ли он вернуться на прежний уровень, читайте здесь.