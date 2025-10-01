«У него 7 детей от пяти жен»: Дана Борисова рассказала об отношениях с королем рыбного бизнеса

Телеведущая Дана Борисова стала одной из участниц звездного выпуска реалити-шоу «Четыре жены» на телеканале «Пятница!». В проекте, где также принимают участие психолог Виктория Дмитриева, блогер Евгения Кривцова и телеведущая Ассоль, 48-летняя знаменитость поделилась подробностями своей личной жизни с 45-летним бизнесменом Кириллом.

Борисова представила своего возлюбленного, отметив его деловые и человеческие качества.

«Кирилл – король рыбного бизнеса. Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него 7 детей от пяти жен – и они все «в шоколаде». Он очень ответственный мужчина», – призналась звезда.

Пара находится вместе уже год, и их союз Дана характеризует как «гостевой брак». Такое решение связано с частыми командировками Кирилла, во время которых Борисова переезжает к своей дочери Полине. По словам телеведущей, такой формат отношений ее полностью устраивает, так как избавляет пару от бытовых трудностей.

«Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя – думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего. Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений, а были только альфонсы, которые мною пользовались», — откровенно призналась Борисова в ходе съемок.

Звездный выпуск шоу «Четыре жены», в котором примут участие Дана Борисова и другие известные женщины, выйдет в эфир телеканала «Пятница!» 2 октября в 16:00. По правилам проекта, участницы посещают дома друг друга и оценивают их по критериям хозяйственности, самореализации и взаимоотношений с мужем. Победительница получит денежный приз и звание лучшей жены России.