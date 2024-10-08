«У него бремя ответственности»: Денис Клявер заявил, что его отец Илья Олейников задал планку внуку

Певец Денис Клявер посетил премьеру фильма-мюзикла «Стоп, ночь» по мотивам песен A`Studioи ответил журналистам на вопросы о сыне. Наследник исполнителя мечтает стать актером. При этом, по словам бывшего участника музыкальной группы «Чай вдвоем», молодой человек не должен опуститься ниже той планки, что установил его дедушка — Илья Олейников. На мероприятии побывал и корреспондент сайта «Страсти».

Клявер заявил журналистам, что ему радостно за сына, который нашел свой путь. Также певцу важно, что наследник стал реализацией своего известного деда, звезды «Городка». По словам Дениса, он мечтает о том, чтобы молодой человек продолжил актерскую династию, минуя, конечно, его.

«Он прекрасно понимает, что у него есть бремя ответственности за дедушку. Потому что за ним такая глыба. Папа мне всегда помогал. Его авторитет это определенная планка, высота, ниже которой нельзя опускаться», — заявил Клявер.